Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San isidro

1a. Carrera - 900 mts. PREMIO: TRISTEZA CAT (2011) 14:15 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bonus al 1°: $ 46000 y al 2°: $ 16100.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - - 1 HIDROLIZADA X.X. 2 55 Ricardo Juan - Serenade Queen J.L.Aguerreberry - - - - 2 PRESERVADA F.Berti 2 55 Manipulator - Presciencia M.E.Berti - - - - 3 MUST BE YOU F.L.Goncalves 2 55 Hurricane Cat - In You G.J.Frenkel S. - - - - 3a NEGRA QUERIDA O.Alderete 2 55 In The Dark - Dear Cat E.R.Bortule - - - - 4 SALSA PARA VIVIR R.Cunz 2 55 Quiet Brazilian - Toda Una Bailarina M.L.Roberti - - - - 5 MISS CARRY HIT G.Bonasola 2 55 Hit It A Bomb - Miss Carry Up M.I.Rizza - - - - 6 SEÑORA COLEGA E.Martinez 2 55 Señor Candy - Collect E.Cedeño H. - - - - 7 TU CALA I.Monasterolo 2 55 Jurabas Tu - Kissme Water G.E.Scarpello - - - 2P 8 LA VIAJERA TEXANA B.Enrique 2 55 Nashville Texan - La Estacion M.L.Roberti - - - - 9 OBIA STAR M.La Palma 2 55 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi - - 6L 5S 10 WHITE RATE D.R.Gomez 2 55 Ellos - Whaling M.A.Goicoechea

LA VIAJERA TEXANA (8) WHITE RATE (10) MUST BE YOU (3)

2a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: SLINGERLANDS (2018) 14:45 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásicos G. I, G. II, G. III yListado. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bonus al 1°: $ 70800 y al 2°: $ 24780.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 683. 393

- - 4S 1S 1 CINQUETTI L.Vai 3 56 Catcher In The Rye - South Publica J.M.Etchechoury 6S 2S 2S 1S 2 SALSA VERDE E.Ortega P. 3 56 Treasure Beach - Sally Mash E.Martin Ferro 3S 3S 1S 4S 3 MOYVORE ROSE B.Enrique 3 56 City Banker - Lady Of Moyvore J.M.Etchechoury 3P 6P 5S 4P 3a SPEEDBOAST F.Barroso 3 56 Winning Prize - Inter Line R.M.Bullrich 5S 4P 3S 6S 4 SUPER DAKOTA A.Giannetti 3 56 Señor Candy - Dakota Dancer J.G.Ublich - 6S 5S 1S 5 DOÑA LAMPARITA F.L.Goncalves 3 56 Cityscape - Doña Polaca J.M.Etchechoury - - - 1P 6 VALE FULL W.Pereyra 3 56 Full Mast - Vula D.G.Marsiglia L.

DOÑA LAMPARITA (5) MOYVORE ROSE (3) SALSA VERDE (2)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: AHMAD 15:15 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 37400 y al 2°: $ 13090.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

6S 5S 3P 2P 1 APOREMA E.G.Ortega T.-3 4 57 Treasure Beach - Appia P.Nickel Filho 2S 4S 4S 3S 2 LUNA DE TANGO O.Alderete 4 57 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 3P 2P 2P 7P 3 INFORMALIDAD A.Cabrera 4 57 Seek Again - Institutriz A.Pavlovsky 6S 2S 6S 5S 4 MASTER REGIS G.Bonasola 4 57 Mastercraftsman - Queen And Glory E.Martin Ferro 2S 3S 5P 6S 5 FRIA MAÑANA F.L.Goncalves 4 57 Cisne Branco - Frieda Benz D.Peña - - - 8S 6 MOLEKA E.Torres 4 57 Cityscape - Moncloa Jorge Martinez 4P 0S 4P 0S 7 VENTAJA REAL J.Leonardo 4 57 Treasure Beach - Shy Ventajera M.R.Castro - - - 0P 8 FRENCH MUSIC C.Velazquez 4 57 Treasure Beach - French Honour R.O.Soto

APOREMA (1) LUNA DE TANGO (2) INFORMALIDAD (3)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: AHMAD (2º TURNO) 15:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 37400 y al 2°: $ 13090.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000.

3S 5S 5S 8P 1 ASIAN MARIA F.Barroso 4 57 Asiatic Boy - Marialalinda R.M.Bullrich - - - 5P 2 MASTER BAMBA R.Blanco 4 57 Mastercraftsman - Thunder Bamba N.A.Gaitan - - - 7P 3 KARINAS DREAM C.Velazquez 4 57 Horse Greeley - Catch Me Baby J.C.Bianchi 3P 3P 3S 7S 4 MAÑANA CAMPESTRE W.Pereyra 4 57 City Banker - Siempre Manana C.C.Cabrera 4S 5S 4S 2S 5 JOY RODHESIA W.Moreyra 4 57 Fortify - Stormy Rousing J.A.M. Neer 6S 2P 3S 2S 6 NOTRE ETOILE L.Vai 4 57 Cityscape - Nortak P.Nickel Filho 6S 4S 4S 4S 7 TAJINA A.Giannetti 4 57 John F Kennedy - Tanganika J.M.Etchechoury - - - - 8 EQUIDIA R.Bascuñan-4 4 57 Violence - Elfy P.G.Guerrero 4S 0S 4S 7S 9 MASHAK MELODY B.Enrique 4 57 Indian Maharaja - Merrie Melodies J.L.Aguerreberry

JOY RODHESIA (5) NOTRE ETOILE (6) MASTER BAMBA (2)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: HIDEBOUND (2010) 16:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 59800 y al 2°: $ 20930.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

- - - 9S 1 ALUMNO PERFECTO B.Enrique 3 56 War Command - Acertable C.C.Cabrera - - - - 2 INSPIRE L.Vai 3 56 Orpen - Intuicao Direta P.Nickel Filho 7S 4S 3P 2S 3 EL EVARISTO L.Balmaceda 3 56 Il Campione - Fashion Sale J.S.Maldotti 3S 9S 7S 0S 4 MARAVILLOSO O.Alderete 3 56 Fortify - Maressy G.J.Frenkel S. - 0P 5S 4S 5 CREO EN DIOS F.L.Goncalves 3 56 War Command - Callia M.C.Muñoz - - 0S 5S 6 SPECTACULAR FLESH O.Villarroel 3 56 Flesh For Fantasy - Miss Serena C.A.Firmin Didot 4P 9S 4P 3S 7 SUPER RADIO J.Noriega 3 56 Super Saver - Radio Slam A.F.Gaitan D. - - - 0S 8 CASI ALADO A.Giannetti 3 56 Equal Stripes - Candy Island J.M.Etchechoury - - - - 9 FANTASTIC BOONE X.X. 3 56 Daniel Boone - Fanny Doll J.O.Gonzalez

EL EVARISTO (3) SUPER RADIO (7) CREO EN DIOS (5)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: HIDEBOUND (2010) (2º TURNO) 16:45 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 59800 y al 2°: $ 20930.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 686. 702 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - 0P 8S 1 ELECTRONIC MUSIC O.Alderete 3 56 In The Dark - Ebria G.J.Frenkel S. - - 6S 8S 2 PERFECT RUNNER F.Barroso 3 56 Daniel Boone - Personal Best R.M.Bullrich - - - 7P 3 GRAN PRETENCIOSO D.Ramella 3 56 Portal Del Alto - Pretenciosa F.R.Cacciabue - 4S 4S 0S 4 PERU CITY W.Pereyra 3 56 Cityscape - Perugia Emper C.C.Cabrera 2S 2S 2S 8S 5 FULL AQUILES B.Enrique 3 56 Full Mast - Helena Rye J.M.Etchechoury - - - - 6 SUMMER BOSS F.Coria 3 56 Holy Boss - Summer Scent J.J.Etchechoury - - - 3S 7 TOUR DE DAN C.Velazquez 3 56 Daniel Boone - Tourelle D.Peña - - - - 8 ELLIPTICAL M.Gonzalez 3 56 Il Campione - Baby Jess L.A.Fragale - - - 0P 9 MAGIC MIRROR A.Fuentes 3 56 E Dubai - Virreactora A.A.Moyano - - 8P 0P 10 ZAMACUCO R.R.Barrueco 3 56 Sabayon - Con Firmeza D.S.Guaragna

FULL AQUILES (5) TOUR DE DAN (7) PERU CITY (4)

7a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: DORMI TRANQUILA (2015) 17:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 31600 y al 2°: $ 11060. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Ree Promocionada, Vigata y Divergente.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

7P 1S 7S 5L 1 CHARMING RULER R.Bascuñan-4 4 57 Roman Ruler - Charming Heart P.D.Falero Moris 6P 1P 4S 6P 2 QUE BAGAYA L.Brigas-4 4 57 South Kissing - Cannoletta G.E.Scarpello 7S 3S 3S 1S 3 KESIA W.Pereyra 4 57 Orpen - Krica L.R.Cerutti 6L 2S 3S 0S 4 REE PROMOCIONADA L.Cabrera 4 57 Reelants - Promocional J.A.Ionadi 5L 1L 1L 7L 5 ETERNA BRUJITA A.I.Romay 4 57 Doctor Embrujo - Eterna Diablita F.R.Carli 4S 1P 4P 5P 6 SUSPENSA L.Balmaceda 4 57 Hurricane Cat - Suspecta O.F.Labanca 1S 2S 2S 1S 7 VIGATA E.Ortega P. 4 57 Luck Money - With Touch S.R.Loyola 6S 3S 1S 4S 8 DIVERGENTE B.Enrique 4 57 Remote - Debouche P.D.Falero Moris 1P 7P 2P 3P 9 MARINA DA GLORIA Jorge Peralta 4 57 Master Of Hounds - Stay Tuned A.O.Martinez

KESIA (3) VIGATA (7) DIVERGENTE (8)

8a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: POTRILLAZO 17:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 64400 y al 2°: $ 22540.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-INC. $ 2. 136. 772.

- 5P 5P 5S 1 EDONIS A.Giannetti 3 56 Zensational - Estas Afuera J.M.Etchechoury 9S 3S 3S 6S 2 POTRA DECIMAL G.Bonasola 3 56 Aerosol - Binary J.M.Giussi 4S 4S 3S 2P 3 LA NIÑA PUÑALES A.Castro 3 56 Horse Greeley - Perfect Academy J.C.Aguirre - - - 4P 4 SALIDA NOCTURNA O.Alderete 3 56 In The Dark - South Sea G.J.Frenkel S. 8S 7P 4S 2S 5 ESMERALDA MIA C.Velazquez 3 56 Catcher In The Rye - Esmeralda Nobleza G.J.Frenkel S. - 6S 2P 3S 6 SUPER FUNNY R.Blanco 3 56 Super Saver - Tan Alegre P.D.Falero Moris

SUPER FUNNY (6) LA NIÑA PUÑALES (3) ESMERALDA MIA (5)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SABRAN DE MI (2016) 18:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 31600 y al 2°: $ 11060.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 800.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8P 8P 8P 3S 1 ACCEPTABILITY S.Arias-4 4 57 Angiolo - Here And Now L.R.Cerutti 3S 5S 6S 6S 2 HUNTRESS M.Gonzalez 4 57 Bahiaro - Xlakah F.Costa 6S 6S 6P 1P 3 EMPRESS JANE E.Ortega P. 4 57 John F Kennedy - Empress Style G.J.Frenkel S. 4S 6P 9S 4S 4 LORIANA R.Bascuñan-4 4 57 John F Kennedy - Look Lovely A.A.Saval 7S 2S 0P 5S 5 BOND TO ME C.Velazquez 4 57 Equal Stripes - Boudica B.Correas 6S 5S 2S 1S 6 NORMA BRANCA J.Espinoza-4 4 57 Cisne Branco - Norma Went Back M.J.Ricciuto 5S 3e 6e 1S 7 PERFECTA HIGH F.L.Goncalves 4 57 Perfectperformance - Will To Win C.O.Rodriguez 1S 5S 4P 3S 8 BASKA VODA B.Enrique 4 57 Sabayon - Beauty Tips R.A.Latorre 1S 4L 7S 5S 9 EVA CRAF O.Alderete 4 57 Mastercraftsman - Eva Glory J.C.Godoy 3S 9S 1S 9S 10 ROSA DEL VERANO S.Barrionuevo 4 57 Ecologo - Rose D`orient A.M.Calcagno

ACCEPTABILITY (1) PERFECTA HIGH (7) NORMA BRANCA (6)

10a. Carrera - 1000 mts. CLASICO POTRI PE 18:45 hs.

Hándicap descendente para yeguas de 3 años y más edad. Bonus al 1°: $ 65800 y al 2°: $ 23030.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 50-INC. $ 1. 361. 519 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

5S 4L 3S 4S 1 ARMERINA X.X. 3 49.5 Suggestive Boy - Shine Song E.A.Rodriguez 6S 4P 4P 4S 2 JOY DOCTRINA L.Balmaceda 5 50 Fortify - South Dorotea E.G.Accosano 9P 2P 1P 3P 3 GILLY J.Leonardo 4 52 Grand Reward - Gentilly M.S.Sueldo 1S 1S 2S 1S 4 LA MOME W.Pereyra 4 55.5 Hurricane Cat - La Piaff J.F.Saldivia 3P 1P 2S 1S 5 CARAMELIZA M.Valle 3 52 Le Blues - Candy Explotion E.Martin Ferro 8S 7S 4S 7L 6 PRINCESA LAKE E.Ortega P. 6 58.5 Anjiz Lake - Kamy Realeza S.R.Loyola

LA MOME (4) PRINCESA LAKE (6) CARAMELIZA (5)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: PRESTIGIADORA 19:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 37400 y al 2°: $ 13090.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

9P 7S 2S 8S 1 BLUE JOHAN W.Pereyra 4 57 Curioso Johan - Blue Fire Lady C.C.Cabrera 2L 6P 4L 4L 2 IL FATTO D.E.Arias 4 57 Latiendo - Mon Affaire L.O.Almiron - 9S 2S 5S 3 DOMINGO RYE A.Giannetti 4 57 Catcher In The Rye - Stormy Dove J.M.Etchechoury 0S 7S 4S 9S 4 INCO GULCH X.X. 4 57 Snob Gulch - Optimist Belen G.N.Gomez 3S 7P 0P 6P 5 CROZIER J.Noriega 4 57 Cityscape - Criza P.O.Armada 3S 2S 0S 9P 6 REX ROYALE F.Corrales 4 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa R.R.Retamoso - 0P 0P 0S 7 SOLO A SOLAS G.Bonasola 4 57 Zarkar - La Mantencion C.Ifran 3S 2S 5S 3S 8 CARPETEANDO W.Moreyra 4 57 E Dubai - Percanta Fitz P.E.Sahagian 9S 5P 0P 0S 9 DON MANGO E.Ortega P. 4 57 Cityscape - Doña Manu M.R.Linares 8L 2S 3P 5S 10 VALIOSO INT F.L.Goncalves 4 57 Aspire - Valiosa Int L.R.Cerutti

CARPETEANDO (8) DOMINGO RYE (3) VALIOSO INT (10)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: PEPENADOR 19:45 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bonus al 1°: $ 20000 y al 2°: $ 7000.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

0S 8P 9P 4S 1 CATCHER IN STORM E.Torres 5 57 Catcher In The Rye - Hidden Storm V.O.Fernandez 0P 0L 8L 9P 2 OLD KEY WEST J.R.Benitez V.-3 5 57 Most Improved - Milagrosa Yield J.L.Lopez 9S 6P 9S 8S 3 JUST LUCK L.Noriega 5 57 Luck Money - Justas Promesas J.A.Caraballo 0P 7S 3S 3S 4 PROSECCO M.Aserito 5 57 Sabayon - Proud West C.R.Baustian 0S 0L 0L 9L 5 DON MANETE E.Suarez-4 6 55 Star In You - Doña Esperanza J.J.Jara 6L 9L 5S 6S 6 RED AUTENTICO L.Galdeano 5 57 Red Diamond - Potri Corsaria J.G.Flores 4S 7S 0S 8S 7 TIN CATCHER C.Montoya 5 57 Mister Tin - Polar Catcher H.D.Quinteros - 0P 9S 9S 8 CLARO QUE SI X.X. 5 57 Claro Oscuro - Rimpante Jery R.O.Taborda 8S 9S 9S 9P 9 MAGIC HORSE M.Gonzalez 5 57 Horse Greeley - Lady Canel C.E.Aguirre - - - - 10 XASSPULATOR G.Bellocq 5 57 Manipulator - Xassari R.A.Cardon

PROSECCO (4) XASSPULATOR (10) CATCHER IN STORM (1)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GRACIAS AMIGA (2014) 20:15 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus al 1°: $ 24000 y al 2°: $ 8400.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

