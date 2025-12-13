Turf |

El Premio "Diario Popular" espera al "chico de la tapa"

La contienda reconoce el aporte de "Diario Popular" a la industria hípica. Se desarrollará desde las 21.15 sobre 2.000 metros.

Este sábado, en la extraordinaria jornada del GP Carlos Pellegrini (G1), se realizará el Premio Diario Popular (2000 metros, césped) (17ª, a las 21.15), el cual reconoce nuestro constante aporte a la difusión de la industria hípica.

La contienda, reservada para caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado, reunió un interesante lote de 10 participantes, donde Mandalorian es uno de los que parece con mayores chances. El pupilo de Nicolás Martín Ferro, con Gustavo Calvente al mando, tiene a mano poder conseguir su primera victoria.

En tanto, el papel de enemigo será interpretado por Happy Etico, que promete dar pelea, al igual que Security Banker -que tendrá a Leandrinho en sus riendas-, Bar Rivas y Porto.

Todo dicho. Sólo resta aguardar para saber quién dará la nota y se convertirá en el "nuevo chico de la tapa".

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados