Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: IN HER HONOUR (2019) 14:30 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - - 1 A TODA MUSICA J.Villagra 2 55 Angiolo - Stay Tuned M.A.Gomez - - - - 2 ES TODA LUZ M.Genzano 2 55 Il Campione - Ivory Light M.H.Genzano - - - - 3 ANGELINA E J.Leonardo 2 55 Endorsement - Ludovina E.R.Bortule - - - - 4 UNA GROSA E.Ortega P. 2 55 Seek Again - Una Bocha R.A.Cardon - - - 0P 5 POMPEYA SKY M.Valle 2 55 Falling Sky - Pompeii City L.R.Godetti 2S 5S 2S 3S 6 CADA DIA R.Blanco 2 55 Manipulator - Volver Atras M.S.Sueldo - - - - 7 DECIME LINDA S.Barrionuevo 2 55 Decilo - La Decorosa A.F.Urruti - - - - 8 PUEDE FAYAR O.Alderete 2 55 Manipulator - Sunny Mad E.R.Bortule - - 4S 3S 9 LIFE STARTS NOW A.Giannetti 2 55 Que Vida Buena - Granata Hot C.D.Etchechoury - - - 2S 10 DE FELICIDAD PASS R.Frias 2 55 Distinctiv Passion - Lagrimas De Key D.Peña - - - 5S 10a PERFUMADA KEY G.Calvente 2 55 Key Deputy - Percusionista H.G.Calvente - - - - 11 AGEROLLA G.Bonasola 2 55 Bodemeister - Astound R.A.Cardon

DE FELICIDAD PASS (10) LIFE STARTS NOW (9) CADA DIA (6)

2a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: PENNY TRIGGER (2021) 14:55 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20.

- - - 6e 1 CLARO ROMAN M.Valle 2 55 Claro Oscuro - La Barra Doce C.C.Fuentes - - - 1e 1a HUMOR AMERICANO F.L.Goncalves 2 55 Humor Acido - Tap Dancing C.C.Fuentes - - - 2e 2 MANI RING G.J.Garcia 2 55 Manipulator - Ringa J.G.Ublich - - - 8S 3 CONECTADO L.Vai 2 55 Lago Ness - Terrible Weight E.D.Diaz - - - - 4 TOTO PLUS W.Moreyra 2 55 Fragotero - Demi Lobato J.C.Gomez - 6P 1e 6S 5 QUE PROBLEMON M.La Palma 2 55 Defuniak - Filantropa F.A.Amadeo - 4S 3S 3S 6 EN TRANSITO R.Blanco 2 55 Hurricane Cat - Emigracion M.S.Sueldo - - - 5P 7 LLANTO PASS G.Calvente 2 55 Distinctiv Passion - Llorare Key H.G.Calvente - - 6S 4S 8 SIEMPRE TE QUERRE B.Enrique 2 55 Lenovo - Mi Querida Key J.L.Intra - - - - 9 MOZARTINO W.Pereyra 2 55 Lizard Island - Mistela Crotta C.C.Cabrera - - 4P 8P 10 GO DARK E.Ortega P. 2 55 In The Dark - Gogeta J.E.Rivera

EN TRANSITO (6) HUMOR AMERICANO (1a) SIEMPRE TE QUERRE (8)

3a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JOY NIKITA (2018) 15:25 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - - - 1 AZATLAN E.Ortega P. 3 56 Easing Along - A Tu Salud G.A.Siele - 7S 5S 9S 2 FULL SOLITARIO B.Enrique 3 56 Full Mast - Sallustiana J.L.Correa Aranha - - 9S 6S 3 CHARETE M.Giles 3 56 Portal Del Alto - Perfect Storm M.D.Giles 3S 5S 8P 8S 4 SOY JAMES S.Conti-4 3 56 Soy Espia - White Daisy G.S.Conti 5S 0S 1e 6P 5 OCULTISTA Jorge Peralta 3 56 Sabayon - Onda Buena R.M.Prevostini - - 8S 4S 6 DON WINCA D.E.Arias 3 56 Portal Del Alto - Desquita M.L.Grimaldi - - 2S 0S 7 EL TURQUITO E.G.Ortega T.-2 3 56 Angiolo - Delirantemore H.A.Malarino - - - 4S 8 SKALLEJERO S.Barrionuevo 3 56 Falling Sky - Calle Florida C.C.Cabrera - 3S 3S 2S 9 LIBIUS F.L.Goncalves 3 56 Catcher In The Rye - Lemonia J.F.Morales

