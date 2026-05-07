Lilia Lemoine publicó una foto íntima para negar tener OnlyFans y desató otra polémica en el Gobierno

La diputada libertaria compartió una imagen semidesnuda junto a una expareja para rechazar versiones que la vinculaban con contenido para adultos. El episodio ocurrió en medio de la crisis política por las denuncias contra Manuel Adorni y volvió a generar críticas por el comportamiento de funcionarios oficialistas en redes sociales.
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar envuelta en una fuerte controversia luego de publicar en su cuenta de X una foto de alto contenido erótico para desmentir rumores que aseguraban que tenía una cuenta de OnlyFans.
La imagen, donde aparece semidesnuda junto a una expareja en una situación íntima, se viralizó rápidamente y provocó una catarata de comentarios en redes sociales. La propia legisladora explicó que la fotografía fue tomada durante la cuarentena de 2020 y denunció que intentaban perjudicarla públicamente.
“Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de OnlyFans. Nunca tuve OnlyFans”, escribió la diputada.
Según sostuvo, la imagen ya circulaba desde hace tiempo y hasta podría encontrarse en antiguas publicaciones personales. Además, deslizó que habría sido su expareja quien difundió el contenido para ganar exposición mediática.
El episodio generó un intenso debate político y mediático debido al rol institucional que ocupa la dirigente libertaria dentro del Congreso. Mientras algunos usuarios defendieron su derecho a manejar su vida privada como considere, otros cuestionaron el tenor de la publicación y el impacto que genera en la imagen institucional del oficialismo.
Las críticas también apuntaron al momento en que ocurrió el posteo. La publicación apareció en plena tensión dentro del Gobierno nacional por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito que involucran al vocero presidencial, Manuel Adorni.
En paralelo, el presidente Javier Milei debió salir públicamente a respaldar a Adorni y contener la interna libertaria, en una semana marcada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos al oficialismo.
Varios sectores opositores consideraron que la polémica publicación de Lemoine contribuyó a desviar el foco de la discusión política y reavivó el debate sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios nacionales.
No es la primera vez que Lemoine queda en el centro de una controversia por sus publicaciones. La diputada suele mantener una actividad muy intensa en redes sociales y en varias oportunidades protagonizó cruces con periodistas, dirigentes opositores e incluso aliados políticos.
Sin embargo, esta vez el impacto fue mayor debido al contenido explícito de la imagen y a la exposición pública de aspectos de su vida privada. La situación volvió a poner bajo la lupa la estrategia comunicacional de dirigentes cercanos al presidente Milei y el estilo confrontativo que caracteriza a buena parte del oficialismo.
Por el momento, la legisladora ratificó su postura y aseguró que no piensa retroceder frente a lo que considera una operación en su contra.
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