Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BURG VIOLETA (2014) 14:15 hs.

Potrillos 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bonus al 1°: $ 75000 y al 2°: $ 26250.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 80.000 A 500.000.

- - - - 1 TABACANO J.Villagra 2 55 Fortify - Trigoria G.J.Frenkel S. - - - - 2 VERTICAL BOY R.R.Barrueco 2 55 Lizard Island - Vedette Romana A.O.Aguirre - - - 0S 3 DON PAULINE F.Corrales 2 55 Cabulero Blue - Marron White J.M.Giussi - - - 5S 4 GONNA FLY NOW M.Valle 2 55 Key Deputy - For Me Cat J.O.Gonzalez - - - 3P 5 THE BEST HIT R.Blanco 2 55 Hit It A Bomb - The Best Glory C.D.Etchechoury

THE BEST HIT (5) TABACANO (1) GONNA FLY NOW (4)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GIANT REMEX (2013) 14:45 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bonus al 1°: $ 75000 y al 2°: $ 26250.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20 - JACKPOT-$ 1. 183. 393INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 80.000 A 500.000.

- - - - 1 HELEN IN TRACK J.Noriega 2 55 Cosmic Trigger - Helen Mary E.Martin Ferro 4L 5P 4L 3L 2 VENGAN Y VEAN O.Arias 2 55 Manipulator - Van Del Tala C.R.Mussis - - - 7P 3 BENIRRAS R.R.Barrueco 2 55 Bodemeister - Be My Baby J.O.Garcia - - - - 4 ESPERANZAS M.Valle 2 55 Il Campione - Bringing Hope D.G.Bourlot - - - 4P 5 TULLOW J.Villagra 2 55 E Dubai - Monotona H.J.Benesperi

HELEN IN TRACK (1) VENGAN Y VEAN (2) TULLOW (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SPIRITED (2010 - 2011) 15:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 650.000.

- - - - 1 LA VOZ ARGENTINA A.Cabrera 3 56 War Command - Interfaccia A.Pavlovsky - 5S 5S 2S 2 QUIET PHILLY E.Torres 3 56 John F Kennedy - Quiet Romance Jorge Martinez - - 8S 2e 3 ARCHITECT B.Enrique 3 56 Angiolo - Stormy Sky G.A.Munguia - - 5P 7P 4 CATCH IT OUT L.Brigas-4 3 56 Catcher In The Rye - Come Out J.L.Panizza - 4S 5S 5S 5 MISS QUINCY L.Vai 3 56 Grand Reward - Miss Clarita C.D.Etchechoury - 0S 9S 8S 6 ROMPER CADENAS G.Bonasola 3 56 Cosmic Trigger - Even Rosario A.O.Aguirre - - - 3L 7 INDIVIDUALIZADA F.Arreguy (h) 3 56 Equal Stripes - Indianapola J.L.Coman - 3S 8S 6P 8 DOUTRINADORA R.Bascuñan-3 3 56 Heliostatic - Disney Queen M.J.Ricciuto - 0S 4S 5S 9 BORBOLISA I.Monasterolo 3 56 Safety Check - Bon Zaina V.S.Accosano

MISS QUINCY (5) QUIET PHILLY (2) BORBOLISA (9)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SPIRITED (2010 - 2011) (2º TURNO) 15:45 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 80.000 A 500.000.

- 9S 8S 6S 1 PASAJERA EN TRANCE G.Bellocq 3 56 Seek Again - Preachtothechoir O.Peppe Cancela - - 6P 6P 2 TRIUNFO CELESTE G.Bonasola 3 56 Cima De Triomphe - Cala Celeste R.A.Cardon - 8S 0S 0S 3 BE OPEN MIND C.Perez G.-2 3 56 Grand Reward - Be Optimistic J.C.Aguirre - - - - 4 LA VIZCOCHA J.Villagra 3 56 E Dubai - Misia Renata G.E.Romero - - - - 5 SEEK CHARM F.L.Goncalves 3 56 Seek Again - Sioux Me Honey C.C.Cabrera - 5P 0P 5S 6 UNIT LOVE W.Moreyra 3 56 Full Mast - Union Sovietica J.D.Oural - 8S 7S 6P 7 NO TE LA PIERDAS A.Cabrera 3 56 In The Dark - Not For Touch P.O.Armada 7S 4S 4S 4S 8 LOBA SALVAJE B.Enrique 3 56 Art Attack - Lobezna O.R.Gini - - 8S 2S 9 CINNY R.Bascuñan-3 3 56 Daniel Boone - City Miss M.J.Ricciuto

CINNY (9) TRIUNFO CELESTE (2) LOBA SALVAJE (8)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SPIRITED (2010 - 2011) (3º TURNO) 16:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1.000.000.

