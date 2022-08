Fabián Gianola fue sobreseído en una de sus causas por abuso

fabian-gianola sobreseido.jpg

Griselda Sánchez -ex participante de "Gran Hermano 2007"- había contado en TN Show en diciembre de 2021 la situación que vivió con el actor cuando trabajaban juntos en “Bien tarde”, el ciclo que se emitía Telefe después de la medianoche.

"Era muy asqueroso. Cuando me saludaba casi me besaba la comisura de los labios. Si le decías algo te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando. Tenía la mano loca, te tocaba el culo 'sin querer'. Me llamaba para pasar texto y siempre estaba en bóxer con las piernas abiertas", relató la modelo.

"Ya iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión" , agregó.

sanchez-gianola.jpg

El otro sobreseimiento

A fines de marzo, Gianola fue desestimado de la denuncia que la actriz Fernanda Meneses presentó en la Justicia, por supuestos hechos ocurridos entre 2016 y 2017.

La jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano dictó la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento del actor en la causa.

"Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo máximo para el delito pesquisado y considerando que no han acontecido ninguno de los actos pasibles de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, se estima que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos oportunamente atribuidos a Fabián Javier Gianola y consecuentemente, compete disponer su sobreseimiento, en los términos del artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación", dice en un fragmento del escrito de trece páginas.