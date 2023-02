Argentina Open: buena cosecha para los argentinos

El mayor de los hermanos Cerúndolo, quinto preclasificado del torneo, trabajó más de lo deseado pero le ganó al alemán Yannick Hanfmann, por 6-2, 4-6 y 7-5. El argentino de 24 años, número 29 del mundo, tuvo un comienzo arrollador pero le costó sostener el ritmo. En los octavos de final jugará contra el español Jaume Munar, el próximo jueves.

Báez, sexto preclasificado del certamen, arrancó bien pero luego se vino abajo y le dejó el camino abierto al serbio Dusan Lajovic que lo venció en uno de los partidos destacados de la jornada, por 3-6, 7-6 (5) y 6-3. Fue un encuentro de alternativas cambiantes en el que el joven argentino venía dominando pero se cayó al promediar el segundo set. En octavos, Lajovic se medirá con el argentino Ugo Carabelli, quien derrotó al colombiano Daniel Galán por 7-6 (9-7) y 6-3.

Etcheverry, una de las últimas apariciones del tenis argentino, se repuso tras ceder el primer set y derrotó al boliviano Hugo Dellien por 3-6, 6-2 y 6-2 con una sólida actuación. Ahora le tocará cruzarse con el español Roberto Carballes Baena, quien dio la sorpresa al eliminar a Albert Ramos Viñolas (7-5 y 6-4), el miércoles por los octavos de final.

Díaz Acosta se quedó con el duelo de argentinos y eliminó a Facundo Coria con un ajustado 7-6 (7-5) y 7-5. En octavos de final le tocará cruzarse con uno de los pesos pesados del torneo, el británico Cameron Norrie, segundo preclasificado del certamen.

Los otros duelos de octavos de final serán: Carlos Alcaraz (1) vs. Laslo Djere el miércoles, y Diego Schwartzmann (4) vs. Bernabe Zapata Miralles, Pedro Cachín vs. Lorenzo Musetti (3), y Dominic Thiem/Alex Molcam vs. Juan Pablo Varillas/Joao Sousa, el jueves.