Y así el último “peso pesado”, Immortals Fenyx Rising, el nuevo título de mundo abierto en tercera persona desarrollado por Ubisoft, vio la luz.

Cabe destacar que el juego desarrollado por el famoso estudio tiene muchos aspectos en común en sus orígenes con una de las franquicias más famosas de las últimas décadas, “Assassin's Creed”, y en especial con su anteúltimo título, “Odyssey”.

Y, si se sigue en el plano de las comparaciones, es imposible no ver en Immortals Fenyx Rising aspectos similares al clásico “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Immortals Fenyx Rising.jpg

Popular probó el esperado videojuego, disponible para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC y Xbox Series, y a continuación te contamos nuestras impresiones. ¿Vale la pena comprarlo?

En primer lugar es importante destacar que Immortals Fenyx Rising posee aspectos muy positivos dentro de su universo, el cual es una mezcla con dosis justas de Aventura en un mundo abierto, con puzles entretenidos por donde se mire y dosis de progresión RPG.

Y uno de los puntos fuertes son sus innumerables rompecabezas, con diferentes características, junto con sus divertidas misiones.

Estos, en conjunto, te demandarán más de 30 horas para completar el título y te harán pensar que cas peso invertido (o dólar) fue justificado.

Además otro aspecto a destacar es que recién sobre el epílogo de la aventura se pueden llegar a sentir que algunas de sus mecánicas son reiterativas.

Fenyx Rising.jpg

Immortals Fenyx Rising posee un sistema de combate sencillo a dos botones (golpe normal y fuerte), el desafío de progresar los niveles del personaje para mejorar la barra de salud y resistencia, la cual es fundamental para escalar, nada y volar, junto con un árbol de habilidades para desarrollar.

Pero entre los ítems donde Immortals Fenyx Rising queda en deuda, se destacan el poco carisma que tiene el personaje. Ya sea que en su personalización optaras por ser hombre o mujer, es claro que “le falta onda”, y eso queda en evidencia si se lo compara con los narradores de la historia, los dioses Zeus y Prometeo, quienes aportarán gags y chistes para robarte varias sonrisas.

Otro aspecto que no nos terminó de convencer es la poca dificultad que presentan algunos de los jefes finales, a los cuales se los puede derrotar fácilmente al manejar dinámicas descifrables a los pocos minutos de combate.

En cuanto a las Bóvedas del Tartaro, estos espacios especiales donde pases gran cantidad del juego, es donde se podrá apreciar de mejor manera los gráficos y, además, es el sitio para los mayores desafíos del videojuego.

Un apartado aparte con el molesto tema de los errores: cuidado, te pueden arruinar la partida. Guardá cuando puedas para evitarte dolores de cabeza. La partida de prueba para hacer esta reseña la debimos reiniciar ante un bug que impedía el guardado rápido y los viajes rápidos.

En síntesis, Immortals Fenyx Rising es un título que no estaba en el radar de muchos expertos, pero que acabo por sorprenderlos. Es una alternativa por demás interesante para el mercado navideño y te la recomendamos para que la tengas en vista para las ofertas de fin de año si tu billetera está golpeada con los vaivenes de este año especial.