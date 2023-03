Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: VIRREINADO 13:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-INC. $ 13. 800.000 - POZO MAX-$ 3.000.000

- - - 5P 1 LA RELOJEADA B.Enrique 4 57 Manipulator - La Remilgada H.S.Vilches - 4P 6P 8P 2 LUJOSA DAMA R.Frias 4 57 Greenspring - Lujosa Demas A.C.Glades - - - 4P 3 SOL NUMERARIA P.Carrizo 4 57 Sol Planet - Good Number J.D.Aguero 4S 3S 5S 4S 4 QUE TALENTOSA F.Coria 4 57 Equal Talent - Reconciliation M.F.Alvarez - - - - 5 CLUNY GAL F.L.Gonçalves 4 57 Galerien - Rubia D`cache G.O.Feliciani - - 7P 7P 6 DOÑA FRICHA W.Moreyra 4 57 Peten Itza - Doña Galaxia E.L.I.Amaya 4L 2L 7L 9L 7 STAR OF BEACH A.Cabrera 4 57 Treasure Beach - Very Dulce A.Sambuceti 0P 0P 5P 4P 8 BIO HILL L.Brigas-3 4 57 Biondi - Blair Hill F.A.Garces - - - 0P 9 BE TALENT Jorge Peralta 4 57 Got Talent - Bella Stronza J.Kalvermatter

CLUNY GAL (5) QUE TALENTOSA (4) BIO HILL (8)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: HENESTROSA 14:00 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 200-INC. $ 1.000.000 - POZO MAX-$ 600.000

5P 0P 7S 0L 1 LOVE ME PASS A.Cabrera 3 56 Distinctiv Passion - I`love Cat M.A.Furrer - 2S 6S 1P 2 MUY TIERNITA P.Carrizo 3 56 Full Mast - Tan Tiernita J.C.Bianchi - 1e 1L 7L 3 SERUNDINIA G.Hahn 3 56 Galan De Cine - Inter Trianda A.A.Alday 4L 2L 1P 2P 4 NOVIA DE FINDE M.A.Sosa 3 56 Compasivo Cat - Kite Light C.L.Bellier 2S 4S 1S 3S 5 GALENICAL L.Brigas-3 3 56 John F Kennedy - Galenita G.E.Scarpello 1P 3P 2P 6P 6 LA INVIDIA E.Martinez 3 56 Aspire - Invidia L.D.Nuñez 3L 1L 0L 3P 7 SIMPATIA POR TI G.Borda 3 56 Ap Candy - Simpatica Jet R.D.Ibarra 2P 5P 3P 8L 8 CAROLA SI Jorge Peralta 3 56 Homage - Carol D C.D.Panario 1e 1P 6P 2P 9 BONITA FURIA B.Enrique 3 56 Furious Key - Mita Kuña Gonzalo Sarno 3P 4P 4P 4P 10 LA FELIZ F.L.Gonçalves 3 56 Lenovo - Equal Felicidad M.A.Degregorio 8P 4P 2P 1P 11 KARI SEATTLE F.J.Lavigna-3 3 56 Seattle Fitz - T-encanta Inc E.Martin Ferro

BONITA FURIA (9) SIMPATIA POR TI (7) GALENICAL (5) LA FELIZ (10)

3a. Carrera - 2000 mts. CLÁSICO ARTURO R. Y ARTURO BULLRICH (G2) 14:30 hs.

Yeguas de 3 años y mas edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 2. 200.000

