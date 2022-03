Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LIFE OF VICTORY (2007) 14:05 hs. carrera">

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan. ganado Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

2e 5e 0S 5S 1 ORPELENO J.Leonardo 4 57 Lenovo - Orpen Lila R.O.Perez - - - - 2 TRAVELLING BAND L.Vai 4 57 Sixties Icon - Venta Secreta P.E.Molina 8P 2S 5S 8S 3 EL GRANUJA E.Siniani 4 57 Aspire - Viva Gra P.J.Conde 0S 9P 0P 0S 4 TONKO A.Allois-4 4 57 Chuck Berry - War Game F.E.Rivero - - 4P 6P 5 WHISKED A.Paez 4 57 Orpen - Wasim M.A.Manso - - - 0S 6 LISTO CAT F.Coria 4 57 Hurricane Cat - Farandulista O.N.Martinez U. 8L 8S 7S 0P 7 CANDY CARTIER E.Candia G.-4 4 57 Cartier Gold - Candy Halo R.Vega 0S 9S 8S 5S 8 ZARAUTZ M.A.Palacios 4 57 Equal Stripes - Neska Alaia S.R.Loyola 3S 3S 2S 3S 9 GIACO SMART S.Piliero 4 57 Giacom - Smart Rye M.D.Giles 0P 0S 4P 7P 10 EL KUKI C.Velazquez 4 57 Emmanuel - Inclusa J.J.Villamarin 8S 6S 4S 8P 11 IMPROVED THE CATCH F.J.Lavigna-4 4 57 Most Improved - Smart Catch M.R.Escudero

GIACO SMART (9) WHISKED (5) ZARAUTZ (8)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: QUIZ KID (2015) 14:35 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) One Samurai.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 2. 650.000

3S 6S 3S 2S 1 LIZARD MOON G.Borda-4 6 52 Lizard Island - Luna Llena C.C.Cabrera 4S 9P 1S 1S 2 ONE SAMURAI B.Enrique 6 58 First Samurai - Fortunate One F.O.David 1S 1L 0S 6S 3 EQUAL SECRETO A.Paez 8 54 Equal Stripes - La Secre M.S.Mazza 0P 3P 5S 7P 4 ONE OFF F.L.Goncalves 7 54 Manipulator - Mystic Champ C.O.Rodriguez 1P 1S 4P 7P 5 PUNTIAGUDO G.J.Garcia 7 54 Interaction - Patakuza J.A.Roldan 4S 3L 6L 6P 6 FINNEON (BRZ) F.J.Lavigna-4 8 52 Roderic O`connor - Jolie Rose A.F.Franco 1L 1L 1L 7L 7 DOÑA GODIVA U.Chaves-4 7 56 Strategic Prince - Gordana A.D.Dantin

ONE SAMURAI (2) LIZARD MOON (1) PUNTIAGUDO (5)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BONISIMO (2012) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de marzo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

- - - - 1 FURY TECH W.Pereyra 3 56 Firpo - Tech Girl L.R.Cerutti 8S 9S 0S 3S 2 LEVEL ONE A.Allois-4 3 56 Treasure Beach - Manikaraa R.A.Cardon - 0S 9S 7S 3 AGUANTEMOS JUNTOS A.Paez 3 56 Angiolo - Gorky Park K.N.Vallejo 8S 9P 2S 6S 4 GRAN BOSS J.Villagra 3 56 Holy Boss - Tutta Roma M.M.Garrido - 8P 7P 9P 5 MAS POR MENOS M.Aserito 3 56 Global Hunter - Shy Benefica I.Jaimes - - - 6L 6 ESCAPE DE PARIS E.Ortega P. 3 56 Cityscape - Paris Queen J.M.Leon - 6P 0P 8P 7 AEIOU G.Borda-4 3 56 Cima De Triomphe - Chelly B M.S.Sueldo - 8P 4S 0S 8 WEEKEND FUN F.L.Goncalves 3 56 Horse Greeley - Weekend Kaper M.A.Romero 0P 3L 9S 0L 9 BABEL RIVER G.J.Garcia 3 56 Incurable Optimist - Wikipedia L.M.Dimaro - - - 7S 10 ALBERICH R.Bascuñan-3 3 56 Endorsement - La Hada C.A.Bani

