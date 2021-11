Dardo Rocha: Miriñaque es la principal figura

Esta edición, que tendrá una recompensa de 7 millones de pesos para el héroe de la tarde, se largará este viernes a las 18.05 en el decimocuarto turno de la reunión. Prometen alistarse en partidores quince competidores entre los que se destaca el tordillo Miriñaque (Hurricane Cat).

El representante de la caballeriza Parque Patricios, que será conducido por el jockey Gustavo Calvente, viene de tomar parte del Gran Premio Latinoamericano (G1-2000 metros) disputado en la pista de arena del Hipódromo Nacional de Maroñas, en Montevideo, Uruguay.

Vencedor de la Polla de Potrillos (G1) y el Gran Premio Nacional (G1) de 2019, el ejemplar al cuidado de María Cristina Muñoz viajó luego a Estados Unidos y Dubai donde no tuvo demasiada fortuna, salvo en un largometraje norteamericano.

De regreso al país, este año escoltó a medio pescuezo a Village King en el Gran Premio 25 de Mayo (G1-2400 metros) disputado en el césped del hipódromo de San Isidro, para luego afrontar el desafío en suelo uruguayo donde quedó quinto a poco más de seis cuerpos, insinuando algo más al pisar la recta pero quedándose en amagues. Si no siente el trajín del viaje, será carta principal.

Su principal enemigo es Zurán Zurán (Remote), que, aunque es entrenado en Palermo, desarrolló la mayor parte de su campaña en el Bosque. donde se mantiene invicto. Fue creciendo en cada una de sus salidas a pista y no tendrá inconvenientes en llegar al tiro tras imponerse en dos cuadras menos en el Clásico Stud Book Argentino (L-2200 metros). Lo correrá Francisco Leandro Fernandes Goncalves, quien conoce a Miriñaque ya que lo corrió en Maroñas. Y esa puede ser una ventaja.

Como tercero en discordia vemos a Lord Of Lords (Master Of Hounds), que viene de ganarle por 8 cuerpos a Wonderful Key (Key Deputy) en los 2.200 metros del Clásico OSAF en la que fue su primera visita al escenario de la ciudad de las diagonales. No extrañará verlo prenderse en el final con su potente atropellada.

Además del Dardo Rocha, en el décimo segundo turno (17 horas) se correrá el Gran Premio Joaquín V. González (G1-1600 metros), con un premio de 5.000.000. pesos para el ganador. Prometen participar 19 caballos y entre ellos preferimos a Don Empeño (Exchange Rate), un pupilo de Carlos Daniel Etchechoury que ganó en sus últimas tres actuaciones en este medio. No tiene la mejor suelta pero parece duro de matar.

Y a las 16 horas, en el décimo turno, se disputará el Clásico Ciudad de La Plata (G2-1200 metros) en el que destacamos a Río Mágico (Remote), más allá que la carrera es muy compleja. la otra prueba jerárquica del día será el Clásico Marcos Levalle (G2-1600 metros) en el cual la veterana Ideocrática (Remote) reaparece en forma como para darle más brillo a su gran campaña.