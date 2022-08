Florencia Peña y su video intimo: problemas para entrar a EEUU

El programa empezó de la manera habitual: el conductor menciona distintas situaciones e invita a pasar al frente a quienes las hayan vivido. En la noche del sábado, una de las consignas fue “los que tuvieron momentos de tensión en el aeropuerto”. En ese momento. Florencia Peña dio un paso adelante y relató el incomodo momento que vivió en un aeropuerto estadounidense.

La actriz explicó que apenas se filtró su video, tomó la decisión de dejar la Argentina por unos días para alejarse del escándalo. Pero en el sector de Migraciones, en el aeropuerto de Los Ángeles, volvió a recordar el problema que la atormentaba por las preguntas que le hizo un agente local.

Florencia Peña en PH Podemos Hablar.mp4 Florencia Peña recordó el incomodo momento que vivió en un aeropuerto de Estados Unidos.

“Me agarra un puertorriqueño, me pregunta cómo me llamaba y qué hacía. Le digo ‘soy actriz’. Me dice ‘¿de dónde? Ah, de Argentina’”, empezó a contar la conductora de LPA (América). Pero, tras escucharla, el hombre le consultó una pregunta que la dejo anonadada. “¿Te puedo googlear?”, le preguntó. Ella le respondió que sí. Este fue el comienzo de un tenso momento.

Aunque ella no podía ver lo que estaba viendo el encargado de dejarla entrar Estados Unidos, no tardó en especular sobre el contenido. “Pone ‘Florencia Peña’ y empieza a horrorizarse”, enfatizó la actriz. “Yo no sé si vio el video, los links, la cantidad de noticias que solo referían a mi video porno... Miraba, me miraba...”, relató Peña. Asimismo, el agente de migraciones, confundido por las noticias que aparecían sobre la argentina, le preguntó sin escrúpulos: “pero, ¿vos actriz de qué sos?”.

“Soy actriz. Tuve un problema”, fue la respuesta que le dio Peña. Al mismo tiempo que el agente hacía su trabajo, Flor Peña pensaba para sus adentros “por qué me googlea este”. Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados, Gustavo “Chucho” Parisi, Letica Siciliani, Diego Poggi y Álvaro Navia, la escuchaban con atención, y se quedaron asombrados con la historia.

El video del escándalo

El video que recordó la actriz en PH se filtró hace más de 10 años. Allí aparece Florencia Peña teniendo relaciones sexuales con su exmarido, Mariano Otero, quien además es padre de dos de sus hijos.

En varias oportunidades ella se refirió al tema y recordó la angustia que le provocó la situación. “Lo mío no fue una ‘pornovenganza’, fue un hackeo y yo me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y sentí que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad”, sostuvo el año pasado la mientras conducía su programa “Flor de equipo”.