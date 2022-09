Es que una vez que consiguió traspasar la qualy, todo un logro para una chica tan joven, fue a celebrar el triunfo con su padre y su entrenador que se encontraban en las tribunas y estos, emocionados también por el éxito de Sara, le dieron unas palmadas en la cola, lo que desató un escándalo mediático en medio del certamen.

US Open: festejo de la tenista Sara Bejlek con su padre y su entrenador genera indignación

“Si esto hubiera ocurrido en República Checa, nadie se ocuparía de ello, pero acá, en Estados Unidos... Fue un festejo normal, en medio de la euforia que significaba entrar al Abierto. Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde los ocho años, es como de la familia", dijo Bejlek al ser consultada por la prensa.

"Claro que vi el video, se hizo viral. No me pareció nada grave, fue una reacción de todo el equipo en un momento especial, de felicidad para todos nosotros. Podrá parecer inconveniente e incómodo para algunos, yo no lo veo así, pero cuidaremos que no vuelva a suceder, quiero que se hable de mí por el tenis”, agregó al respecto.

Más allá de la incómoda situación en la que la involucraron y de que se fue derrotada en la primera ronda, Sara celebró su paso por Flushing Meadows. "Viví una gran experiencia y estoy muy feliz, esperando que lleguen los próximos torneos”, concluyó la tenista.