- - 1L 2P 1 OHLALA ANDREA M.La Palma 3 56 Il Campione - Ohlala Paris A.F.Gaitan D. 1P 8P 6P 1L 2 PALIZA SALVAJE W.Moreyra 4 60 Lizard Island - Paloma Blanca E.O.Martucci 1P 4S 4S 3P 3 SUPER BIJOU R.Blanco 4 60 Super Saver - Bijou Emper C.D.Etchechoury 4P 1L 3L 1L 4 SOPA DE LIMA B.Enrique 4 60 Easing Along - Samedi N.A.Gaitan - 1P 1P 1P 5 MICHONNE TRIGGER G.Calvente 4 60 Cosmic Trigger - Mint Brownie M.A.Suarez 3S 0S 3S 4S 6 OBIA STAR L.Vai 3 56 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi 3P 2S 2S 1P 7 SUPER SHINE F.L.Gonçalves 3 56 Super Saver - Sunshine Allie M.C.Muñoz 1P 1P 1P 0S 8 ISSA E.Ortega P. 4 60 Equal Stripes - Infanta Elena G.E.Scarpello 5P 7S 4P 4S 9 CHISPIANTE J.Villagra 4 60 Fortify - Chispita Holiday G.J.Frenkel S.

SUPER SHINE (7) MICHONNE TRIGGER (5) ISSA (8)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CITA DI RIO 15:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 HASTA $ 1.000.000

3P 3P 2P 2P 1 SARAPO F.L.Gonçalves 3 56 Hurricane Cat - La Piaff E.Martin Ferro - - 5P 0P 2 SEBI TORRES W.Pereyra 3 56 Orpen - Sebi Fizz C.Caceres - - 0P 6S 3 THE BIG BEN E.Ortega P. 3 56 Manipulator - Malika`s Gold N.Martin Ferro 0S 7S 5P 7P 4 SERE BUENO G.Bonasola 3 56 John F Kennedy - Seracina N.Martin Ferro - - - - 5 ETTE SEIVER M.Valle 3 56 Super Saver - Holiday Clette N.A.Gaitan - - - - 6 KAVAC W.Moreyra 3 56 Cityscape - Black Ice G.E.Romero - - - - 7 VIENTO GOL G.Borda 3 56 In The Dark - Vitadinia J.L.Alonso - - - 8S 8 DJANGO G.Bellocq 3 56 Remote - Iside O.Peppe Cancela - - - - 9 CANDIDAT A.Giannetti 3 56 Equal Stripes - Candynella C.D.Etchechoury - - - 2L 10 HIGOSENALMIBAR A.Cabrera 3 56 Southern Cat - Female Logic J.D.Staiano - - - - 11 EUFEMIO W.Aguirre 3 56 Bodemeister - Embrida N.Orlandi (h) - - 2P 9P 12 LUCKY SHADOW B.Enrique 3 56 Lucky Island - Alba Shadow F.A.Garces

SARAPO (1) LUCKY SHADOW (12) SEBI TORRES (2) SERE BUENO (4)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TETAZE 15:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3.000.000 - POZO MAX-$ 300.000

6S 3S 6L 3L 1 DREAM SPIRIT Jorge Peralta 4 57 Fragotero - Spirit Gulch C.L.Ferrero 8S 3P 2S 2P 2 EDONIS G.Borda 4 57 Zensational - Estas Afuera C.D.Ussich 2P 5S 8P 5P 3 PENTATONICA L.Noriega 4 57 Portal Del Alto - Chambota M.M.Garrido 7P 4P 6P 3P 4 GARELLA OSCURA A.Coronel E. 4 57 In The Dark - Garella F.E.Ortiz - - 5L 1S 5 AGARDELADA J.Villagra 4 57 Angiolo - Luna Cascabelera M.A.Cafere 7S 4P 4P 3P 6 CONJURAR B.Enrique 4 57 Jurabas Tu - Con Edicion G.E.Scarpello 5P 3P 1P 2P 7 YANKI KEY F.L.Gonçalves 4 57 Forza Key - Yankiray Shy H.E.Stieben

YANKI KEY (7) CONJURAR (6) AGARDELADA (5)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MARQUESA KEY 16:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 HASTA $ 1.000.000