- 3S 5S 6S 1 MISTERIOSA NOCHE F.L.Goncalves 3 56 Master Of Hounds - Summer Nights C.A.Dacosta - - - 0P 2 NUMA BOA M.Valle 3 56 Orpen - Nummi J.F.Morel - - - - 3 DREAM SPIRIT F.Correa-2 3 56 Fragotero - Spirit Gulch R.M.Landola - 6S 7P 2S 4 KARINA IN B.Enrique 3 56 Inventive - Emperatriz Romana O.R.Gini 0S 4S 5S 3S 5 MISTICA COPERA E.Ruarte 3 56 Strategic Prince - Macarena Zip G.A.Siele - - - 8S 6 PRIMAVERA PAT R.Alzamendi 3 56 Pataques - Soviet Melodie J.A.Ionadi 5e 4e 3e 5P 7 MAGNETIC BEARING J.Villagra 3 56 Master Of Hounds - Boa Esperanza N.G.Ricchi - 3S 4P 0S 8 LA TIGER M.La Palma 3 56 Interaction - Desire To Win H.F.Costantino 2L 4L 8P 2L 9 GLORY AND VISION R.Bascuñan-3 3 56 Univision - La Papota J.L.Coman

KARINA IN (4) MISTICA COPERA (5) GLORY AND VISION (9)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DRA. TAMY 16:45 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - - 0P 1 INCURRIDOR A.Giorgis 3 56 Cosmic Trigger - Impressively J.L.Garabato - - 3e 8P 2 MINGO HERO B.Enrique 3 56 Andromeda`s Hero - Minogue E.R.Bortule - - - 4P 3 DON DIDO L.Balmaceda 3 56 Seek Again - Donna Delia O.F.Labanca 7S 7S 7S 8S 4 GRAN CHUSCO J.Leonardo 3 56 Grandioso - Mariposa Emper J.L.Arrativel - - - 0S 5 LORD BISHOP J.Villagra 3 56 Il Campione - Lady Tiz M.M.Garrido 2L 0L 6S 5S 6 VELOSS SEATTLE F.L.Goncalves 3 56 Seattle Fitz - Veloss Pepa F.Arone - - - - 7 IGUAL CESAREO W.Aguirre 3 56 Cosmic Trigger - Igualdad L.R.Cerutti - - 5S 9S 8 GREELEY FOR SALE F.Coria 3 56 Horse Greeley - Rita For Sale J.J.Etchechoury - - - - 9 FALL LOOKS A.Cabrera 3 56 Falling Sky - Miss Lola P.O.Armada

GREELEY FOR SALE (8) FALL LOOKS (9) IGUAL CESAREO (7)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DRA. TAMY (2º TURNO) 17:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - 0S 9S 1 MI LATINO L.Tello E. 3 56 Sei Mil - Miss Latinoamericana L.M.Campos - - - 8S 2 RE TRUCO T.Baez-4 3 56 Valid Stripes - La Suspicaz C.H.Herrera - - - - 3 ARDE DENTRO M.Valle 3 56 Manipulator - Arde La Ciudad M.B.Villamarin - - - 7S 4 EARSHOT E.Ortega P. 3 56 Suggestive Boy - Escuincla E.Martin Ferro - 9S 2S 0S 5 OPENSTOCK J.Noriega 3 56 Full Mast - Opa Opa L.S.Bedoya - - - - 6 THE BIG WAR B.Enrique 3 56 War Command - The Best Queen C.C.Cabrera - - - - 7 GRAN POSITANO J.Villagra 3 56 Tan Chemistry - Moonlight Inc R.F.Querequeta 8S 8S 5S 5S 8 EL INTER M.La Palma 3 56 Interaction - Espantadora H.F.Costantino 6P 6P 3S 4S 9 CAFIOLAZO F.L.Goncalves 3 56 Treasure Beach - Orfelia Inc M.C.Muñoz

CAFIOLAZO (9) EL INTER (8) OPENSTOCK (5)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ELIZABETTA (2016) 17:45 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos,6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. Bonus al 1°: $ 45000 y al 2°: $ 15750.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10 - JACKPOT-$ 2.012.055.

3P 5P 1S 4S 1 CUORE DI MIEL S.Piliero 5 57 Sapore Di Miel - Chulla Corazon J.F.Saldivia 2S 5S 3S 1S 2 TOO FAST A.I.Romay 6 52 Endorsement - Medias Negras H.D.Tocci 8P 2L 4P 1L 3 BARDALINO R.Villegas-4 5 54 Incurable Optimist - Alina Glory L.O.Durso 3S 6P 5V 3C 4 BUENO TENERTE J.Villagra 5 57 Cima De Triomphe - Pegwell Park S.O.Quintana 5S 4P 1S 2S 5 DON LOBO F.L.Goncalves 5 57 Verrazano - Loufoque J.J.Etchechoury 8S 1S 5S 4S 6 VIRYINIO O.Alderete 5 54 Heliostatic - Villard E.R.Bortule

DON LOBO (5) TOO FAST (2) CUORE DI MIEL (1)

9a. Carrera - 1200 mts. CLASICO FRANCIA (L) 18:15 hs.

