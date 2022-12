Motorola y Lenovo Foundation por la preservación de las lenguas indígenas

Como empresa global centrada en ofrecer una tecnología más inteligente para todos, Motorola ha impulsado la concientización y ha tomado medidas para nuestro compromiso continuo con el proyecto de revitalización de las lenguas indígenas, presentado por primera vez a principios de 2021.

Hoy, en el marco de la UNESCO High-level Celebration of the International Decade of Indigenous Languages (Celebración de alto nivel de la UNESCO de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas), Motorola anunció la próxima fase del proyecto, centrada en las lenguas nativas de la India, que se comenzará en los próximos meses. Junto con Lenovo Foundation, también estamos orgullosos de colaborar con la UNESCO para llevar a cabo más investigaciones sobre el impacto y el potencial de la digitalización de las lenguas indígenas en peligro de extinción.

Sergio Buniac, presidente de Motorola y vicepresidente de Lenovo, junto con representantes de Lenovo Foundation y Motorola Globalization, participaron en el evento de París que reunió a representantes de alto nivel de los Estados Miembros de la UNESCO, líderes indígenas, el sistema de las Naciones Unidas, organizaciones nacionales de investigación de la sociedad civil y representantes de los sectores público y privado. Dichas partes interesadas se reunieron en París para discutir cómo integrar y preservar las lenguas indígenas en todo el mundo y cómo podrían cooperar hacia un futuro más inclusivo.

“La idea de este proyecto surgió de un problema identificado por nuestro equipo de Motorola, que notó que las lenguas indígenas no tenían representación en forma digitalizada en tecnología que pudiera permitir la preservación no solo de la lengua, sino también de las tradiciones, la cultura y la historia”, dijo Sergio Buniac, presidente global de Motorola. “Esperamos que esta iniciativa genere conciencia sobre la revitalización de los idiomas, no solo impactando a las comunidades, sino allanando el camino para que se agreguen más idiomas indígenas en peligro de extinción a otros teléfonos inteligentes”, agregó.

Uso de lenguas índigenas en nuevos formatos digitales

A medida que las nuevas generaciones de indígenas aumentan su alfabetización y el uso de la tecnología, es crucial que puedan utilizar su lengua materna en nuevos formatos digitales para evitar ponerla en peligro de extinción. UNESCO estima que perdemos una lengua indígena cada dos semanas, lo que resulta en la pérdida de unas 3.000 lenguas únicas para finales de siglo.

Para ayudar a preservar nuestro patrimonio humano, las historias únicas de las culturas indígenas y potenciar a la próxima generación, Motorola ha estado trabajando en colaboración con Lenovo Foundation para integrar idiomas en sus smartphones. Kaingang (hablado en el sur de Brasil), Nheengatu (hablado en el Amazonas) y Cherokee (hablado en los Estados Unidos) ya forman parte de los más de 80 idiomas que Motorola ofrece en su interfaz móvil.

Con esta iniciativa, Motorola se convirtió en el primer fabricante de teléfonos móviles en proporcionar a los ciudadanos Cherokee acceso a una interfaz de usuario de teléfonos móviles totalmente localizada y para apoyar plenamente una lengua indígena hablada en el Amazonas.

Motorola ha compartido los caracteres, 360,000 palabras traducidas y personalizaciones lingüísticas en la plataforma Android para que otros fabricantes de equipos originales y empresas puedan añadir los idiomas a sus interfaces, allanando el camino para un uso más amplio y una revitalización. Como comienzo, la empresa matriz de Motorola, Lenovo, está explorando la integración de los idiomas en sus PC.

A medida que el proyecto continúa durante la próxima década, Motorola y Lenovo Foundation esperan aumentar la concientización, llevar a cabo acciones para la supervivencia de las lenguas en peligro de extinción y capacitar a las futuras generaciones de comunidades indígenas para que utilicen la tecnología en su idioma nativo.