2P 3P 2P 2P 1 MIRADA SINGULAR J.Flores-4 3 56 Valid Stripes - Jazz Rye R.R.Caroprese - - - 5P 2 RAINERA F.Coria 3 56 Bodemeister - Radical Lady J.I.Etchechoury - - - - 3 STAND BY LOVE H.Dyke-4 3 56 Fortify - Standing Ovation R.Pellegatta - - - - 4 RISITA CAT O.Alderete 3 56 Hurricane Cat - Sonrisar J.Petrera - - - - 5 ESLOVENIA M.Valle 3 56 Hurricane Cat - Annabelle E.Martin Ferro - - - 4P 6 LA NINI G.Borda 3 56 Grand Reward - La Campoy H.R.Pasino - - - 4S 7 TRAVIESA FIEL W.Pereyra 3 56 Que Vida Buena - Mala Compañera J.Meyrelles Torres 0L 4L 8P 0P 8 ES CABALA M.Alfaro-4 3 56 Knockout - Forty Cabala A.M.Lopez 8P 3P 3P 4P 9 ALI CHECK F.Gimenez-4 3 56 Safety Check - Warnice R.R.Caroprese 6S 3L 3L 5S 10 LA JEFA R.Bascuñan 3 56 Zensational - Monada Prize J.L.Bentancourt 4P 2S 4P 2S 11 EX ALUMNA F.L.Gonçalves 3 56 Il Campione - Interclass M.F.Alvarez

MIRADA SINGULAR (1) EX ALUMNA (11) LA NINI (6) ALI CHECK (9)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EDITORIAL COMMENT 16:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 2. 200.000

0P 2S 5P 4P 1 GRINGO GUERRERO F.L.Gonçalves 4 57 War Command - Gringa Torda E.C.Tadei 7S 5S 2P 7P 2 HIGH COMMANDER M.Valle 4 57 Orpen - Hipodamia C.D.Etchechoury 5P 3P 6P 2P 3 TE VUELVO A VER L.Brigas-3 4 57 Valid Stripes - Vengan A Ver P.E.Sahagian 8P 0L 0L 5L 4 JACKSON ONE J.Roman-3 4 57 Orpen - Joya Surera A.R.Correa 0S 2A 2L 3L 5 D`AVIGNON Jorge Peralta 4 57 Hurricane Cat - Juilliard M.Hadweh A. - - - 1P 6 EL ISLANDES W.Pereyra 4 57 Il Campione - Islandness R.Pellegatta 6P 1P 2P 7P 7 UN COTORRO A.Cabrera 4 57 Galicado - Some Kinda Angel E.N.Siele 6S 0L 6L 0P 8 BOMB BOMB P.Sotelo 4 57 Hit It A Bomb - Bamba Surge M.A.Abalos

EL ISLANDES (6) TE VUELVO A VER (3) GRINGO GUERRERO (1)

8a. Carrera - 1200 mts. CLÁSICO SATURNINO J. UNZUÉ (G2) 17:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1° de Julio de 2020. Peso 55 kilos. (*) BONO ESTRELLAS PLUS: $ 150.000 a las inscriptas enEstrellas Plus mejor ubicada en los tres (3) primeros puestos de marcador. (*) NO INSCRIPTAS: Rain Richard y Gherardini.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 HASTA $ 1.000.000

- 5P 2P 1P 1 JALIMBA L.Balmaceda 2 55 Señor Candy - Abonanza O.F.Labanca - - - 1S 2 KOSTYA G.Borda 2 55 Orpen - Krica L.R.Cerutti 1e 4P 2P 1P 3 REBELDE CHUCK B.Enrique 2 55 Chuck Berry - Rebelde Soy A.E.Casco - - - 1S 4 RAIN RICHARD M.Aserito 2 55 Emperor Richard - Flopina Leal P.J.Almada - - - 1S 5 DOÑA PERFUME W.Pereyra 2 55 Full Mast - Doña Streaper C.D.Etchechoury - 3P 1P 4P 6 GHERARDINI M.Valle 2 55 Angiolo - La Zanfona L.R.Godetti - - - 1S 7 SIBENIK J.Noriega 2 55 Full Mast - Siracusa P.Nickel Filho 1L 1S 1P 1L 8 CELESTIAL FILLY W.Moreyra 2 55 Lizard Island - Kiss Royal C.L.Bellier - - - 1P 9 AYRA STARK G.Calvente 2 55 Cosmic Trigger - Delfia M.A.Suarez - - - 1S 10 EMPRESARIA HOT F.L.Gonçalves 2 55 Daddy Long Legs - Empress Charm L.R.Cerutti

