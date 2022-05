Facundo Arana le respondió a Romina Gaetani

"Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto", le dijo a Luli el padre de Indiana (14), y los mellizos Yaco y Moro (13), hijos de su matrimonio con la modelo María Susini.

Las declaraciones de Romina Gaetani el viernes en LAM (América TV) sobre su relación con Facundo Arana cuando protagonizaban Noche y Día, en 2015, generaron la reacción del actor que se comunicó con Luli Fernández transmitió su palabra en Socios del Espectáculo.

"Es muy importante en la época en que se visibiliza todo lo que pasa, y así debe ser, que las cosas se tomen con seriedad y sean claras", serían las palabras del actor.

Con respecto al supuesto agravio con que la actriz acusó a su ex compañero de novela de haberle dicho: "Me miró y con su mejor sonrisa me dice '¿tanto quilom.. por ser una put… falopera?'".

La panelista de Socios del Espectáculo explico que Arana le dijo que "nunca tuvo registro de haber dicho la frase a la que hace alusión Romina, pero que independientemente de las palabras que escuchó, porque vio su nota y sabe lo que dijo, esto para él es un tema muy serio que no quiere banalizar".

Y añadió que todo lo dicho por Gaetani "fue totalmente sorpresivo y le generó un profundo dolor porque quiere y respeta mucho a Romina".

Para terminar, Luli Fernández adelantó la cual será la postura del actor: "No lo van a ver dando ningún testimonio in exponerse frente a una cámara, pero va a ser muy cauto con los pasos a seguir. Y las novedades que pueden llegar a haber sobre este tema nos las vamos a enterar por abogados y por un comunicado que va a emitir."