WEEKEND FUN (8) GRAN BOSS (4) ALBERICH (10)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BONISIMO (2012) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de marzo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000

- - 0S 0P 1 MAESTRO PIRATE G.J.Garcia 3 56 Hook The Pirate - Keep Runing A.F.Fazzio 2S 7P 2S 5S 2 QUATTROCENTO A.Cabrera 3 56 Heliostatic - Quatro Folhas C.A.Linares 0S 4S 6S 3S 3 ARISTOSAND G.Bonasola 3 56 Aristocity - Sweetly Sand R.A.Cardon - - - 9P 4 POTRO SOÑADOR G.Borda-4 3 56 Flesh For Fantasy - Silent Sale M.S.Sueldo 7S 2S 3S 9S 5 SUEÑO SUREÑO R.Bascuñan-3 3 56 South Kissing - Field Of Dreams G.E.Scarpello - - - 0P 6 MACHITOS HELL ANGEL O.Alderete 3 56 Never So Few - Earth Angel E.R.Bortule - 9e 4e 3e 7 APURATE JOSE A.Paez 3 56 Corsigo - Betty Chula V.H.Fahler - - 5S 7S 8 THE BIG WAR B.Enrique 3 56 War Command - The Best Queen C.C.Cabrera - - 7e 8S 9 EL BOCHA S.Piliero 3 56 Flesh For Fantasy - Deciquesi L.M.Dimaro - - 5S 8S 10 DON DANTE E.Candia G.-4 3 56 John F Kennedy - Doña Gloria O.F.Labanca - 6S 3S 8S 11 FOREVER THIEF J.Leonardo 3 56 Winning Prize - Second Bridge Mary A.A.Benitez

QUATTROCENTO (2) ARISTOSAND (3) SUEÑO SUREÑO (5)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EMITERIO (2019) 16:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 4.061. 993

9P 4P 4P 2S 1 KELLY HERO D.Lencinas-4 6 55 Andromeda`s Hero - Kelly Cup J.L.Lopez - 8e 4R 1L 2 PIRLO E.G.Ortega T.-2 6 55 Mount Nelson - Golden Dream E.R.Perussia 5P 0P 7P 3S 3 ELEVADO BOY M.La Palma 5 57 Suggestive Boy - Early Start A.F.Gaitan D. 2S 0S 4P 4S 4 NEW BALANCE (URU) B.Enrique 5 57 Brilliant Speed - Especial Beleza C.C.Cabrera 2S 0S 6P 9S 5 SATISFECHO S.Barrionuevo 5 57 Pure Prize - Safari Daisy C.C.Cabrera 0P 3P 2P 4P 6 HOMEBIOGAS A.Cabrera 5 57 Lizard Island - Heart On Fire E.A.Herrera 4L 4L 8S 0P 7 BLISS OF GLORY F.J.Lavigna-4 6 55 Recapturetheglory - Sheer Bliss M.P.Albe

HOMEBIOGAS (6) KELLY HERO (1) NEW BALANCE (URU) (4)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: TIFON PLANET (2009) 16:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

4L 6L 6A 6P 1 MASTER PRINT B.Enrique 5 57 Master Of Hounds - Imprinted M.F.Medina 0P 7P 0P 4S 2 PIBA ANDROMEDA M.Valle 5 57 Andromeda`s Hero - Pibita I.A.Diaz 9P 8S 4S 4S 3 CANDYGRAM T.Baez-4 5 57 Heliostatic - Candy Raysa T.D.Carro 4S 6S 2S 6S 4 PARTY DOLL G.Bonasola 5 57 Star Runner - Ongamira J.L.Cervantes 9S 0S 7S 5S 5 RUSSIAN QUEEN G.J.Garcia 5 57 Russian Blue - Reina Karpan H.J.Del Valle 0S 0S 8S 7L 6 EVANORA E.Siniani 6 55 Lingote De Oro - Every Now R.A.Landola 9S 7S 3S 9S 7 AMURADISIMA O.Alderete 5 57 Fhurter - Amurada E.R.Bortule 3P 3P 3P 6P 8 SUGAR HERA F.J.Lavigna-4 5 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby D.G.Tonti 0S 4R 6S 3S 9 CATCH THE DANCER L.Brigas-4 5 57 Catcher In The Rye - Dancer Charity J.C.Cima