CELESTIAL FILLY (8) SIBENIK (7) AYRA STARK (9) EMPRESARIA HOT (10)

9a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CLARA DANGER 17:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 2. 200.000

5P 4P 4P 1P 1 KARINAS DREAM S.Piliero 5 57 Horse Greeley - Catch Me Baby G.Friscia 4P 0S 2P 2P 2 KILBURN F.L.Gonçalves 5 57 Treasure Beach - Kiburg J.A.Urtiaga 2L 7P 1L 3L 3 PURMAMARCA JOHAN U.Chaves-3 5 57 Curioso Johan - Humahuaca City E.A.Corsiglia 6T 4P 2P 1P 4 LA JAMANCIA W.Pereyra 5 57 Winning Prize - La Quisquillosa A.E.Casco 0S 7P 7P 3P 5 ARAMAIONA B.Enrique 5 57 Most Improved - Baska Vicenta F.A.Garces 4L 4L 6P 6P 6 BELLE SUCHI R.L.Gonzalez 6 55 True Cause - Linda Lucia C.D.Ussich 9P 2L 2L 0L 7 WHO IS CRAF G.Borda 5 57 Mastercraftsman - Guess Who A.R.Godoy

KILBURN (2) LA JAMANCIA (4) KARINAS DREAM (1)

10a. Carrera - 1200 mts. CLÁSICO SANTIAGO LURO (G2) 18:00 hs.

Potrillos nacidos desde el 1° de Julio de 2020. Peso 55 kilos. (*) BONO ESTRELLAS PLUS: $ 150.000 a los inscriptos enEstrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos de marcador. (*) NO INSCRIPTOS: Rio Maggio y El De Elation.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 200-INC. $ 1.000.000

- 3P 3P 1S 1 HARMONISTIC F.Coria 2 55 Seahenge - Helena Smile M.F.Alvarez - - 7L 7S 2 LE JAPAN R.Bascuñan 2 55 Le Blues - Ishi Ren F.Pellegrini - 1S 2S 2P 3 RIO MAGGIO E.Ortega P. 2 55 Winning Prize - Glowing Eye R.A.Cardon - - 1P 3P 4 MARCOCHO F.L.Gonçalves 2 55 Daddy Long Legs - Mariah Plus N.Martin Ferro - 2e 2P 1P 5 EL DE ELATION Jorge Peralta 2 55 Aspire - Pure Elation P.F.Paganti - - 1P 1P 6 EL PORFEADO W.Pereyra 2 55 Emperor Richard - Danza Griega M.R.Linares - - 1P 4P 7 SEWELO R.R.Barrueco 2 55 Seize - Not For Free R.C.Gutierrez - 5P 2L 1P 8 EDUCATOR G.Borda 2 55 Il Campione - Federalist M.S.Sueldo - - - 1P 9 CODIGO POSTAL J.Villagra 2 55 Seek Again - Codiciable M.Domingo

EDUCATOR (8) CODIGO POSTAL (9) RIO MAGGIO (3) MARCOCHO (4)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: QUITO KEY 18:30 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 2. 200.000

3e 1e 1P 7P 1 INTER AGAIN Jorge Peralta 3 56 Seek Again - Inter Star M.J.Perez 3P 2P 2P 1P 2 PRINCIPE SOÑADO L.Brigas-3 3 56 Fragotero - Macarena Bid D.C.Periga 6S 2S 5S 3P 3 VALENTINUZZI F.Coria 3 56 Manipulator - Valentine Dancer M.F.Alvarez - - - 1S 4 TRIVENTO B.Enrique 3 56 Cima De Triomphe - Tilde J.O.Gonzalez - 2P 1P 2P 5 CONSEJERO ESPAÑOL L.Armoha-4 3 56 Catcher In The Rye - Cangas De Onis J.J.Congestre 4P 1P 2P 3P 6 HUMOR JASPEADO W.Pereyra 3 56 Humor Acido - January R.V.Duarte

CONSEJERO ESPAÑOL (5) TRIVENTO (4) VALENTINUZZI (3)

12a. Carrera - 2000 mts. CLÁSICO OTOÑO (G2) 19:00 hs.