LIBIUS (9) SKALLEJERO (8) DON WINCA (6)

4a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JOY NIKITA (2018) (2º TURNO) 15:55 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - - 5S 1 ACTION ITEM B.Enrique 3 56 Angiolo - Shopaholic J.L.Intra - 0S 7P 8S 2 MEYDAR M.La Palma 3 56 Il Campione - Merrylee E.I.Traba 2P 4P 0P 4P 3 ALTO CALI L.Balmaceda 3 56 Portal Del Alto - Awesome Cali O.F.Labanca 5S 0S 4S 0S 4 THE BOTANIST O.Alderete 3 56 Portal Del Alto - Normativa E.R.Bortule - - 0S 6S 5 SOLO POR HOY M.Giles 3 56 Sebi Halo - Blue Morning M.D.Giles - - - - 6 CAPORAL KEY M.Aserito 3 56 Forza Key - Gulapa Cat M.Puerari D. - - - - 7 JOY MALEVO F.L.Goncalves 3 56 Fortify - Stormy Ninfa G.O.Feliciani 9P 6S 1e 7P 8 SOPHOCLES G.Bellocq 3 56 Sebi Halo - Brenta Parodi V.R.Bustamante 9S 4S 9S 7S 9 NUEVO POEMA G.Bonasola 3 56 Le Blues - Nashville Moon R.A.Cardon - 6S 3S 0P 10 FALL LOOKS W.Pereyra 3 56 Falling Sky - Miss Lola P.O.Armada

FALL LOOKS (10) ALTO CALI (3) THE BOTANIST (4)

5a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: LA BOMBONESA (2016) 16:25 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

2S 3S 6S 2P 1 DOÑA COPA J.Espinoza-4 4 55 Seek Again - Doña Cobra G.H.Verde 8L 8L 6L 2L 2 INDIAN MAGIC E.Siniani 4 57 Most Improved - Indian Beauty N.J.Salvati 2S 3S 4S 3S 3 ESTE GATILLO G.Borda-4 4 57 Cosmic Trigger - Esthetically C.C.Cabrera 3S 6S 4S 0S 4 SOHO JOY S.Barrionuevo 4 57 Fortify - Stormy Sober C.C.Cabrera - - 4S 4S 5 OMEGA JOY E.Talaverano 4 57 Fortify - Stormy Original J.F.Saldivia 9S 0S 0P 9S 6 GONG OF TRIOMPHE M.La Palma 4 57 Cima De Triomphe - Girlish Intuition R.O.Zalazar 9S 6S 7S 2S 7 INCO GULCH G.Tempesti V.-4 4 57 Snob Gulch - Optimist Belen G.N.Gomez 5S 6S 2S 6P 8 PIMIENTO DULCE E.G.Ortega T.-2 4 57 South Kissing - Pimienta Pop G.E.Scarpello 3L 5S 4S 4S 9 NOCHERO BANKER L.Vai 4 57 City Banker - Noche Corrida E.D.Diaz

OMEGA JOY (5) PIMIENTO DULCE (8) NOCHERO BANKER (9)

6a. Carrera - 1400 mts. CLASICO RAUL Y RAUL E. CHEVALIER (G. II) 16:55 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2019. Peso: 55 kilos. (*) Adicional Estrellas Plus: $ 60.00 al 1º, en caso de no estar inscriptopasará al 2º o al 3º si lo estuviese. (*) Don Kazako, Lawson, Full Catalan, Hit Terms, Le Cornette y King Wonka.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

3P 1P 7P 4P 1 AFECTUOSO PASS G.Calvente 2 55 Distinctiv Passion - La Agradable Key H.G.Calvente - - 3S 1S 2 JOVIS A.Giannetti 2 55 Global Hunter - Jourdain C.D.Etchechoury - - 1S 5P 3 DON KAZAKO W.Pereyra 2 55 Long Island Sound - Doña Mishka C.D.Etchechoury 8L 2S 1S 9P 4 ROMAN RUNNER F.Aguirre 2 55 Star Runner - Naiz Roma A.M.Lencina - - - 1P 5 LAWSON E.Ortega P. 2 55 Le Blues - La Ñacanina C.A.Cardon 8S 1S 4P 6P 6 FULL CATALAN B.Enrique 2 55 Full Mast - La Masia Key J.L.Correa Aranha - 8S 5P 1S 7 HIT TERMS W.Moreyra 2 55 Hit It A Bomb - Terms Rye Mauro Garcia 1L 1S 2P 2P 8 LE CORNETTE J.Villagra 2 55 Emmanuel - La Plus Chic H.A.Azcurra - - - 1S 9 KING WONKA F.L.Goncalves 2 55 Señor Candy - Queen Nora C.D.Etchechoury

