Matías Alé contó cómo se escapó de un "telo" en PH Podemos Hablar

Todo comenzó cuando Andy sacó el tema en vivo y sin escrúpulos le preguntó al humorista: “Matías, ¿es verdad que un día te escapaste de un telo?”. Y el invitado se sinceró y le admitió el hecho.

Sin embargo, lo que llamó la atención del conductor y del resto de los presentes fue el cómo lo hizo. “Salí por el lugar donde lavan las toallas en los hoteles, en el changuito donde ponen todas las toallas”, aseguró Matías Alé.

“Me llamaron de recepción para decirme que estaba por subir la pareja de la persona con la que yo estaba. Ellos estaban medio peleados y se enteró que ella estaba en el hotel y cayó de sorpresa para verla y yo estaba ahí”, agregó el actor.

Y remató la anécdota: “Nosotros recién habíamos empezado y estábamos medio escondiditos y ella me dijo ‘rajá’. Yo estaba en el tercer piso y me dice ‘está subiendo, rajá’. Y ahí me mandé por el carrito de las toallas. Por suerte, lo bueno es que los tipos que estaban en el lavadero con las toallas me reconocieron y me ayudaron a esconderme”.

Afortunadamente lo que podía haber terminado en una tragedia para Matías Alé, se convirtió en una anécdota para recordar con gracia ante el resto de los invitados de PH Podemos Hablar (Betiana Blum, Mauricio Dayub y Callejero Fino) y la gran audiencia de Telefe.

El programa conducido por Andy Kusnetzoff es uno de los éxitos del canal propiedad de Viacom.