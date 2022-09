Los enredos de Wanda Nara

En esta semana debió viajar a los Estados Unidos para la presentación de los productos cosméticos que llevan su nombre y luego a Roma para reencontrarse con sus hijos, mientras cierra el pase de su esposo del PSG de Francia al Galatasaray de Turquía.

Según expresó Yanina Latorre en LAM (América), las autoridades de Telefe estarían evaluando algún tipo de sanción económica para Nara porque todavía no se llegó a grabar la cantidad de capítulos deseados del programa que conduce Natalia Oreiro.

La panelista expresó: "Wandita volvió, llegó, grabó y se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Ella tenía que grabar toda la semana y Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional, ordenada y laburadora".

Inmediatamente agregó: "No se están haciendo las grabaciones, sólo se hicieron cinco programas. Hoy se va y no vuelve hasta la semana que viene. Wanda y Natalia no se llevan bien, le incomoda su profesionalismo, y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación. Llega tarde y todo eso no le estaría gustando a Natalia", sentenció en forma contundente.

Pero lo más interesante de lo que pasó en LAM fue mientras se mostraban las imágenes del Instagram de Wanda Nara en las que estaba a punto de tomar un avión para los Estados Unidos, la periodista Fernanda Iglesias expresó visiblemente molesta: "Jódanse por contratar gente poco profesional".

A lo que Latorre acotó -sin darse cuenta que seguía al aire- “Para mí le chupan el or... y la mina no es nadie. Esta mina no te levanta un punto de rating" exclamó, en ese momento se escuchó “¡Estás al aire, Yani!” a lo cual, la panelista solo dijo “Y, bueno...”.

Minutos después del debate sobre la esposa de Icardi en el programa de América, Wanda hizo un vivo de Instagram donde hizo su descargo: "Vuelvo a las grabaciones como estaba estipulado", y también explicó como es su relación actual con Oreiro, la conductora de "¿Quién es la Mascara?"

"Natalia Oreiro es lo más, pero de lo más. No la conocía y creo que somos amigas", y se ocupó de dejar en claro que no hubo ningún conflicto como se rumorea: "Creo que el día de mañana esta relación con Natalia va a quedar para siempre porque me parece una persona increíble".