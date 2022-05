Gaetani contra Facundo Arana: "Tuvo actitudes violentas conmigo"

Al repasar su carrera, llegó el momento de recordar la novela Noche y Día, en la que se había retirado antes de tiempo por un problema personal.

"Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos. Creo que no está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo", disparó la actriz.

Embed

Al seguir siendo consultada sobre el tema por el conductor Ángel De Brito y las panelistas, Gaetani prosiguió: "Hubo golpes en la mesa y momentos de griterío, situaciones que no están buenas".

"Si fueras hombre, te cagaría a trompadas", reveló la actriz sobre una discusión mantenida con Facundo Arana.

Gaetani continuó describiendo situaciones y dijo: "Estábamos en la fiesta de Paparazzi en Carlos Paz y nos estaban sacando fotos, y con su mejor sonrisa me dijo '¿tanto quilombo por ser una put... falopera?'".

"Esta es la primera vez que digo todo esto, en ese momento me acerqué con una copa de champagne y le dije a Facundo 'ni una cosa ni la otra, amor'; y le choque la copa. Ni put..., ni falopera, y si lo fuera, es mi problema", señaló una picante Gaetani.