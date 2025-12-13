Obataye brilló en el Carlos Pellegrini y llevó el gran premio a Brasil

Con la conducción precisa del reconocido jinete Joao “Magic Man” Moreira, Obataye desplegó todo su poder en la recta final para superar a un exigente lote de 18 competidores y confirmar los pronósticos que lo señalaban como el gran favorito.

El zaino, entrenado por Antonio Marcos Oldoni, venía de ganar el Gran Premio Latinoamericano G1 en La Gávea, Río de Janeiro, y ratificó su jerarquía en suelo argentino.

La carrera, que forma parte del programa internacional “Win and You’re In” de la Breeders’ Cup, otorgó al ganador un lugar asegurado en la Breeders’ Cup Turf G1 de 2026, que se disputará en Keeneland, Estados Unidos. De esta manera, el Pellegrini volvió a reafirmar su relevancia global dentro del calendario hípico.

Obataye comenzó desde atrás

Obataye comenzó la prueba en el undécimo lugar, corriendo con paciencia y sin desesperarse. Moreira dosificó energías mientras el pelotón avanzaba compacto y recién en el codo final empezó a exigir a su montura. Al ingresar a la larga recta, el ejemplar brasileño accionó con decisión por el centro de la pista y fue en busca de la punta.

En el último furlong encontró una dura resistencia en The Gladiator’s Hat (Arg), que presentó batalla hasta los metros finales. El duelo fue vibrante, con ambos ejemplares dejando todo, pero Obataye logró sostener su avance y se impuso por aproximadamente un cuerpo y medio, deteniendo el cronómetro en 2:24.14.

El criado por el Haras Río Iguassu se llevó un premio de 250 millones de pesos, equivalentes a más de 174 mil dólares. El podio lo completó otro brasileño, Havana Cigar (Brz), que arribó tercero tras una fuerte atropellada, relegando al cuarto lugar al argentino Vota Bien (Arg).

La jornada tuvo además un condimento especial con la presencia del legendario jockey italiano Lanfranco Dettori, quien inició en San Isidro su gira de despedida por Sudamérica y fue ovacionado tras ganar la tercera carrera del programa con Grand Candyman.

El Pellegrini 2025 cerró así un capítulo histórico para Obataye, que no solo se consagró en la carrera más importante del país, sino que también proyecta un 2026 de alto vuelo, con la mira puesta en la Breeders’ Cup y la posibilidad de competir en escenarios de elite como Royal Ascot. San Isidro fue testigo de una victoria que ya quedó grabada en la memoria del turf.