LAWSON (5) LE CORNETTE (8) AFECTUOSO PASS (1)

7a. Carrera - 1400 mts. CLASICO ELISEO RAMIREZ (G. II) 17:25 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2019. Peso: 55 kilos. (*) Adicional Estrellas Plus: $ 60.00 a la 1ª, en caso deno estar inscripta pasará a la 2ª o a la 3ª si lo estuviese. (*) Must Be You, Doña Austera, Doña Yerba, Wildest y Helen In Track.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- - - 2S 1 DAMA AMAZONA G.Bonasola 2 55 Señor Candy - Easing Alina C.A.Cardon - - - 1S 2 MUST BE YOU J.Villagra 2 55 Hurricane Cat - In You G.J.Frenkel S. - - - 1S 3 DOÑA AUSTERA F.Barroso 2 55 Full Mast - Doña Miau C.D.Etchechoury - - 2S 1S 3a DOÑA YERBA W.Pereyra 2 55 Il Campione - Doña Joyita C.D.Etchechoury - - - 1P 4 WILDEST L.Balmaceda 2 55 Hurricane Cat - Born Wild E.Martin Ferro 2S 3S 2P 2P 5 OBIA STAR M.Aserito 2 55 Star Runner - Obia L.F.Antognozzi - 3S 4S 1S 6 GEORGINA SPARKS I.Monasterolo 2 55 Full Mast - Gossip Girl R.R.Ioselli - - 1S 6P 7 HELEN IN TRACK J.Noriega 2 55 Cosmic Trigger - Helen Mary N.Martin Ferro - - 0S 1S 8 SEÑORA COLEGA F.L.Goncalves 2 55 Señor Candy - Collect M.Hadweh A.

DOÑA YERBA (3a) MUST BE YOU (2) WILDEST (4)

8a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: MISSILE TOP (2016) 17:55 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

2P 7S 7S 5P 1 CARDIATICA C.Velazquez 4 57 Treasure Beach - Music Stripes R.O.Soto 5P 3S 2S 1S 2 MASTER BAMBA R.Blanco 4 57 Mastercraftsman - Thunder Bamba N.A.Gaitan 4S 6S 3S 3P 2a MASTER SONG G.Tempesti V.-4 4 57 Mastercraftsman - Blissful Song A.F.Gaitan D. 5P 6S 6S 1S 3 FRIA MAÑANA E.Ortega P. 4 57 Cisne Branco - Frieda Benz R.A.Cardon 1S 9S 3S 5P 4 MISS AGAIN W.Pereyra 4 57 Seek Again - Miss Ojea L.R.Cerutti 3S 7S 1S 7P 5 MAÑANA CAMPESTRE G.Borda-4 4 57 City Banker - Siempre Manana C.C.Cabrera 2P 5P 5P 3S 6 GUICCIARDINI J.Espinoza-4 4 57 Galicado - Stormy Night F.M.Panizza 8S 6S 5S 8S 7 LUNA DE TANGO O.Alderete 4 57 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda

MASTER BAMBA (2) GUICCIARDINI (6) MISS AGAIN (4)

9a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: IRWIN (2021) 18:25 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 53 kilos. Recargo de 3 kilos alganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Valdiviense.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

1S 1S 5S 4S 1 DON GALO A.Allois-4 3 56 Most Improved - Doña Pega R.A.Cardon 3S 9P 1S 3S 2 LINCE IBERICO G.Borda-4 3 56 Manipulator - Linkwoman M.S.Sueldo 9S 5P 3S 2P 3 EL BERMEJO G.Bonasola 3 56 Il Campione - Bandanna N.Martin Ferro 2S 1S 1S 5S 4 VALDIVIENSE L.Balmaceda 3 56 Lenovo - Night Walker H.M.Mujica 3S 5P 1S 2S 5 ROBERTS HIT M.Valle 3 53 Hit It A Bomb - Miss Roberts Top C.D.Etchechoury 5S 0S 1S 0L 6 ERITREAN W.Pereyra 3 56 Il Campione - Inter Plus J.A.M. Neer 4P 1S 4S 5P 7 KODIAK BOY A.Giannetti 3 56 Treasure Beach - Kokola C.D.Etchechoury 0P 1S 2S 2S 8 UNBRIDLED GLORIOSO J.Villagra 3 56 Hurricane Cat - Unbridled Glory R.Quiroga

