Informe de la UIA: El 40% de las empresas redujo la producción y aumentan los despidos

Este dato se mantuvo por debajo del umbral de expansión por decimocuarto relevamiento consecutivo. Además, cayó 5,2 puntos en la comparación interanual y también retrocedió frente al informe previo.

En este contexto, todos los sectores analizados se ubicaron por debajo de 50 puntos y mostraron retrocesos respecto de los dos relevamientos anteriores.

image

Según el relevamiento, entre los valores más bajos se encontraron Textiles, Metales comunes y productos de metal y Confecciones, cuero y calzado.

Mientras que en el plano productivo, el deterioro volvió a reflejarse con fuerza. El 40,3% de las empresas disminuyó su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre, mientras sólo el 21,3% lo aumentó.

La incidencia de empresas con caídas creció respecto del relevamiento anterior y se amplió en comparación interanual, cuando más compañías habían informado subas.

La mayoría de los sectores presentó una baja, con una relación amplia entre disminuciones y aumentos. El 47,4% de las empresas informaron una baja y apenas el 21% mostró alzas. La brecha entre caídas y aumentos aumentó respecto de julio y se ubicó entre los valores más altos de la serie.

Los sectores con mayor impacto fueron Textiles, Muebles y otros, y Otros productos de metal, que registraron los índices de difusión más negativos.

Las exportaciones también mostraron un comportamiento en rojo, con el 25,1% informó disminuciones y el 18,2% reportó incrementos.

image

El empleo y el abastecimiento

El 21,0% de las empresas redujo su personal, una cifra que permaneció entre las más elevadas de los relevamientos recientes. La proporción de empresas que adoptó reducción de turnos laborales ascendió al 23,5%, mientras el 7,7% aplicó suspensiones, decisiones que crecieron de manera sostenida a lo largo de los últimos cinco informes. Estos movimientos afectaron por igual a Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes.

Con respecto al abastecimiento, los tiempos de entrega de proveedores mostraron una mejora. Sólo el 6,6% de las empresas informó un aumento en los plazos de entrega, lo que representó uno de los valores más bajos desde octubre de 2023.

El 47,5% de las empresas reportó dificultades para cumplir al menos uno de los pagos principales: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Las mayores complicaciones se observaron en impuestos, con 29,3%, y en proveedores, con 26,7%. Además, el 8,2% declaró atrasos en todos los pagos, el valor más elevado de la serie.

La situación de las PyMEs siguió la misma tendencia que el total de la muestra. Este grupo registró predominio de caídas en producción, ventas y empleo. En producción, las Micro y Pequeñas mostraron un índice de difusión de -22,5 puntos, mientras las Medianas y Grandes registraron -13,5 puntos. En ventas, las Micro y Pequeñas alcanzaron -31,4 puntos, frente a -17,7 puntos en las Medianas y Grandes. En empleo, el índice se mantuvo en -10,4 puntos para todos los tamaños.