Handicap descendente para Yeguas de 3 años y más edad. Bonus al 1°: $ 190000 y al 2°: $ 66500.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

1P 1P 3P 4P 1 GOT FAITH J.Noriega 3 56 Orpen - Galicada E.Martin Ferro 4S 1S 3S 3S 2 SENSITIVE HALO W.Moreyra 4 56 Sebi Halo - Interclass F.Peralta - - 1S 3P 3 ELEGANTE SILVER R.Bascuñan 3 51.5 Il Campione - Intersilver J.C.Borda 3L 1S 2S 1S 4 GIRL ON FIRE F.Arreguy (h) 3 57 Cityscape - Ginalollo A.R.Godoy 7L 2L 2L 1L 5 LA FRONTY`S F.L.Goncalves 4 54 Fhurter - Mili Sureña F.Arone

GOT FAITH (1) SENSITIVE HALO (2) GIRL ON FIRE (4)

10a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CHOCOLOCA (2017) 18:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. Bonus al 1°: $ 47400 y al 2°: $ 16590.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

3S 3S 1S 3S 1 KESIA E.G.Ortega T.-3 4 54 Orpen - Krica L.R.Cerutti 6P 1S 5S 5S 2 SALSA DANCE F.L.Goncalves 4 57 Winning Prize - Sambadonna E.Martin Ferro 2P 1P 3P 5S 3 GILLY R.Blanco 4 57 Grand Reward - Gentilly E.D.Juarez 2S 1S 1S 2S 4 GRAND ISLAND M.Valle 4 57 Lizard Island - Vera One G.Decunto 2P 1P 4P 2e 5 LA CANADIENNE B.Enrique 4 57 Le Blues - Ile Miscou Gonzalo Sarno 2S 2S 1S 1S 6 VIGATA E.Ortega P. 4 57 Luck Money - With Touch S.R.Loyola

VIGATA (6) GRAND ISLAND (4) KESIA (1)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: JANE CASH (2015) 19:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. Bonus al 1°: $ 45000 y al 2°: $ 15750.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000.

8P 5L 0L 3S 1 DOMITILLA R.Bascuñan-3 6 55 Don Valiente - Itsy Bitsy L.O.Almiron 6L 2P 4P 1P 2 MONTANA LANE E.G.Ortega T.-3 5 57 Master Of Hounds - Insista E.D.Juarez 4S 1S 1S 7S 3 BIEN LEJANA M.Valle 5 54 Remote - Todo Para Bien I.A.Diaz 7L 4L 3S 3L 4 CHEROKEE BEST M.Giuliano C.-3 6 55 Best Bob - Watchful Cherokee L.M.Romero 4R 4S 4R 1S 5 MISS CHUNGA E.Suarez-4 5 54 Indy Point - Miss Clarita O.F.Arredondo 1P 5P 1S 5S 6 PIÑATA SCAT B.Enrique 5 57 Knockout - Ña Ipe H.R.Nieva

MONTANA LANE (2) PIÑATA SCAT (6) MISS CHUNGA (5)

12a. Carrera - 1000 mts. HANDICAP PHOENIX 19:45 hs.

Handicap para todo caballo de 4 años y más edad. Bonus al 1°: $ 118500 y al 2°: $ 41475.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100 - POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 80.000 A 500.000.

4S 4S 1L 4L 1 OPEN SPORT B.Enrique 4 54 Que Vida Buena - Ofidia C.M.Peralta 6S 1S 4S 0S 2 RIO AMIGO F.L.Goncalves 4 52.5 Todo Un Amiguito - The New Yorker A.C.Glades 3P 4P 5P 6S 3 EL SABIO LUCHO R.R.Barrueco 4 57.5 Emmanuel - County Kerry M.Lopez Boero 5P 4P 9P 5P 4 INDY AWARD J.R.Benitez V. 7 55 Indygo Shiner - Win The Award A.Gonzalez 4S 7L 4S 2S 5 PRINCESA LAKE E.Ortega P. 6 57 Anjiz Lake - Kamy Realeza S.R.Loyola 5S 1S 3S 6P 6 VALIENTE JOY M.Valle 4 50 Fortify - Stormy Vagabond J.F.Saldivia 3S 3S 4S 1P 7 MAXIMUS JOHAN G.Bonasola 4 52.5 Curioso Johan - Musical Box C.A.Cardon 2S 3S 9P 1S 8 LUHUK BRAVE E.G.Ortega T. 4 50.5 Pure Brave - Luhitin R.R.Molla

PRINCESA LAKE (5) RIO AMIGO (2) EL SABIO LUCHO (3)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LITTLE GEM (2019) 20:15 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 47400 y al 2°: $ 16590.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 80.000 A 500.000.

