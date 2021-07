Abel Pintos rompió en llanto por la muerte de una amiga

El artista fue invitado a la pantalla de Telefé junto a la conductora Denise Dumas, el actor y y conductor radial Coco Sily; la actriz y bailarina Magui Bravi y el director técnico Néstor Pipo Gorosito.

Durante el "Punto de encuentro", hay anécdotas de alegrías, logros, amores y tristezas, con diferentes matices, todo coordinado por Andy Kusnetzoff. Fue allí cuando el conductor le preguntó a los invitados qué momento de sus vidas elegirían para volver atrás.

“Yo iría al día de mi comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina”, empezó a relatar e inmediatamente se emocionó. “Perdón”, se disculpó por las lágrimas que no pudo contener al mencionarla.

“Una amiga de la infancia que, cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete”, explicó y lanzó una risa entre las lágrimas: “La aclaración fue genial”.

“Me dió un beso y yo le di un beso a ella. Me dijo, ‘te quiero’, pero yo no sabía decir ‘te quiero’ y no la vi nunca más”, agregó mientras las lágrimas continuaban cayendo por su mejilla. “La recuerdo cada día de mi vida”, aseguró.

Los otros invitados y el conductor le mostraron su apoyo, a lo que Andy Kusnetzoff: "Seguro que en algún lugar ella lo sabe. Me gusta creer en eso y seguro que es así".

Abel Pintos bromeó con que la "bajo" toda, pero resaltó que nunca había hablado del tema.