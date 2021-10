Carta Embrujada se llevó el Gran Premio Selección (G1)

Embed

La representante del stud haras La Leyenda vino siguiendo a la puntera Ciudad de la Furia (Equal Stripes) y su escolta Far Away Love (Violence), hasta que, a poco de ingresar a la recta final, dominó con aires de ganadora con Chupino Noriega en su montura.

Lo que no esperaba el jinete cordobés es que por fuera de todo se le apareciera Super Bijou (Super Saver), la representante del Haras Firmamento que se le puso a la par y le dio batalla hasta la línea de sentencia. Prevaleció la muñeca de Juan Carlos Noriega y el corazón de su conducida para que en el disco existiera un pescuezo de ventaja en favor de la vencedora tras 2'62/100, quedando tercera a siete cuerpos Far Away Love.

pesaje.jpg

De esta manera, Carta Embrujada accedió a la cuarta victoria de su campaña compuesta por cinco presentaciones, todas ellas en el Hipódromo Argentino. Y es su tercer triunfo dentro del terreno jerárquico, ya que antes de la Polla se había quedado con el Gran Premio Jorge de Atucha (G1-1500 metros).

Sólo cayó en el GP Estrellas Juvenile Fillies (G1-1600 metros) en el que fue superada por exiguo margen por Lindalevesolta.