La dulce espera de Agustina Cherri

Además, en su mensaje le agradeció a sui amiga Paula Chaves por su primera contención. "Se agranda la familia. Y somos muy felices", cerró su posteo que recibió innumerables mensajes y -hasta el momento- más de 200 mil me gusta.

La actriz es madre de tres hijos: con el músico Tomás Vera -su actual pareja-, tiene una nena de 2 años -Alba-, y de su matrimonio con Gastón Pauls dos hijos, Muna -de 13- y Nilo -de 10-.

Insta.jpg

Cherri y Vera se conocieron el 15 de noviembre de 2014, en el casamiento de Marcela Kloosterboer con Fernando Sieling, íntimo amigo de la actual pareja de la actriz y -según aseguraron los testigos del momento en que los presentaron- el amor fue inmediato, esa misma noche se dieron el primer beso.

En una nota a la revista Gente, la exChiquititas contó su primera impresión al conocer a Tomás: "Lo vi y quedé flechada. No sabía quién era... Raro, porque conocía a todos los amigos de Marcela, somos híper amigas, desde muy chicas. Pero con Tomás nunca nos habían cruzado. Nos vimos ese día y nunca más nos separamos".

Cherri, Vera y su hija.jpg Agustina Cherri, Tomás Vera y su hija Alba

El 21 de abril, en una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América), Cherri recordó cómo conoció a Tomás: "Me lo presentó Marcela Kloosterboer en su casamiento, es amigo de Fernando, el marido de ella. Yo estaba separada y no quería saber nada. Hacía un año y medio que estaba separada, pero los chicos eran chiquitos, me costaba visualizar y apareció”

Y continuó con una divertida anécdota de esa noche: "Yo estoy hablando con él y Marcela en un momento ve que hay una situación, aparece y le empieza a decir 'Mi amiga es espectacular, y tiene dos hijos que no sabés lo que son'. Yo por dentro decía: 'Negra, por Dios, callate...!!!'. No era el momento".

Embed

Por su parte, el actor y conductor Gastón Pauls expresó su alegría por la buena nueva y comentó el posteo de la foto de Cherri con emojis de una mujer embarazada, rosas y corazones y en otro mensaje le escribió: "Vamooooooooo".

¿Quién es Tomás Vera?

Tomás Vera de joven jugaba al rugby, pero siempre le interesó la música, actualmente es percusionista y toca el cajón peruano en su banda Otro Mambo. Cuando estaba soltero, disfrutaba de viajar y tomar fotografías de paisajes, pasión que comparte ahora con Cherri.