EVANORA (6) AMURADISIMA (7) SUGAR HERA (8)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CHAMPION STAR (BRZ) (2016) 17:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años: 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Validacion.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

6P 5P 1P 3P 1 PULPIT DUBAI W.Pereyra 5 57 E Dubai - Pulpit Lingerie W.S.Gularte 6S 4S 3P 6P 2 SILVERSCAPE M.Valle 5 54 Cityscape - Lovely Silver J.C.Blanco 4P 2P 2S 2P 3 COSITA NOSTRA F.L.Goncalves 5 57 Equal Stripes - Cosabela E.C.Tadei 2T 5A 1A 2T 4 SANTINA LETAL J.C.Diestra (h) 5 57 Don Letal - Gaucha Azul B.L.Bongiorno 5S 1S 1S 6S 5 VALIDACION A.Coronel E. 5 57 Heliostatic - Valse Autriche N.Ferro 2S 3S 1S 2S 6 NESSI G.J.Garcia 5 57 Equal Stripes - Nesher O.F.Labanca 1S 7S 3S 6S 7 BIEN LEJANA T.Baez-4 5 54 Remote - Todo Para Bien I.A.Diaz 2P 3P 1P 3P 8 WHISPER SLOW (USA) C.Velazquez 5 57 Distorted Humor - Waving R.O.Soto 1S 8S 9S 1R 9 KILLAY B.Enrique 5 57 Most Improved - Unusually Sweet R.H.Abello 4L 4L 7S 0L 10 ESPERADA STRIPES D.Lencinas-4 5 57 Equal Stripes - Gem Bob A.A.Piana

COSITA NOSTRA (3) NESSI (6) WHISPER SLOW (USA) (8)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BORDEAUX GLICK (2014) 17:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de marzo de 2021). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

4S 1S 4S 4S 1 MAIPO GLORIOSO G.Bellocq 6 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa C.R.Caballero 5S 6S 3S 6S 2 QUAGMIRE S.Barrionuevo 6 57 Sixties Icon - Queen Pasion C.C.Cabrera 7P 5L 0L 8L 3 EL DELINEADO M.Rey-4 7 57 The Leopard - Real Queen R.D.Abalos 0P 6P 0S 0S 4 MERELLO CITY L.Galdeano 6 54 Cityscape - Miss Merello P.A.Jacques Olivier 3L 4P 2P 2P 5 TERREMOTO JOY N.Villarreta-3 6 54 Fortify - Stormy To Send F.R.Villarreta 8L 2P 5P 7P 6 LEDECKY R.Villegas-4 6 55 Freud - Let`s Run A.Sambuceti 6L 5L 5L 2L 7 CHAMPI ZETA A.Coronel E. 6 57 Seattle Fitz - Champi Roma J.E.Comba 9P 9P 0P 4L 8 VALEROSA J.E.Perez 6 55 True Cause - Valfreda E.L.I.Amaya 8S 5S 8S 1R 9 KACHO M.A.Palacios 7 57 Catcher In The Rye - Te Di Lacana C.M.Perez 4S 2P 5P 2S 10 GRITALO BLUE L.Noriega 6 57 Russian Blue - Gritela D.M.Gervasoni 2S 5S 5S 2S 11 LAST LARGADOR E.Suarez-4 6 54 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali 3S 9S 5S 4S 12 MONTERCITO A.Paez 6 57 Montelu - Femme Terpain V.H.Fahler

GRITALO BLUE (10) LAST LARGADOR (11) MAIPO GLORIOSO (1)

9a. Carrera - 2200 mts. CLASICO REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO (L) 18:00 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 850. 124

