Lilia Lemoine publicó una foto íntima para negar tener OnlyFans y desató otra polémica en el Gobierno

Según sostuvo, la imagen ya circulaba desde hace tiempo y hasta podría encontrarse en antiguas publicaciones personales. Además, deslizó que habría sido su expareja quien difundió el contenido para ganar exposición mediática.

Críticas por el contenido y el momento elegido

El episodio generó un intenso debate político y mediático debido al rol institucional que ocupa la dirigente libertaria dentro del Congreso. Mientras algunos usuarios defendieron su derecho a manejar su vida privada como considere, otros cuestionaron el tenor de la publicación y el impacto que genera en la imagen institucional del oficialismo.

Las críticas también apuntaron al momento en que ocurrió el posteo. La publicación apareció en plena tensión dentro del Gobierno nacional por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito que involucran al vocero presidencial, Manuel Adorni.

En paralelo, el presidente Javier Milei debió salir públicamente a respaldar a Adorni y contener la interna libertaria, en una semana marcada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos al oficialismo.

Varios sectores opositores consideraron que la polémica publicación de Lemoine contribuyó a desviar el foco de la discusión política y reavivó el debate sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios nacionales.

Un nuevo foco de conflicto para La Libertad Avanza

No es la primera vez que Lemoine queda en el centro de una controversia por sus publicaciones. La diputada suele mantener una actividad muy intensa en redes sociales y en varias oportunidades protagonizó cruces con periodistas, dirigentes opositores e incluso aliados políticos.

Sin embargo, esta vez el impacto fue mayor debido al contenido explícito de la imagen y a la exposición pública de aspectos de su vida privada. La situación volvió a poner bajo la lupa la estrategia comunicacional de dirigentes cercanos al presidente Milei y el estilo confrontativo que caracteriza a buena parte del oficialismo.

Por el momento, la legisladora ratificó su postura y aseguró que no piensa retroceder frente a lo que considera una operación en su contra.