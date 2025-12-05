Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan y cuáles volvieron a circular

La medida de fuerza afecta a líneas nacionales y comunales en el inicio del día, activada por el reclamo por la falta de pago del 50 % del sueldo.
Desde la medianoche de este sábado varias líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires llevan adelante una abstención de tareas que complica el traslado de miles de pasajeros.
La medida surge por el reclamo del depósito del 50% restante de los sueldos, pago que en varias empresas aún no se hizo efectivo.
Gracias a @CiudadDeBondis y el seguimiento a través de https://parodebondis.com.ar/ podemos saber que la abstención se mantiene "hasta nuevo aviso" en varias líneas y otras esperan expectantes la negociación que sigue en curso.
Actualización: las líneas 28, 101, 153, 172, 174, 242, 253, 298, 317, 321 y 635 comenzaron a reanudar sus servicios.
El cese de las actividades es parcial, sin ratificarse a estas horas el paro total por parte de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) para este viernes, por lo que podría haber cambios durante el día.
