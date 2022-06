Preocupación por la salud de Carmen Barbieri

El malestar de Carmen comenzó el martes luego que de participar, junto con Estefi Berardi, de un acto del invitado John Milton, conocido como "el Caballero de la Hipnosis." Por ese motivo, se lo vinculó inmediatamente como el responsable del malestar de salud que atraviesa la madre de Federico Bal, cosa que ella misma se encargó de desmentir.

En el programa LAM de Ángel de Brito (América) la propia Berardi dio a conocer un audio de Carmen en donde explica cómo se siente y los síntomas que está teniendo.

"Hola negra, estoy en la cama muy mareada, pero por lo menos mejor que ayer, pero muy mareada. Por supuesto no fui a trabajar hoy, tampoco voy a la tarde", explicaba notablemente afectada Carmen Barbieri.

"Espero tener fuerzas para mañana, que no puedo soportar faltar. No entiendo qué me está pasando este año que falto al trabajo. Me están pasando cosas que no puedo ir a trabajar. No me pasa nunca esto, voy muerta a trabajar, pero esta vez no puedo estar parada del mareo que tengo", agregó ayer por la noche, pero no fue así.

John Milton se hizo presente en el programa Socios del Espectáculo (El Trece), donde también hizo referencia a la salud de la conductora y aclaró que su productor se comunicó personalmente con ella.

Es que en un primer momento se había dicho que el malestar podía guardar relación directa con la hipnosis o con alguna maniobra que podría haber afectado sus cervicales.

Este es el segmento del programa Mañanísima del pasado martes 14, en el que la conductora Carmen Barbieri y su panelista Estefi Berardi participan de la sesión de hipnosis de Milton.

Al despertarse, Carmen comentó al aire: "Wow, estoy mareada. Me siento totalmente liviana. Estoy como si me hubiese tomado un frasco de Clonazepam. Estoy bien, pero rara".