Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO MAX-$ 3. 300.000 - POZO GARANTIZADO-$ 1. 800.000

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO MAX-$ 2. 700.000 - INC. $ 2. 801. 475

SEE THE MOON

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000

Interaction - If You Shout

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 800.000

WAIT AND SEE

Cisne Branco - Taken Away

TAKE MY TIME

Catcher In The Rye - Ground Zero

Catcher In The Rye - Cangas De Onis

TAKE MY TIME (8) DR. LEGASOV (4) WAIT AND SEE (11) A VOS AMIGO (12)