3S 1S 3S 4S 1 DURAZZO J.Villagra 3 53.5 Fortify - Dale Lunfa R.A.Quiroga 3P 1P 8P 6S 2 JOY EMISOR R.Bascuñan 4 52 Fortify - Stormy Emigrante E.Martin Ferro 9S 2S 0S 5P 3 DEL MUÑECO C.Velazquez 4 57 Galicado - Doll Dress R.O.Soto 1S 4S 4S 4P 4 GLOBAL BIG E.Ortega P. 7 55 Global Hunter - Do Us Part C.C.Cabrera - 7S 1S 1S 5 LOGICAL SONG (BRZ) A.Giannetti 3 53.5 Drosselmeyer - Fugazi C.D.Etchechoury 5S 1S 2S 1S 6 DON TIGRE M.Valle 3 55.5 Cityscape - Doña Timba C.D.Etchechoury 2S 6S 5S 1P 7 COOL CITY B.Enrique 4 60.5 Cityscape - Buena Onda Key J.L.Correa Aranha

DON TIGRE (6) DURAZZO (1) COOL CITY (7)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GIGAHERTZ (2021) (CA) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

5P 2S 4S 1S 1 RAMON`S CIRCLE B.Enrique 4 57 Lion`s Circle - Paola Nain F.O.David 0S 7S 2S 1S 2 SUMMER FESTIVAL L.Brigas-4 4 57 Seek Again - Summer Fest N.Ferro 3P 7P 1P 6P 3 CIUDAD DESEADA L.Recuero-4 4 55 Cityscape - Doña Deseada J.O.Gonzalez 2P 3P 6P 3S 4 REMOTO PAU F.L.Goncalves 4 57 Remote - Miss Ette R.C.Gutierrez 4S 1S 7P 7S 5 TODA BIEN J.Villagra 4 55 Remote - Todo Para Bien G.J.Frenkel S. 1e 1A 1P 6S 6 MISIL BISNIETA W.Pereyra 4 55 Boario - La Bisnieta S.L.Nicora 4S 1P 1S 0P 7 BEST INDY E.Ortega P. 4 57 Indy Point - Best Number L.A.Fragale 8S 1L 4L 5L 8 VINO PATERO E.Candia G.-4 4 57 Señor Candy - Violetinha O.F.Labanca 5S 1S 5S 6S 9 MASTER DARWIN I.Monasterolo 4 57 Master Of Hounds - Schoolgirl E.G.Accosano 1P 6P 4S 1S 10 JIGGS G.J.Garcia 4 57 Cityscape - Jiu Jitsu O.F.Labanca 0S 8S 1L 6P 11 MASTER TRADIZION G.Tempesti V.-4 4 55 Mastercraftsman - Tradizione Slam A.F.Gaitan D. 0L 5L 3L 3L 12 SELL SIDE A.Cabrera 4 57 Sebi Halo - First Face L.C.Bazan

SUMMER FESTIVAL (2) REMOTO PAU (4) JIGGS (10)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: INTERBANKING (2018) 19:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Toot Fast.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

1S 2S 7S 1S 1 OPTIUM SEATTLE F.Coria 5 54 Seattle Fitz - Opium Sale V.S.Accosano 1S 6S 4P 1S 2 TOO FAST R.Villegas-4 6 55 Endorsement - Medias Negras H.D.Tocci 6P 1S 2S 8S 3 CALOVENTOR I.Monasterolo 5 54 Sixties Icon - Calorcito M.A.Romero 4S 6S 4P 4S 4 STRATEGIC OPTION R.Bascuñan-3 5 54 Strategic Prince - Hidden Virginia M.A.Romero 9S 2S 4S 3S 5 ULTIMADO J.Villagra 5 57 Señor Candy - Ultimo Sueño L.A.Fragale 4S 2S 5S 5L 6 CASCO DE ORO E.Siniani 5 57 Most Improved - Sayen S.M.S.Leva 4L 7L 1L 2L 7 AD LIBITUM F.L.Goncalves 5 57 True Cause - Limonium M.A.Goicoechea 4S 8S 4S 8S 8 ZAMBA STRONG O.Alderete 5 54 Campanologist - Strong Storm R.R.Retamoso

AD LIBITUM (7) ULTIMADO (5) TOO FAST (2)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRILLO DEL NILO (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de marzo de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

