Con el objetivo de indagar y dar forma a una alianza virtuosa y hasta ahora muy poco explorada en la Argentina: la sinergia entre dos universos como el de los videojuegos y el de los museos que han aplicado hasta ahora espacios como el Pompidou de París, el MET de Nueva York o el Thyssen Bornemisza de España.

"El museo es un gran generador de contenidos. La industria del videojuego (y del audiovisual) está ávida de nuevas historias, entonces ¿por qué no generar una alianza que beneficie a ambos sectores", manifestó la directora, Florencia Croizet.

¿Pero cómo explicar la noción de Gaming o Gamificación? "Se entiende como gamificación a la adopción de dinámicas, mecánicas y elementos de los videojuegos en actividades o ámbitos que, a priori, nada tienen que ver con ellos: la educación, el marketing, recursos humanos, museos. Siempre con el fin de generar experiencias significativas para usuarios, públicos, estudiantes", detalló Croizet.

Además la experta explicó que el proyecto "tiene como objetivo crear un videojuego del estilo aventura conversacional, que pretende expandir la narrativa museológica del Museo, ceñida por el propio espacio físico del edificio. Puntualmente, se enfoca en el eje temático Ciencia de la exposición permanente, la cual será renovada este año. Es decir, por medio del juego, se abordarán hechos históricos y fenómenos científicos, tomando a las colecciones como inputs del juego y vinculando personajes de ficción con algunos históricos. La idea es que sea jugado de manera remota pero que en la exposición haya pistas narrativas que permitan traccionar públicos entre ambos productos: de la exposición al videojuego y viceversa".

FACHADA_SARMIENTO.jpg Museo argentino quiere difundir su colección a través de videojuegos

Cabe destacar que otros museos han desarrollado videojuegos a partir de sus colecciones. Para ser jugados de manera remota o in situ, gamificando el recorrido de la una exposición. El juego Nubla del Thyssen Bornemisza y Prisme 7 del Pompidou son ejemplos del primero.

Ambos les permiten a los museos mantener un vínculo con sus públicos, además de posicionarse como herramientas educativas para las instituciones escolares.

Por su parte, Microrangers, desarrollado por el Museo de Historia Natural de Estados Unidos es un juego que permite que el público interactúe con las colecciones exhibidas utilizando realidad aumentada (al estilo Pokemo Go).

El MET y Nintendo han generado otro tipo de alianza. Como resultado, parte de la pinacoteca del museo aparece en el exitoso Animal Crossing, permitiendo a los usuarios decorar sus islas virtuales con algunas de las obras más importantes a nivel mundial.

"El museo es un potencial gran generador de contenido: tiene el know how, los insumos (las colecciones) y a los y las profesionales. La industria del videojuego (y del audiovisual) está ávida de nuevas historias, entonces ¿por qué no generar una alianza? Estas vinculaciones pueden traducirse en un sinfín de proyectos que beneficien a ambos sectores por igual. El museo se apoya en la industria del videojuego para adaptarse al nuevo entorno tecno-social, dinamizando a ésta última. Solo hay que dejar volar la imaginación y ser inteligentes a la hora de conseguir el financiamiento", concluyó la experta.