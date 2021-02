Tristán tuvo un paro cardiorrespiratorio y está grave

“Papá anteayer a la noche papá tuvo un paro cardiorrespiratorio. En el parte de la mañana nos dijeron que le empezó a fallar el marcapasos, le dejo de bombear el corazón, le hicieron electroshock y quedó en terapia intensiva”, explicó su hijo Federico Giménez en diálogo con CNN Radio.

Su familia también denunció que la obra social ya no le presta más servicio y que se están haciendo cargos ellos. “Él estaba en un centro de rehabilitación, Papa no caminó más, desde diciembre, de la cirugía de cadera. Después de eso la obra social no se hizo más cargo, y nunca más respondieron”, explicó Federico.

Tristán Díaz Ocampo ingresó al Hospital San Roque en noviembre por un cuadro febril que, luego de los análisis, se determinó que era por Covid-19.

Tristán se encontraba en Córdoba por un tratamiento de rehabilitación luego de una intervención quirúrgica a la que fue sometido en diciembre de 2019 por una fractura de cadera.

El actor y humorista tiene una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, con seis décadas de carrera en el medio artístico, iniciada en 1960, cuando con 22 años tuvo su primera participación en "Telecómicos". Si bien tuvo una destacada presencia en los tres ámbitos, sus actuaciones más destacadas se dieron en el cine y el teatro, con participación en más de 35 películas y otras tantas obras en las tablas.

Asimismo, a principios de siglo tuvo una breve incursión en la política e intentó presentarse como candidato a intendente de Pergamino, su ciudad natal, en representación de una línea interna del Partido Justicialista.