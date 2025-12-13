El Premio "Diario Popular" espera al "chico de la tapa"

La contienda, reservada para caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado, reunió un interesante lote de 10 participantes, donde Mandalorian es uno de los que parece con mayores chances. El pupilo de Nicolás Martín Ferro, con Gustavo Calvente al mando, tiene a mano poder conseguir su primera victoria.

En tanto, el papel de enemigo será interpretado por Happy Etico, que promete dar pelea, al igual que Security Banker -que tendrá a Leandrinho en sus riendas-, Bar Rivas y Porto.

Todo dicho. Sólo resta aguardar para saber quién dará la nota y se convertirá en el "nuevo chico de la tapa".