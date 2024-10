Inconmensurable se quedó con el Gran Premio Selección

La pupila de Juan Franco Saldivia, que se mantiene invicta en dos presentaciones, había sorprendido al haber realizado un triunfal debut en el Clasico Francisco J. Beazley (G2-1800 metros) un mes atrás, algo poco frecuente. Y esta vez demostró que aquella gran actuación no había sido por obra de la casualidad.

Esta vez, en carrera en la que se ausentó la ganadora de la Polla de Potrancas (G1-1600 metros), Pulp Fiction (Daddy Long Legs), que fue vendida en las últimas horas, alternó la tercera y cuarta posición en el opuesto mientras la punta era propiedad de Lost On You (Flesh For Fantasy), quedó segunda en los 500 y dominó en los 350 sin que su jinete la exigiera en momento alguno.

Finalmente puso seis cuerpos de ventaja sobre International Look, su hermana paterna, que vino en el último lugar durante gran parte del trayecto y achicó un poco al final. Todo en 2'2"32/100.

"Fue impresionante la forma en que ganó, es una gran potranca que me hizo todo fácil. Cuando en el derecho la puse a correr, se desprendió con mucha comodidad", señaló William Pereyra el jockey de la ganadora.

"Estaba para debutar en marzo pero por algún motivo no pudo hacerlo y por eso la hicimos correr en el Beazley porque la creíamos buena. Y después de verla correr y ganar esa vez, creíamos que estaba lista para afrontar esta carrera y el resultado esta a la vista", añadió Juan Franco Saldivia.

ROB_0709.JPG

Dos de dos para la representante del stud Yo.Bru.Gi, criada en el Haras Juan Antonio, que se mantiene sin conocer la derrota, corriendo solo en cotejos de jerárquía. Tiene un futuro inmenso, tal vez enfrentando a las mayores en el Gran Premio Copa de Plata (G1-2000 metros) a disputarse en diciembre en el césped del Hipódromo de San Isidro.

O tal vez en Estados Unidos, destino que anticipó como un probable horizonte para la nieta de Salt Lake su emocionado entrenador en la conferencia de prensa. El tiempo lo dirá.