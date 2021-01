Carmen Barbieri en coma farmacológico por Covid-19

Este sábado al mediodía, a diez días de su ingreso a la Clínica Zabala, del barrio porteño de Belgrano, la actriz tuvo que ser inducida al coma para poder recibir asistencia respiratoria mecánica.

Luego de una leve mejoría que tuvo las últimas horas, la salud de Carmen Barbieri -afectada por neumonía e internada en terapia intensiva- se complicó. Al comprobar que su nivel de oxígeno no era el adecuado, los médicos resolvieron colocarle un respirador artificial para lo cual fue necesario provocarle un coma farmacológico..

“Se complicó el cuadro de Carmen. No tenemos mucho detalle, solo sabemos que bajó la oxigenación: no podía respirar bien”, informó Martina Valía, jefa de prensa de Federico Bal, quien este viernes había mostrado su preocupación por el estado de salud de su mamá. “Ahora Fede no tiene muchas ganas de hablar con nadie”, aclaró Valía sobre el semblante anímico del actor, quien prefirió optar por el silencio para dedicarle toda su atención a su mamá.

En efecto, Federico Bal, hijo de Carmen Barbieri, confirmó la difícil situación de su madre a través de su cuenta de Twitter, el jueves pasado, cuando señaló: "les pido a todos...que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse".

Embed Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen d cuidarse — Federico Bal (@balfederico) January 28, 2021

Carmen fue internada el pasado 20 de enero, y se cree que se contagió el virus en las reuniones de preproducción de MasterChef Celebrity 2, reality de Telefe en el que tiene previsto participar.