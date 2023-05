Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000.

Catcher In The Rye - Jamaleña

KARINA IN

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-INC. $ 800.000.

Flesh For Fantasy - Bjork

Galicado - Puling Away

THE ATTACK

NO TE ENOJA

NO TE ENOJA (1) INDIO ARENA (5) LENOVINCHE (9) LUCAS ICY (10)

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000.

AS DE BARAJA

BETTER CALL SAUL

QUE VIDA CATCHER (6) AS DE BARAJA (7) QUE BUEN CHEF (1)

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

NO LO SOÑE

Cosmic Trigger - Its True Type

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 3. 500.000.

Most Improved - Lighted

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: POWER UP 15:30 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

Storm Embrujado - Crystal In Aspen

Seek Again - La Lugones

LA GRAN VIA

Hit It A Bomb - Cursi Nistel

WHY DONNA

Hi Happy - Cursi Roy Day

EMMA NOVELA (10) ANDALUSIA (4) LA GRAN VIA (6) AMY FLEMING (7)

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2020, que no hayan corrido. Peso: 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000.

Hi Happy - Marina Azul

THE NEW STAR

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

True Cause - Balada Para Unloco

WAIT AND SEE

Master Of Hounds - Incredible Life

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso 52 kilos al ganador de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000

Endorsement - First Glance

IN A FLASH

Easing Along - Madison Song

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2020, que no hayan corrido. Peso: 55 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 200-INC. $ 800.000

In The Dark - Stormy Eminente

MY STORMY DARK

Fortify - Intense Look

INTENSE FOR ME

EVER DADDY

Cima De Triomphe - Temple Of Winner

INTENSE FOR ME (5) SILENT LOVE (6) EVER DADDY (4) MALO DE PELICULA (9)