PlayStation 3: el mensaje que ninguno de sus usuarios quería recibir, finalmente llegó

La subscripción a esta membresía otorgada por Sony cuesta 60 dólares mensuales y quienes la abonen se hacen acreedores de al menos dos jugos gratis por mes.

La medida fue tomada por los responsables de PlayStation para enfocar sus esfuerzos en la PS4 y no en una consola que puertas adentro de la firma consideran como obsoleta.

La medida también afecta a los usuarios de PS Vita.

El comunicado oficial

Se incluirán títulos de PlayStation®3 (PS3™) o PlayStation®Vita (PS Vita) en la asignación de juegos mensuales de PlayStation®Plus hasta el 8 de marzo de 2019. Después del 8 de marzo de 2019, los juegos mensuales que se ofrecen a los miembros de PlayStation Plus ya no incluirán títulos de PS3 o PS Vita.

Podrás jugar cualquier juego mensual para PS3 o PS Vita que hayas descargado o agregado previamente a tu Lista de descargas mientras seas miembro de PlayStation Plus. A partir del 8 de marzo de 2019, los juegos mensuales solo incluirán títulos de PlayStation®4 (PS4™).

Todas las demás funciones y beneficios del servicio PlayStation Plus no se verán afectados.

Lo que esto significa para ti

Como miembro de PlayStation Plus, seguirás recibiendo juegos mensuales para PS4, PS3 y PS Vita cada mes de tu suscripción hasta el 8 de marzo de 2019.

Después del 8 de marzo de 2019, ya no se incluirán los títulos de PS3 y PS Vita en tu asignación de juegos mensuales. Podrás jugar cualquier juego mensual para PS3 o PS Vita que hayas descargado o agregado previamente a tu Lista de descargas mientras seas miembro de PlayStation Plus.

Medidas adicionales

Si no deseas continuar con tu suscripción a PlayStation Plus después de que se implemente este cambio, cancela tu suscripción o desactiva la renovación automática para que el período de tu suscripción finalice antes del 8 de marzo de 2019. Al cancelar tu suscripción, esta finalizará al término de tu ciclo de cobro actual, y no se te cobrarán cargos adicionales.

Puedes usar estos enlaces directos para comprobar cuándo vence el próximo pago de tu suscripción y administrar tu cuenta. Necesitarás tu ID de inicio de sesión de Sony Entertainment Network y tu contraseña para entrar a tu cuenta.