Todo caballo de 3 años y mas edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 HASTA $ 1.000.000

8S 1P 1P 3S 1 MACHACADO A.Giannetti 4 60 Galicado - Manucha R.F.Lemos 1P 3P 2P 1P 2 OPTIMUS KING M.Valle 3 56 Daniel Boone - Ordem Unida C.D.Etchechoury 1P 1P 2P 4P 3 SUPER INTER E.Ortega P. 4 60 Super Saver - Intermitencia N.Martin Ferro 1S 4S 0S 3S 4 PELO PLATINADO W.Pereyra 4 60 Cima De Triomphe - Platinum Edge R.Pellegatta 9P 1S 1S 6S 5 CLAPP B.Enrique 3 56 Il Campione - Carmenere A.F.Gaitan D. 4S 1P 2P 1P 5a HULSMAN F.L.Gonçalves 3 56 Portal Del Alto - Huetzca N.Martin Ferro 2P 6L 0S 5P 6 DREAMAN G.Calvente 6 60 Galicado - Didjerama R.F.Lemos 1L 5L 4L 2P 7 WESTERN CAMP J.Noriega 3 56 Orpen - Western Girl E.O.Martucci 2P 1P 1P 2P 8 BALSAMIC W.Moreyra 6 60 Equal Stripes - Bambali R.A.Gonzalez

BALSAMIC (8) PELO PLATINADO (4) CLAPP (5) SUPER INTER (3)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA CLOTA 19:40 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO DESQUITE-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000 - POZO DESQUITE-$ 300.000

2S 2P 1P 6P 1 EH AMEA L.Armoha-4 4 57 Señor Candy - Muy Amigable R.C.Gutierrez 3S 1S 1P 4P 2 LIZZARD`S BEAUTY F.L.Gonçalves 4 54 Lizard Island - Glam Warrior J.A.M. Neer 1P 6P 5S 1P 3 TAKE FOR YOU F.J.Lavigna-3 4 54 Most Improved - Tomasa R.A.Mayo 0T 1P 1P 2P 4 RONSIDYNA G.Borda 4 57 Dynamix - Ronsina A.E.Casco 5P 6S 1P 4P 5 CORONA TACK B.Enrique 4 54 Art Attack - Linda Get A.D.Buxmann 0P 7P 6P 4S 6 DELFINA BLUES W.Pereyra 4 54 Le Blues - Dolce Diva D.G.Tonti

LIZZARD`S BEAUTY (2) RONSIDYNA (4) TAKE FOR YOU (3)

14a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: MUCHA CHANCE 20:10 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO GARANTIZADO-$ 4.000.000

3S 2S 4S 2P 1 LOKESH E.Ruarte 4 57 Indian Maharaja - Lunalei J.C.Aguirre 6P 7P 6P 7P 2 MASTER TANGO R.R.Barrueco 4 57 Master Of Hounds - Soy Porfiada R.C.Gutierrez 9L 5P 3P 3P 3 PIPOQUEIRO F.L.Gonçalves 4 57 Upward Trend - Pipoqueira M.A.Arce 5L 0L 8P 8P 3a SORPRESO L.Vai 4 57 Upward Trend - Sorpresa Y Media M.A.Arce 8L 6P 6P 7P 4 NORTEÑO SOY A.Cabrera 4 57 Valid Stripes - Murga Esperada R.E.Cabrera 3e 4L 5S 1e 5 CHE TAI G.Hahn 4 57 Grand Reward - Kuña Ñaro R.O.Davancens 9P 7P 7P 5P 6 GRACIAS VASCO F.Gimenez-4 4 57 City Banker - Family Secret R.C.Gutierrez - - 0S 0S 7 TAGLIANI Jorge Peralta 4 57 Don Lancero - Chennai R.A.Benavidez 0S 5P 2P 4P 8 BABY GROOT B.Enrique 4 57 Galan De Cine - Anabolica F.A.Goroso

