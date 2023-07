Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

CITY SIX

Master Of Hounds - Shakedown

MAN IN THE MOON

BLOOD FOR CHULLO

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

Hi Happy - Joya De Areco

True Cause - Inielika

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

Señor Candy - Madonna Is Back

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100.

TOTO PLUS

Roseado Inc - Chatter Wine

Portal Del Alto - Always A Catch

OTHER FRIENDS

E.O.Pinedo C.

ANDES NEVADOS (1) MELO DEX (11) OTHER FRIENDS (4)

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

THE EMERALD

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Seniors. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

Hi Happy - Vedette`s Day

Hit It A Bomb - Stormy Venturada

Todo caballo de 4 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso 52 kilos al ganador de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

Hit It A Bomb - Miss Tramontana

Nashville Texan - Cozzy For Sale

TEX FOR SALE

Most Improved - Macarena Zip

Ever Peace - Briosita

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100.

Boby Solo - Fast As Wind

Easing Along - Infusion

UNLOCK YOUR WISH

Most Improved - Strike Reward

VITAMINICO (13) DARTE UN ABRAZO (9) UNLOCK YOUR WISH (5) TORRE MADERO (6)

Todo caballo de 4 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 4 años, 57 kilos; 5 años y más edad, 55 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

THE GUN

Remote - Guess Who

CITY OF FURY

EDIFICATION (3) THE GUN (5) RE GUESS (4)

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100.

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - EXACTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

Best Bob - Que Chistosa

CHISPA BEST

Safety Check - Be Muzza

Seek Again - Last Blue

BLUE AGAIN

Hit It A Bomb - Delicada Glory

DELICADEZA BOMB (2) DAMA PORTEÑA (7) BABY SANTORINA (3) BLUE AGAIN (9)

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 24200 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - TRIFECTA-$ 50 - IMPERFECTA-$ 100.

Firpo - Song Of Versailles

SONG OF YVELINES

Storm Embrujado - Do So

DONA DO SO

Catcher In The Rye - Miss Landriscina

Super Saver - Catch The Mad

LADY IN RED

IN MY TREE

True Cause - Normativa

BEAUTY LITTLE STAR

MISS HECHICERA (10) LADY IN RED (8) DONA DO SO (12)