6S 7S 6S 3S 1 SEPAS NUNCA S.Barrionuevo 3 56 Safety Check - Sintiendo A.M.Calcagno 9S 7S 3S 2S 2 STAR MANDIRA I.Monasterolo 3 56 Star Runner - Mandira G.E.Scarpello 5P 3P 5P 7P 3 FRANCHESCA SEATTLE M.Valle 3 56 Seattle Fitz - Air Five M.Dulom - 4P 9S 8P 4 SIEMPRE SONRIENTE F.L.Goncalves 3 56 Catcher In The Rye - South Besa F.S.Cascia - - - 8S 5 STARLETTE BEAUTY G.Tempesti V.-4 3 56 Fragotero - Always Suffering C.A.Bani 9S 9L 0S 0S 6 QUARRY BAY L.Galdeano 3 56 Violence - Queen Polly P.A.Jacques Olivier 8P 6P 4P 3S 7 AMIGUITA BOCE E.Candia G.-4 3 56 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta - - - - 8 URSULA KEY W.Pereyra 3 56 Drop Key - Acuarela C.C.Cabrera - 3e 1e 9P 9 MISS FRONDOSA C.Benitez 3 56 Interdetto - Miss Mimosa J.C.Cima - - 9S 7S 10 GLOIRE DE FRANCE M.Fernandez 3 56 Treasure Beach - Glad Lady A.O.Aguirre - 8S 9S 9S 11 PRIMAVERA PAT R.Bascuñan-3 3 56 Pataques - Soviet Melodie J.L.Corsi - 6e 0S 4S 12 SKOLTADA J.Espinoza-4 3 56 Falling Sky - Bounceberry P.O.Armada - - - 2S 13 LA QUE MANDA G.Borda-4 3 56 Safety Check - Gazelle Belle M.S.Sueldo 5L 0L 8e 5e 14 SOBERANA KAL B.Enrique 3 56 Anak Nakal - Soberana Spa M.F.Medina

LA QUE MANDA (13) AMIGUITA BOCE (7) STAR MANDIRA (2)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRILLO DEL NILO (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de marzo de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. TOTAL ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2. 152. 665

- - 1e 8S 1 MARLEEN STRIPES C.Benitez 3 56 Enzo Stripes - Lili Marleen J.C.Cima 5P 4e 6e 3S 2 TODO LO QUE SE J.Espinoza-4 3 56 El Moises - Trail Away O.O.Martinez - - - - 3 BELLA TAR A.Giorgis 3 56 Palpably - Tarmiña B.A.Astegiano - - 8S 3S 4 SEEK GUESS F.J.Lavigna-4 3 56 Seek Again - Orpen Guess E.G.Chiappero - - - 5S 5 TWITTER IN DUBAI L.Balmaceda 3 56 E Dubai - Twitter O.F.Labanca - - - 9S 6 MALEVA PERCANTA B.Enrique 3 56 John F Kennedy - La Maltraida D.A.Pollian 6P 5P 2S 4S 7 AERYN E.Ortega P. 3 56 John F Kennedy - Major League J.C.Bianchi - - - 3S 8 VAGA JOY M.Valle 3 56 Fortify - South Vagabunda J.B.Udaondo 9L 0L 7S 0L 9 FANTASTICA REINA G.Borda-4 3 56 Fantastic Royale - Zail S.I.Fernandez 3S 5e 5S 1e 10 DORLETA F.L.Goncalves 3 56 Seek Again - Shy Dory C.O.Rodriguez 4P 5P 2P 0P 11 LA HIJA E`ZEVI W.Pereyra 3 56 Aspire - Zevi E.Lupori - - - - 12 SHY CATALINA S.Barrionuevo 3 56 Holy Boss - Shy Danzarina A.A.Sanchez 9S 6S 8S 9S 13 EMIRATES FLIGHT G.Sediari 3 56 Valid Stripes - Emirates I.Francisco - 7S 4S 8S 14 SUPER TRACY R.Bascuñan-3 3 56 Super Saver - Awesome Tracy C.A.Bani

VAGA JOY (8) AERYN (7) TWITTER IN DUBAI (5) DORLETA (10)