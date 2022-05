Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

Dont Worry - Parlare Inc

Master Of Hounds - La Web

Potrancas nacidas desde el 1° de julio de 2019. Peso 55 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors. Adicional $ 45.000 a la ganadora. (Inscripta en la Serie Rocha de Plata). Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

Try Twice - Mili Sureña

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

Seek Again - La Malvista

Todo caballo de 5 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Best Bob - Axilur

COQUETO BEST

The Leopard - Guapa Mia

Forty Farruco - Fly The Storm

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

IN WORDS

City Banker - Pyrite Who

SOY VALID (4) IN WORDS (9) LAERTE (10)

Todo caballo de 4 años y más edad ganador de tres ó más carreras. Peso 52 kilos al ganador de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. QUINTUPLO-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000 - JACKPOT-$ 500.000.

Curlinello - Little Passion

LITTLE KING

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA E IMPERFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20

BUY BEST

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

Flesh For Fantasy - Septima Note

Indian Maharaja - Find Me Gold

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 10000 del 7º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

Treasure Beach - Very Dulce

STAR OF BEACH

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: WHO IS WHO (2017) 17:00 hs.