De esta manera, no se pudo acceder en el inicio de la jornada, entre otros, a webs de medios como The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde y El País.

Fastly, firma con sede en San Francisco, Estados Unidos, reconoció un problema poco antes de las 7 en Argentina, y en repetidas actualizaciones en su sitio web dijo que continuaba investigando qué lo produjo.

Aproximadamente una hora después, la compañía dijo que había identificado el inconveniente que afectaba a meda internet y aplicado una solución.

Pero para muchos es la primera vez que escuchan o leen acerca de la existencia de esta compañía que se describe a sí misma como una plataforma de nube perimetral y que es un Content Delivery Network (CDN).

Cabe destacar que los CDN son redes de servidores distribuidos geográficamente que ayudan a las diferentes páginas web a entregar sus contenidos en cualquier parte del mundo de manera forma rápida y segura.

Es que muchas de las páginas en las que navegamos están ubicadas en un único lugar físico, por lo que, para acceder a ellas, todo lo que contienen tiene que viajar desde su servidor a nuestro dispositivo, y cuanto más lejos están el uno del otro, mayor es el tiempo de carga y peor la experiencia del usuario.

Fasltyl gr{afica.jpg ¿Qué es Fastly y por qué ha provocado que media internet se haya caído?

Pero el papel de los CDN como Fastly es precisamente evitar que eso no ocurra y por ello replican las webs de sus clientes o algunos de sus contenidos estáticos, como el diseño o las imágenes, en varios servidores distribuidos geográficamente para que la persona pueda acceder a la página desde el que tiene más cerca, de tal forma que la velocidad de carga se reduce considerablemente.

Sin-título-1.jpg ¿Qué es Fastly y por qué ha provocado que media internet se haya caído?

De esta manera, Fastly proporciona vitales servicios de computación en la nube a muchos de los sitios web de alto perfil, ayudándolos a almacenar o almacenar en caché contenido en servidores de todo el mundo para que esté más cerca de los usuarios.

La empresa Fastly cosechó unos beneficios de más de 200 millones de dólares durante su último ejercicio, es conocida por ofrecer un servicio completo, potente y altamente configurable que ayuda a la carga rápida de páginas web.

Fastly presume además de contar con una amplísima cartera de clientes entre las que se encuentra el servicio de streaming de videos, Vimeo, Reddit, Github, Pinterest o Buzzfeed entre otros.

Desde que se ha producido la incidencia, Fastly ha estado publicando actualizaciones constantes cada 10 minutos en las que informaba de los progresos de su investigación para conseguir que internet volviera a la normalidad.

Tres cuartos de hora después de que se produjera el sonado fallo en internet a nivel mundial, Fastly aseguró que "el problema ha sido identificado y se está implementando la solución", en su apartado de incidencias.