3P 7P 3P 2S 1 AMERICAN DAD B.Enrique 5 57 Easing Along - American Whisper C.C.Cabrera 1S 4S 6S 0S 2 MADELON R.Alzamendi 5 57 Consistent - Shy Marita O.M.Yannuzzi 2e 1e 4P 1S 3 DROP OF JUPITER A.Palacios 5 57 Don Valiente - Superioridad G.A.Munguia 6S 4S 1S 9S 4 MASTERCHEF SAM L.Noriega 6 55 Alrassaam - Marquesa Rak J.M.Benedetti 0S 6S 9S 5S 5 COUBERT C.Velazquez 5 57 Aspire - Campagne R.Perez B. 3S 3S 1S 4S 6 RIDDLER E.Suarez-4 5 57 Curioso Slam - La Gotika J.A.Lofiego 6L 7L 9L 7S 7 SUNO TOP R.Villagra 5 57 Julius Top - Susan Fay H.F.Cuviello 5S 6S 4P 6P 8 BEQUEFUMO S.Arias-4 6 55 Cityscape - Forever Now P.A.Jacques Olivier 9S 6S 6S 6S 9 LORD COMMANDER X.X. 5 57 Temedero - Mexicala D.R.Del Valle 7S 2S 2S 2S 10 TAKE PLACES M.Gonzalez 5 57 Curlinello - Tomorrow Fantasy S.A.Cannizzo 7S 7S 7S 8S 11 GIANT`S BOBOMAN R.Bascuñan-4 5 57 Giant`s Pleasure - Reality Woman H.E.Serratto 2S 7S 1S 0S 12 PACHORRA PRIZE L.Caronni-3 6 55 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 6S 4S 6S 3S 13 VIDEO MAR F.J.Lavigna-4 6 55 Video Game - Windy Kiss R.F.Lemos 7S 5S 8S 9S 14 DOLLAR THE TRIOMPHE L.Ramallo-4 5 57 Cima De Triomphe - Dou Bloon G.J.Ahihi 6S 4P 6P 4S 15 RHYDON M.La Palma 5 57 Easing Along - Rahy`s Darlin A.F.Gaitan D.

AMERICAN DAD (1) TAKE PLACES (10) VIDEO MAR (13)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GOOD MANNERS 20:45 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bonus al 1°: $ 20000 y al 2°: $ 7000.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

3L 8L 0A 0A 1 ARZUA O.Roncoli 5 57 Star Dabbler - Ride On Baby V.M.Saunders 0S 7S 6S 7S 2 ILUSA PAMPA S.Barrionuevo 5 57 Ever Peace - Sister M.P.Albe 8S 8S 5S 4S 3 ESHA E.Ruarte 5 57 Indian Maharaja - Emilita Halo J.C.Cravero - - - - 4 LADY PARTON F.L.Goncalves 5 57 Sidney`s Candy - Lady Prank G.E.Romero - - - - 5 CODI FLABIA R.R.Barrueco 5 57 Caminito D`oro - Flabia Gin J.A.Lofiego - - - 0L 6 MAGIC IN TRACK F.Arreguy (h) 5 57 Expressive Halo - Magic Candy D.A.Banegas - - - - 7 MARUQUITA B.Enrique 5 57 Equal Stripes - Stormy Maruca M.A.Gomez 7P 7P 8P 0S 8 BLIZ L.Noriega 5 57 Fire Slam - Benefactora N.F.Caviglia 9S 0P 5S 9S 9 HOUSE OF CARDS M.Valle 5 57 Lingote De Oro - Crested Glory A.A.Miron 8S 8S 7S 9S 10 MISS ZEGNA M.Gonzalez 5 57 Latency - Miss Señora A.A.Benitez 6S 0S 8S 7P 11 GREENSPINA REAL M.Aserito 5 57 Greenspring - Real Pro J.F.Larroque 0S 8P 0P 8P 12 LOCA COMO TU MADRE L.Brigas-4 5 57 Freud - Rosa Isabel C.D.Ussich

ESHA (3) LADY PARTON (4) HOUSE OF CARDS (9) ILUSA PAMPA (2)

GUARDA CON ESTOS 1ª SEÑORA COLEGA (6) 2ª VALE FULL (6) 3ª MASTER REGIS (4) 4ª TAJINA (7) 5ª SPECTACULAR FLESH (6) 6ª GRAN PRETENCIOSO (3) 7ª MARINA DA GLORIA (9) 8ª EDONIS (1) 9ª HUNTRESS (2) 10ª ARMERINA (1) 11ª BLUE JOHAN (1) 12ª RED AUTENTICO (6) 13ª RHYDON (15) 14ª MAGIC IN TRACK (6)

turf">