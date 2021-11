Dardo Rocha: Zurán Zurán pasó de largo a Miriñaque

Embed

En una jornada soñada para el jinete brasileño Francisco Leandro Fernandes Goncalves, que además del Dardo Rocha se quedó con el Gran Premio Joaquín V. González (G1-1600 metros) y el Clásico Ciudad de La Plata (G2-1200 metros), el representante de la caballeriza Anaxor logró el sexto triunfo de su campaña compuesta por siete presentaciones.

La punta la hizo el potrillo Emprestado (Catcher In The Rye) pero al pisar la recta final se abrió mucho y dejó paso a que los mayores definieran la carrera. Dominó Miriñaque (Hurricane Cat), mientras por dentro se filtraba Lord of Lords (Master of Hounds) con intenciones de doblegarlo.

Pero desde más atrás, y por el lado exterior de la cancha, surgió con fuerza el caballo criado en el Haras Firmamento que aceleró a 200 metros del disco y pasó de largo en los 50 finales para finalmente estirar tres cuartos de cuerpo sobre el tordillo del stud Parque Patricios, mientras tercero, a tres cuerpos más, quedaba Lord of Lords. Todo en 2'29"57/100.

"Fue una carrera muy disputada a la que el caballo llegaba muy bien. Se hizo difícil por los 400 pero al final salió con fuerza y se dio ante un gran rival como es Miriñaque. Me siento un privilegiado por haber ganado tres de los principales clásicos del día. Mi agradecimiento a 'Lalo' (Tadei), que es un gran entrenador, y a todos los de su equipo", señaló Fernandes Goncalves, que condujo brillantemente al éxito al héroe de la jornada.

Don Empeño respondió a su favoritismo

En el Gran Premio Joaquín V. González (G1-1600 metros), Don Empeño (Exchange Rate) respondió al voto de la mayoría y obtuvo su primer éxito de grado máximo al doblegar por un cuerpo y medio a Spirit of Light (Sebi Halo) al cabo de 1'35"94/100 para la milla.

Embed

Francisco Leandro Fernandes Goncalves condujo al pupilo de Carlos Daniel Etchechoury, que vino expectante, aunque no muy lejos de la punta, y dominó con claridad al pisar el derecho para adjudicarse el triunfo más importante de su campaña.

Fue la octava victoria en dieciséis salidas a pista para el representante del stud haras San Benito, que sumó su cuarto cotejo de grado consecutivo en este escenario en el que solo cayó en una oportunidad, la vez que reconoció el terreno.

American Charity y Rudy Trigger

En el Clásico Marcos Levalle (G2-1600 metros), que fue protagonizado tan sólo por tres yeguas, se impuso American Charity (Roman Ruler), que arrancó en el último lugar y luego se sirvió de la lucha suicida que mantuvieron adelante Grantland (Violence) e Ideocrática (Remote).

En la línea de sentencia, la conducida por Rodrigo Blanco se impuso por seis cuerpos a la del Santa Elena en 1'36"12/100, sumando su cuarto éxito en ocho salidas a pista. La representante del Haras Firmamento es entrenada por Nicolás Gaitán.

Embed

Por su parte, Rudy Trigger (Cosmic Trigger) se adjudicó de punta a punta el Clásico Ciudad de La Plata (G2-1200 metros) en el que venció por cinco cuerpos a Lofoten (Lucky Island), que lo siguió desde que largaron, en 1'10"23/100.

Tercer éxito en cinco salidas a las pistas para el representante de la caballeriza Ética, que fue conducido por Francisco Leandro Fernandes Goncalves, es entrenado por María Cristina Muñoz y fue criado por el Haras Marovi.