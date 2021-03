WhatsApp cambia de estrategia, pero qué pasará si no aceptás sus nuevas reglas

La aplicación de mensajería WhatsApp modificó la manera de promocionar su polémica actualización de sus políticas de uso para revertir su imagen negativa.

Como sabemos, WhatsApp modificará sus condiciones de uso y de privacidad y les dio hasta el 15 de mayo a sus usuarios para aceptarlas o sufrir las consecuencias: no podrán leer ni enviar mensajes desde la app quienes no den su OK.