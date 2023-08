Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 30000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. PICK 4 POZO CAMINO A LAS POLLAS-1º PASE-$ 200-INC. $ 7. 800.000 - POZO CAMINO A LAS POLLAS-$ 17. 300.000

Hurricane Cat - Couldn`t Be Better

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: NONE LIKE HER 13:30 hs.