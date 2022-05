Christian Sancho denunciado por su ex

En comunicación en vivo con el programa de espectáculos, Schual habló sobre la relación entre Celeste Muriega y Christian Sancho: “Se enamoró y está perfecto, cada quien hacía su vida, pero se llevó los ahorros y es lo que nos lastimó. Es lo que a mí, la verdad, económicamente me quebró al medio y a Gael -su hijo-. Se llevó todos los ahorros".

Vanesa Schual intrusos.jpg

En la nota explicó como era la relación con el actor de Sex, a pesar de estar distanciados hace dos años: “Nosotros nos separamos hace mucho tiempo, pero seguimos conviviendo hasta el mes de febrero. Teníamos un proyecto de irnos los tres a vivir a España, él tiene la nacionalidad Italiana y gestionamos la de Gael y yo estaba gestionando la mía. Nos pasó que de un día a otro Christian abordó todo este proyecto, incluso hasta diciembre yo seguía vendiendo las cosas de la casa”.

La ex de Christian Sancho explicó por qué salió a hablar en este momento: “El lunes a la noche me enteré de la situación de que se va a casar y le pregunté, mostrándole el link que me mandaron, todo para comunicárselo a Gael, porque él, en su cabeza, sabe que no viajamos porque se fue dando cuenta... Nunca me confirmó que no viajábamos, me decía ‘cómo yo iba a ser tan ilusa de pensar que íbamos a llevar adelante ese proyecto cuando estábamos separados’. Sin embargo yo tengo chats del mes de febrero mandando links de casas de allá para alquilar”.

Vanesa Schual.mp4

Vanesa expreso que su enojo, se debe a la actitud que él tiene con su hijo: “Es muy difícil para mí porque yo siempre cuido plenamente la psiquis de mi hijo, lo protejo mucho a Gael pero ya es una situación que no la puedo contener. Mi hijo tiene 12 años y un teléfono en la mano, él ve la vida de su padre a través de historias de Instagram".

Durante la emisión -en vivo- de la nota, se comunicó el abogado de Christian Sancho y reenvió un mensaje del actor, en el cual dejaba en claro que no era cierto que no tenía relación con Gael y que siempre se hizo cargo de los gastos de la casa. Además, aclaró que no quiere exponer a su hijo en todo el circo que hace la madre y aseguró iniciará acciones legales contra ella.