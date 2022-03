Hipódromo de Palermo: Quito Key dio espectáculo

Por el otro, quedó la impresión que Storefront (Fortify), el gran favorito de la carrera que finalizó último, lejos del vencedor, estará complicado en caso de viajar a Chile a disputar el Gran Premio Latinoamericano (G1) el primer fin de semana de abril. Es cierto que no corría desde el 11 de diciembre, pero la verdad es que dejó una imagen que en poco se condice con lo que había hecho en el proceso selectivo de 2021 en el que si bien nunca ganó, siempre figuró. Probablemente le haya pasado algo.

Embed

Quito Key aún no había logrado ningún éxito de jerarquía, pero era más que un mero ganador de tres carreras condicionales. Venía de escoltar desde un cuerpo a Hole In One (Heliostatic) en el Clásico Verano (NG-1800 metros) y esta vez logró su triunfo más importante al derrotar por 7 cuerpos a quien había sido su verdugo en aquella oportunidad.

Martín Valle lo trajo detrás de la pelea por la punta y antes de llegar a la mitad de la recta final hizo pasar de largo al pupilo de Alfredo Gaitán Dassié, que ganó con suma facilidad sin que su jinete lo tuviera que exigir a fondo en el muy buen registro de 1'59"39/100.

bago.jpg

"Es un caballo muy bueno, vino fácil toda la carrera y cuando entré al derecho le di dos palos para que se pusiera firme y ganó muy cómodo. Llegó muy bien en la distancia y no va a tener problema en recorrer más tiro", señaló Martín Valle tras la carrera, dejando en claro que el reservado del Haras Firmamento será protagonistas estelar de las pruebas de fondo de la temporada.

Henestrosa dio la nota en el Bullrich

En un final reñido Henestrosa (Treasure Beach) se quedó con el Clásico Arturo R. y Arturo Bullrich (G2-2000 metros) reservado para yeguas adultas. La representante del Haras Pozo de Luna cargó con fuerza y en los tramos decisivos dio cuenta de Summer Rae (Equal Stripes) a la que en el disco postergó por tres cuartos de cuerpo con la monta de Eduardo Ortega Pavón, quien cerró una productiva tarde en el terreno jerárquico.

Embed

De esta manera, la pupila de Nicolás Martín Ferro alcanzó la cuarta victoria de su campaña, segunda de corte jerárquico ya que a mediados del año pasado se había adjudicado el Clásico Ignacio E Ignacio F. Correas (G2), también en el Hipódromo Argentino de Palermo. La vencedora empleó un tiempo de 1'59"82/100.

henestrosa.jpg

Potrillos y potrancas

Por su parte, en el Clásico Santiago Luro (G2-1200 metros), reservado para potrillos de 2 años, se impuso el favorito Editorial Comment (Il Campione), con la monta de Eduardo Ortega Pavón, repitiendo lo que ya había hecho el mes pasado en el Clásico Guillermo Kemmis (G3-1000 metros).

editorial.jpg

El representante del stud El Pora, que entrena Marcelo Sueldo, venció por 3 cuerpos a Le Cornette (Emanuel), al que también había doblegado en esa ocasión pero por un margen más exiguo. El potrillo criado por Osvaldo Speranza y el Haras Triple Alliance pagó un dividendo de 2, 95 por boleto y empleó un tiempo de 1'8"96/100, tras desprenderse de su escolta en los 200 metros finales. Ya suma tres éxitos en cuatro salidas a pista.

Embed

El mismo récord ostenta La Clota (Claro Oscuro), potranca criada en el Haras La Generación que se quedó con el Clásico Saturnino J. Unzué (G2-1200 metros), brindando una nueva muestra de su capacidad. la pupila de Luis Abelardo Gaitán, que defiende los colores de la caballeriza santafesina Los Hermanitos, superó por cinco cuerpos a Ninetta (Horse Greeley), mostrándose más madura que en sus actuaciones anteriores.

clota.jpg

Le vino bien el codo a la conducida por Brian Enrique, que salió al frente apenas se abrieron los partidores, se pegó a los palos y destruyó a sus adversarios para llegar a la línea de sentencia tras 1'8"97/100, apenas una centésima más que los potrillos.