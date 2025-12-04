Quienes estarán en el nuevo Bendita Tevé, conducido por Edith Hermida

"Por supuesto, no es nada fácil y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre será el último programa que yo haga desde esta pantalla, después de 20 años", comenzó Beto, horas atrás, al anunciar su próxima despedida de la pantalla de El 9. "No es una decisión que tome alegremente o como se dijo que estoy aburrido y quiero cambiar de aire, no".

"Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a trabajo y uno busca trabajar feliz", expresó Casella, ante las cámaras. "Así que es lo que uno va a buscar, no tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto nos vamos a un canal colega que tampoco este es el lugar para mencionarlo".

"Supongo que algunas compañeras y compañeros que todos los días están conmigo también -porque somos un grupo muy unido- se vendrán conmigo. Este espacio seguirá por supuesto, porque le auguro muchísimos años más todavía, pero ya sin nosotros, por lo menos sin mí, hasta el 19 de diciembre será mi participación. Sólo agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como lo hago todas las noches, pero sobre todo ustedes que en 20 años hicieron que esto sea un éxito, porque sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible, así que gracias por tanta compañía, son conmovedores", expuso, el conductor.

EL NUEVO DIAGRAMA DE BENDITA

Será Edith quien tome la posta del programa, a partir de las últimas semanas del año. Y con su desembarco oficial- supo reemplazar en más de una oportunidad a Beto al frente del programa de entretenimientos nocturno-, habrá algunos cambios en el panel. Algunos de los históricos integrantes de ciclo se irán con Casella a América y, algunos, se quedarán con Hermida.

Con la salvedad de que todo el panel actual se queda hasta fin de año para cumplir con el mes de trabajo pautado, a partir del 2026 el esquema al aire estará compuesto por: Daniel Gómez Rinaldi, Guillermo Barrios, Aníbal Pachano, Evelyn Von Brocke y se sumarán nuevos integrantes.