Para el Pellegrini quedaron anotados por orden de largada: Sandino Ruler, Master Kas, Vespaciano, Candilero, Miriñaque, Happy Day (URU), Expreso Oriente, Mr Globalizado, Village King, Pepe Joy, Pelo Platinado, Del Muñeco, Il Divo, Astro Latino, Storefront, Encarrilado, Cool Day, Héroes y Athelsta (URU).

El candidato natural es Cool Day (John F Kennedy), el vencedor de la anterior edición de la competencia que este año solo corrió en el Gran premio Copa de Oro (G1-2400 metros) y lo ganó con gran facilidad superando una larga ausencia.

Los principales enemigos son Miriñaque (Hurricane Cat), escolta en el Gran Premio Dardo Rocha (G1-2400 metros) en la arena platense tras su viaje al Latinoamericano de Montevideo (G1-2000 metros, y el veterano Village King (Campanologist), que no volvió a correr tras su participación en Uruguay, donde llegó apenas por delante del tordillo.

De los más jóvenes, hay que destacar a Vespaciano (Daniel Boone), que viene de perder su invicto en el Gran Premio Jockey Club (G1-2000 metros), en el que finalizó tercero, corriendo en el fuego de la carrera cuando habitualmente se desempeñaba en el fondo y volaba en el final.

Con similar receta intentará la hazaña Athelsta (Midas Touch), uno de los dos caballos uruguayos que le darán carácter internacional a la competencia, que este año arrasó con los principales cotejos para fondistas disputados en el Hipódromo Nacional de Maroñas, en Montevideo.

El Gran Premio Copa de Plata (G1-2000 metros), también conocido como el Pellegrini de las yeguas, tendrá en sus gateras a 17 participantes. Un lote parejo en el que destacamos a la potranca Didia (Orpen), que ganó tres de seis y está en franca evolución. Viene de imponerse muy fácil en el Gran Premio Enrique Acebal (G1-2000 metros) y es capaz de repetir ante las mayores entre las que resaltamos a Escabiar (Portal del Alto).

Completan el lote: American Charity, Bononia, Buena Brújula, Didia, Eagle Scout, Henestrosa, Hit Emerit, Joy Nima, Justify My Love, Marquesa Key, Our Little Girl, Pepper Mill (yegua argentina que viene desempeñándose en Uruguay), Polvorada, Que Chula, Scarpetta y Yumara Chica.

El Gran Premio Joaquín S. de Anchorena (G1-1600 metros) reunió a 17 participantes entre los que resalta la presencia de Bouquet Key (Key Deputy) y Che Capanga (Manipulator), los dos mejores exponentes de la media distancia en el Hipódromo Argentino de Palermo. El primero visitará por primera vez el pasto y el segundo, si bien ya ganó en esta superficie, corrió muy mal en la edición 2020 de este cotejo.

Por eso quedan las puertas abiertas para los restantes competidores: Chemín Du Ciel, Don Empeño, El Bermejo, Evo Revoltoso, Fix Felix, Hatim, Zillion Stars, Hiper Happy, Hole In One, Master Soy, Montecelso, Santo Dios, Sonny Bill, Spirit of Light y Splitwise.

Finalmente, el Gran Premio Félix de Alzaga Unzué (G1-1000 metros) definirá al ejemplar más veloz sobre pista de césped. Luthier Blues (Le Blues) se impuso en sus cuatro últimas salidas palermitanas, incluyendo el Gran Premio Maipú (G1-1000 metros) y seguramente captará el favoritismo de los aficionados aunque solo haya corrido una vez en este escenario a inicios de año.

Esa vez, en el Clásico General Viamonte (G3-1000 metros), quedó tercero, lejos de la yegua Queen Liz (Lizard Island), una veterana de 7 años que esta temporada ganó, demás, el Estrellas Sprint (G1-1000 metros). Fue tercera en el Suipacha (G1-1000 metros) en octubre y debe volver a ser protagonista, al igual que Senegalesca (Sebi Halo) y Yuto Bataraz Key (Key Deputy), que la aventajaron por muy poco en esa oportunidad.

También serán de la partida: Agiosto, Antes y Después, Che Maga, Codrínger, Elcisa, Hit Empeñoso, Hit Time, Lider Blue, Misty Spring, Oficial Matute, Ree Promocionada, Qué Pingazo, Río Amigo, Sanson Greeley, Shades Of Rosé. True Command y Zamindar Quit.

Durante la jornada habrá importantes incrementos, tanto en las jugadas múltiples como en las apuestas a ganador. Se podrá presenciar las carreras en el hipódromo con ciertos requisitos que se pueden consultar en la página oficial del escenario norteño.