Milei furioso y a los gritos en un canal de TV: "Ni en pedo se va Adorni"

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En otro momento de la entrevista Milei también cruzó a Patricia Bullrich, quien reclamó que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes: "Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”.

La agenda de Milei en su cuarto viaje del año a Estados Unidos

En la primera jornada de su gira por la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión con un grupo de destacados inversores y con autoridades de distintas corporaciones internacionales.

El encuentro tuvo lugar en el contexto de la 29.ª Conferencia Anual del Instituto Milken, uno de los foros económicos y financieros más influyentes del mundo.

En una exposición que duró 30 minutos, en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, sostuvo que “el sueño americano no está muerto” y aseguró que “está renaciendo en dos países: Estados Unidos y Argentina”, en un discurso dirigido a empresarios, financistas y referentes internacionales.

En su presentación, que marcó el fin de la gira por el gigante del norte, Milei defendió el rumbo económico de su gestión y remarcó que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en la desregulación económica, la reducción del Estado y la apertura de mercados. El mandatario sostuvo que el modelo que impulsa busca “devolverle la libertad a los individuos” y vinculó ese proceso con el ideario político que representa Trump en Estados Unidos.

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple, devolverle la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, sostuvo.

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URGENTE



El presidente @jmilei a salon lleno en el Milken Institute con empresarios e inversores. Argentina se va para arriba con TODO, me vuelvo loco. pic.twitter.com/9g6WoR1YOh — MILEISTA DE MILEI (@MILEISTAMILEI) May 6, 2026

El jefe de Estado también señaló que la “convergencia” política e ideológica entre ambos gobiernos “reabrió la posibilidad de un acuerdo de libre comercio” entre Argentina y Estados Unidos, una de las metas que el oficialismo viene mencionando desde el inicio de la gestión libertaria. En ese marco, insistió en que la Argentina se convirtió en un país “atractivo para las inversiones” y llamó a los empresarios presentes a apostar por el mercado local.

Del encuentro participaron también figuras centrales del gabinete económico: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno.

Posteriormente, el titular de Hacienda, el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Alex Oxenford, mantuvieron un cónclave con autoridades de Chevron, una de las corporaciones energéticas multinacionales estadounidenses más grandes, especializada en la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas.

image Javier Milei, en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Caputo informó que Eimar Bonner y Laura Lane, la directora financiera y la directora de asuntos corporativos de la compañía, garantizaron un envío de un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

Hoy vuelve a la Argentina

La comitiva partió de regreso a la Argentina ayer por la noche desde Los Ángeles y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves.

Por su parte, el viernes a las 14,00 el jefe de Estado encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada con la presencia de Manuel Adorni.