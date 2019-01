En las últimas horas trascendió una denuncia que realizó vía Twitter una mujer que narró un extraño, y preocupante caso.

La joven se dio de alta un número de teléfono y al ingresar el chip que le brindó la compañía en su dispositivo se llevó una flor de sorpresa: el smartphone descargó las conversaciones del viejo dueño de la línea.

"Acabo de iniciar sesión en WhatsApp con un nuevo número de teléfono y me he encontrado el historial de mensajes del anterior propietario de este número. Esto no está bien", explicó la usuaria sorprendida.

¿Culpa de WhatsApp o del dueño anterior de la línea?

En su apartado dedicado a las preguntas frecuentes, WhatsApp te explica todo lo que debes hacer tanto si cambias de dispositivo pero no de número, si cambias de número pero no de teléfono y si cambias ambas cosas.

La aplicación destaca que deberás borrar tu cuenta antes de cambiar el teléfono como el número ya que de no hacerlo el sistema guardará durante 45 días todos tus chats asociados a dicha tarjeta SIM hasta borrarlos por inactividad.

Entonces, ¿fue o no un fallo por parte de WhatsApp?

Los especialistas tienen diferentes opiniones al respecto, pero coinciden en que si el antiguo dueño de la línea hubiera lleva a cabo el cambio de número correctamente nada de esto habría pasado.

"WhatsApp evita realizar un paso de verificación adicional que genere una nueva clave de cifrado cada vez que aparece un nuevo mensaje no entregado. Esta práctica abre una puerta trasera para los ataques y también ayuda a que se dé la situación de retención del historial cuando se cambia de número. Un usuario que crea una nueva cuenta de WhatsApp con el mismo teléfono que uso otro anteriormente obtiene el mismo conjunto de claves privadas y públicas que tenía el usuario anterior, por lo que el historial de chat es legible", explican desde la web especializada TechNadu.

Para evitar este problema se deben seguir los siguientes pasos, de acuerdo al sistema operativo que tenga el equipo:

Android

Para verificar que tu número de teléfono antiguo actualmente está vinculado con WhatsApp, se debe ingresar a la aplicación, y seguir la siguiente ruta botón de Menú, Ajustes, presionar tu foto de perfil. Luego volver al botón de Menú, Ajustes, Cuenta y Cambiar número.

iOS

Los pasos para los equipos Apple son, desde WhatsApp, ir a Configuración y presionar sobre tu foto de perfil. Luego seleccionar Ajustes, Cuenta, Cambiar número y seguir los pasos que te indica la aplicación.