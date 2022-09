Freddie Mercury, a dos voces: Canta Conmigo Ahora y La Voz Argentina

Nacido como Farrokh Bulsara en Zanzíbar, el 5 de septiembre de 1946, el líder y vocalista del grupo británico Queen, tuvo una presencia sorpresiva - casi simultáneamente- y con el mismo tema musical en Canta Conmigo Ahora (El Trece) y en La Voz Argentina (Telefe).

La canción “The show must go on” interpretada por Tiffy Arzouyan en el programa de Marcelo Tinelli y por Ángela Navarro en el ciclo que conduce Marley, les trajo suerte dispar a cada una de las concursantes en los tramos finales de los certámenes de canto.

Tiffy Arzouyan en Canta Conmigo Ahora

Tiffy.mp4

La joven de 19 años de Quilmes, que estudia Licenciatura en Artes Dramáticas realizó su versión del recordado tema de Queen, pero su performance no convenció totalmente al jurado, y sólo obtuvo 54 votos de los 100 posibles, mientras que su oponente en el Sing Off, Paloma Angione logró 94 puntos con su interpretación de "Naranjo en Flor".

Ángela Navarro en La Voz Argentina

Desde Berazategui llegó Ángela Navarro y logró brillar con su interpretación de "El show debe continuar". La joven de 22 años, integrante del Team de Lali Espósito, y consiguió el puntaje más alto de la noche con el 38,5 % de los votos del público y paso a las semifinales del certamen.

Embed

The Show Must Go On de Queen

La canción, escrita por el guitarrista Brian May para su amigo Freddie Mercury, habla -de manera ambigua- sobre un inminente final (de la vida o de una relación amorosa) y el estribillo es el conocido refrán "el espectáculo debe continuar".

Inmediatamente se transformó en un símbolo, por el momento en que fue grabada, por el débil estado de salud del cantante, porque preparaba a los fans de la banda para lo que estaba por venir.

“El show debe continuar, por dentro mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje puede estar descascarándose, pero mi sonrisa aún está…” dice una parte de la letra de La canción.

Embed

Cómo fue la grabación

Un problema que se presentó durante la grabación de "The Show Must Go On" fueron las altas notas que hay en el coro y cerca del final del último verso (en los demos originales eran cantados en falsete por May).

En el momento de grabar, dado el delicado estado de salud de Freddie Mercury (que tenia problemas de movilidad), el guitarrista dudó que lo pudiera cantar. "Le dije: "Fred, no sé si esto será posible de cantar", le contó Brian May en un reportaje a la revista Rolling Stone. Fue entonces cuando Freddie lo miro y le respondió "Lo haré, cariño", tras lo cual, tomó un trago de vodka y entro al estudio para grabarlo en una toma, sin ediciones ni cortes".

Para comprender la real dimensión de Freddie Mercury como artista bastará con escuchar la pista a capela de la voz del cantante. Increíble.