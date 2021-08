US Open: Delbonis y Coria se despidieron en la primera ronda

Los argentinos Federico Delbonis y Federico Coria no pudieron avanzar en el US Open y cayeron ante Denis Shapovalov y Gael Monfils, respectivamente.

No fue tan buena jornada como la del lunes la vivida este martes en el US Open en Nueva York en la que los argentinos Federico Delbonis y Federico Coria no tuvieron un buen debut y quedaron eliminados en la primera ronda.