BABY GROOT (8) PIPOQUEIRO (3) LOKESH (1)

15a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BLUE STRIPE 20:40 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador dos carreras. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. RULETA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 HASTA $ 1.000.000

2P 4P 3S 5L 1 IL FATTO R.Villegas-3 5 57 Latiendo - Mon Affaire N.E.Flaquer 2L 3S 2S 1P 2 JOCUDO W.Moreyra 5 57 Roman Ruler - Puxy A.H.Crucci 8S 0S 6P 1P 3 QUALIS REX R.Bascuñan 5 57 Winning Prize - Quid Non C.A.Mourazos 2P 3P 1P 3P 4 KEY SEITER F.Coria 5 57 Key Deputy - Seiter Nistel A.O.Alvarez 1S 4S 1S 4S 5 CHE MATADOR G.Borda 5 57 Remote - Blue Berry Kiss F.H.Mentucci 6S 6P 0P 7P 6 GRACIAS STEVE C.Perez G.-2 5 57 Most Improved - Ipad J.C.Aguirre 1S 6S 5P 8S 7 REY DE LAS ISLAS J.Flores-4 5 57 Maipo Royale - Scrub Island D.O.Longo 7P 2P 1P 1P 8 BATUHERO F.L.Gonçalves 5 57 Andromeda`s Hero - La Butaquera G.A.Yeffal 5L 9L 2P 5P 9 ANDBLACK J.Pintos-4 5 57 Angiolo - Black Russia P.D.Rodriguez

BATUHERO (8) KEY SEITER (4) JOCUDO (2) ANDBLACK (9)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: IRISA 21:10 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 200. POZO GARANTIZADO DE LA IMPERFECTA-$ 1. 200.000 - POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000

- - 0P 6P 1 ILLEGAL HORSE J.Paoloni-3 4 57 In The Dark - Incombenza E.Pinedo 6P 7P 2L 5e 2 LAUREATE E.Martinez 4 57 Le Blues - Brighthill P.F.Paganti - - 8e 1e 3 REWARDADO O.Roncoli 4 57 Grand Reward - Benilinda A.N.Casco - - 6P 4P 4 LOOKING FINE F.L.Gonçalves 4 57 Violence - Look Lovely E.N.Siele - - - - 5 CLARO LAKE J.Medina 4 57 Claro Oscuro - La Sociable C.A.Astesiano - - - 0P 6 DUNQUIN L.Armoha-4 4 57 Suggestive Boy - Prospect Of Joy J.Pettinari - - 0P 6S 7 SEMBRADOR LETAL G.Borda 4 57 Don Letal - Farne Sun A.Novgorosky 3P 3P 5P 2P 8 CHE ISLAND F.Coria 4 57 Lucky Island - Che Valita A.O.Alvarez - - 0S 3P 9 AS DE BARAJA W.Moreyra 4 57 Angiolo - Soy La Parodi A.E.Pereyra 4P 4P 2P 3P 10 DON LOTUS E.Ruarte 4 57 Orpen - Loufoque G.N.Alteño - 8P 7P 0P 11 DIAMANTE FIL M.Valle 4 57 Filoso Emperor - Ninot Jet G.M.Garnica - - - 0P 12 FREE TALENT S.Barrionuevo 4 57 Equal Talent - Free Jazz I.A.Diaz - - - - 13 LACALLE LIN I.Zapata 4 57 Lucky Island - La Gente E.R.Martinez - - - 0P 14 QUE TE PAREZCO S.Piliero 4 57 Trenzado - Fui Esperada J.O.Esperanza

CHE ISLAND (8) DON LOTUS (10) LOOKING FINE (4) AS DE BARAJA (9)