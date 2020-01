El primero de los títulos que ofrecerá la firma japonesa para la consola PS4 es Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Este clásico, presentado en forma de recopilatorio, contiene versiones mejoradas de 'Uncharted: El tesoro de Drake', 'Uncharted 2: El Reino de los ladrones' y 'Uncharted 3: La traición de Drake'.

PS Plus enero

El segundo juego elegido por PlayStation es Goat Simulator, título en el que te pondrás en la piel de una cabra para atravesar situaciones de todo tipo para destruir todo lo que se te cruce en tu camino.

ADEMÁS:

Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft: conocé todos los detalles

Sekiro: Shadows Die Twice se consagró como el mejor videojuego del año

Además se añadió a la lista Submersed, un título de terror en el que el paramédico del servicio de rescate Jack Ballard, recientemente incorporado al trabajo tras la muerte de su esposa, acude a un aviso de emergencia en una estructura en alta mar. Tendrás que descubrir toda la verdad mediante la exploración de los rincones más oscuros y zonas inundadas llenas de peligrosos depredadores, además de resolver enigmas y puzles mientras intentamos sobrevivir.

Cabe destacar que tenés hasta el 6 de enero todavía para bajarte Monster Energy Supercross 2 - The Official Videogame y Titanfall 2, correspondientes a los títulos de PS Plus de diciembre.