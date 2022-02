Del Potro: "Me voy feliz porque pude despedirme jugando"

No le salían las palabras tras el encuentro que el azuleño le ganó en sets corridos. Tardó casi un minuto en poder empezar a hablar frente a su gente, que llenó la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club para despedir a uno de los tenistas más grande de la historia. Estaba su mamá, su hermana, deportistas como Gabriela Sabatini, Emanuel Ginóbili, Rolando Schiavi y muchos más que no quisieron perderse el regreso del campeón. Un regreso que terminó siendo despedida.

"Es un momento que nunca quise que llegara, pero la salud me lleva a tomar esta decisión. Hice un gran esfuerzo en estos dos años y medio para este milagro, pero esta vez no tengo la fuerza para seguir adelante. Tenía pensado ir a Río de Janeiro... Tenía. Lo di todo y hoy, más allá de la tristeza, será un día inolvidable por toda la gente que me acompañó, por ese cariño que siempre me brindaron", señaló Delpo tras el encuentro.

"Durante 16 años vi este torneo por televisión. Siempre me pareció espectacular pero por una cuestión de calendario no podía estar. Por eso quería despedirme acá, delante de mi mamá que me pudo ver jugar. Y con todo el cariño de esta gente a la que le agradezco de corazón. Es el mejor premio que me puedo llevar para siempre", agregó el tandilense.

Y finalizó: "Jugué toda la vida con los mejores tenistas de la historia y así y todo pude ganar bastantes cosas. Me quedó la espina de llegar en algún momento a ser el número 1. Estuve cerca pero no se dio. Pero me voy tranquilo porque di todo hasta el último punto. Y feliz porque logré despedirme jugando en una cancha, no en una conferencia de prensa. Ahora lo que más deseo es dormir sin dolor en la pierna todas las noches. Tengo toda una vida por delante, empieza otra etapa".

En tanto, Federico Delbonis, compañero de batallas de la Copa Davis se expresó con cariño a su rival de ocasión: "Era un partido que hasta yo quería perder, pero más allá del resultado para él este partido es una victoria, después de todo lo que pasó", confesó apesadumbrado el azuleño, quien volverá a jugar el jueves ante el español Andújar,

"En un momento me molestó un poco la falta de respeto de algunos, no era la forma. El resto lo comprendo perfectamente, sabía que estarían de su lado, si hasta yo mismo le pedí a 'Delpo' que siga jugando", agregó.