En una actuación que no fue del todo buena, el Peque logró pasar el estreno ante un rival ubicado en el puesto 227 del ranking mundial, que ingresó al segundo Grand Slam del año proveniente de la clasificación.

En ese marco, el tenista argentino deslizó en diálogo con ESPN que “hay que ser realista, no me sentí muy cómodo hoy, no tiene nada de malo. Había que ganar, jugar un domingo en Roland Garros es una presión extra porque uno piensa que, si pierde, casi como que no jugó el torneo”.

Y agregó: “No tuve un buen día -abundó-, me costó. Él venía con un problema de cadera, le costaba mucho el tema de la movilidad y fue un partido raro desde mi lado. Tengo que corregir varias cosas, por suerte tengo dos días para el siguiente partido”.

Frente al español Munar

En la siguiente fase, el Peque tendrá como adversario al español Jaume Munar (91), que en su compromiso eliminó al alemán Daniel Altmaier (54) por 6-1, 6-2, 4-6 y 6-2.

En la jornada de domingo, también se presentaba el porteño Ugo Carabelli (154), surgido de la “qualy” y debutante en un cuadro principal de un Grand Slam, ante el ruso Aslan Karatsev (39) en el tercer turno de la cancha 12.

El cordobés Juan Ignacio Londero (141), por último, jugará a estadio repleto ante el tenista del momento, el español Carlos Alcaraz (6) en un partido programado en el cuarto turno de la cancha central Philippe Chatrier. El ganador jugará en la siguiente ronda ante el español Albert Ramos (42) o el australiano Thanasi Kokkinakis (85).

El resto de los tenistas argentinos participantes (Sebastián Báez, Federico Coria, Federico Delbonis, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Facundo Bagnis, Santiago Rodríguez Taverna y Pedro Cachín) aguarda su estreno el lunes.