0P 1S 4S 6P 1 EL PUNTUAL B.Enrique 4 57 Indy Point - La Minusa H.J.Del Valle 1S 6S 5S 4S 2 GOOSE GREY R.Bascuñan-3 4 57 Key Deputy - Going R.O.Soto 2S 0S 0P 1S 3 AMPELO E.Talaverano 4 57 Suggestive Boy - Amaya J.F.Saldivia 5P 1S 4S 3S 4 BLAIR ATHOLL M.Valle 4 57 Incurable Optimist - Star Filled M.B.Villamarin 8S 3S 2S 3S 5 ES EMPIRICO F.L.Goncalves 4 57 Roman Ruler - Sing My Name E.Martin Ferro 1L 8L 7P 6L 6 MILLION REASONS A.Cabrera 4 57 Cima De Triomphe - Escola Plus N.E.Bustos

AMPELO (3) GOOSE GREY (2) BLAIR ATHOLL (4)

14a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: LIVE LIVE CLASS (2008) 20:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 56100 y al 2°: $ 19635.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

2P 2P 7P 3S 1 INFORMALIDAD A.Cabrera 4 57 Seek Again - Institutriz A.Pavlovsky 2S 3S 2P 0S 2 MASTER WAVE J.Villagra 4 57 Mastercraftsman - Royal Wave R.A.Quiroga 5S 3P 2P 5S 3 APOREMA E.G.Ortega T.-3 4 57 Treasure Beach - Appia P.Nickel Filho - - - 8S 4 CONTA UN VERSO A.Allois-4 4 57 Seek Again - Count By Numbers Jorge Martinez 6S 4S 6P 7S 5 MARCALA L.Recuero-4 4 57 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 4S 4S 4S 4S 6 TAJINA A.Giannetti 4 57 John F Kennedy - Tanganika C.D.Etchechoury 6S 7S 2S 3S 7 DOÑA COPA J.Espinoza-4 4 57 Seek Again - Doña Cobra G.H.Verde 4S 7S 5S 5S 8 DISTINTA A.B.Valdez-4 4 57 Cityscape - Discontinue J.C.Aguirre 4S 6S 7P 4P 9 CALATEA F.L.Goncalves 4 57 Orpen - Chloris L.R.Cerutti - - - 0S 10 CRAZY FOR YOU J.Noriega 4 57 Orpen - Piba Como Vos L.S.Bedoya

TAJINA (6) MASTER WAVE (2) APOREMA (3)

15a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: COMADRE CAT (2009) 21:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 56100 y al 2°: $ 19635.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 80.000 A 500.000.

2S 0S 9P 9S 1 REX ROYALE M.Valle 4 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa R.R.Retamoso 8P 0P 8P 7P 2 VEGGIE JOY G.Bellocq 4 57 Fortify - South Versera J.O.Garcia 7S 3S 3P 2S 3 DOM ATILIO I.Monasterolo 4 57 Storm Embrujado - Western Indy A.Almendros 7P 2S 2P 4P 4 GLOBAL WHISKY A.Giannetti 4 57 Global Hunter - Gold Bar Lady J.J.Etchechoury 5S 6S 0S 7S 5 SALLINGS HORSE B.Enrique 4 57 Most Improved - Lighted H.R.Nieva - 0S 6S 8S 6 YODA S.Conti-4 4 57 Seek Again - Yellow Dress G.S.Conti 4S 9S 6S 9S 7 NIGHT DANCER M.La Palma 4 57 Treasure Beach - Dancer And Glory E.I.Traba - - - - 8 MILFUEGOS L.Vai 4 57 Equal Talent - Si Ornella P.E.Molina 6P 2L 5L 9L 9 EL DE RODAS X.X. 4 57 Aspire - Colosal Class G.Veron A. 7S 4S 9S 6S 10 INCO GULCH R.Bascuñan-3 4 57 Snob Gulch - Optimist Belen G.N.Gomez 0S 0S 8S 5S 11 GLOBAL PASS R.R.Barrueco 4 57 Global Hunter - Felices Vacaciones R.R.Ioselli 5P 0P 0S 4S 12 DON MANGO E.Ortega P. 4 57 Cityscape - Doña Manu M.R.Linares

DOM ATILIO (3) GLOBAL WHISKY (4) INCO GULCH (10) MILFUEGOS (8)