ROBERTS HIT (5) VALDIVIENSE (4) KODIAK BOY (7)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BAY ORP (2015) 18:55 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.00

1L 4L 4L 7S 1 ANABELLE F.Caceres-4 4 57 Angiolo - Imprinted N.O.Lucaroni 0S 8S 1S 6S 2 LA MAGA BLUE F.L.Goncalves 4 54 Le Blues - Itaperina L.J.Duggan 7P 2S 1P 0S 3 EMPRESS JANE M.Valle 4 57 John F Kennedy - Empress Style G.J.Frenkel S. 5P 1P 3S 1S 4 THURMAN C.Velazquez 4 57 Equal Stripes - Timbrera J.C.Lobrutto 6P 7P 1S 3S 5 OSCURA B.Enrique 4 54 Luck Money - Negracha E.I.Traba 1P 3P 5S 2S 6 GILLY G.Borda-4 4 57 Grand Reward - Gentilly M.S.Sueldo 1P 9P 3P 0S 7 LA BAUTISMAL W.Pereyra 4 57 Aspire - Pila Milagrosa E.Lupori 7S 2S 1S 4S 8 PRETTY WILD F.Coria 4 57 Winning Prize - Pretty Little Liar M.F.Alvarez 4S 2S 1S 5S 9 LORIANA L.Brigas-4 4 54 John F Kennedy - Look Lovely A.A.Saval 4S 7S 1S 7S 10 HOLY MANI T.Baez-4 4 54 Manipulator - Holy Halo J.C.Lobrutto 7S 8S 2P 3P 11 CHARMING RULER J.Espinoza-4 4 54 Roman Ruler - Charming Heart F.S.Cascia

THURMAN (4) EMPRESS JANE (3) OSCURA (5)

11a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SAMBA INC (2017) 19:25 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

5P 4S 4S 0P 1 ALANDRIA E.Ortega P. 3 56 Angiolo - Indralandia N.A.Gaitan - - - - 2 FILOSA MOM M.Fernandez 3 56 Filoso Emperor - Rich Fantasy A.O.Aguirre - - - - 3 COSTA YORKER I.Monasterolo 3 56 Interaction - The New Yorker E.G.Accosano - - - 0S 4 QUE ME DEN M.La Palma 3 56 Que Me Dices - Salesiana P.A.Torres 3S 2S 3S 4S 5 LOOK THE SKY F.L.Goncalves 3 56 In The Dark - Liriope C.D.Etchechoury 8P 4P 2P 7P 6 DANZA DORADA Jorge Peralta 3 56 Valid Stripes - Wayra Puka J.C.Rodriguez - 0S 0P 0S 7 DULCE CABERNET G.Borda-4 3 56 Portal Del Alto - Amiga Del Alma R.F.Morales 8S 9S 9S 0S 8 PRIMAVERA PAT F.Coria 3 56 Pataques - Soviet Melodie J.L.Corsi - - 7S 4S 9 FLITZI O.Alderete 3 56 Endorsement - Turfly J.C.Borda - - 6P 5S 10 DEAR AMADA B.Enrique 3 56 Lenovo - Amores Key J.L.Intra - - 3S 7S 11 AMAZONA DE FRENTE E.G.Ortega T.-2 3 56 Angiolo - Igualame H.A.Malarino 7S 0P 0S 2S 12 BRING LUCK F.J.Lavigna-4 3 56 Interaction - For Luck S.Latof

LOOK THE SKY (5) BRING LUCK (12) ALANDRIA (1)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SAMBA INC (2017) (2º TURNO) 19:55 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

4S 9S 6S 2S 1 ALPHA SKY I.Monasterolo 3 56 Falling Sky - Arcor Plus E.C.Bustos - - - 7S 2 PELIGRO INFLAMABLE M.Valle 3 56 Compasivo Cat - Puro Cuento J.L.Intra - - 4S 8S 3 FULL BAND B.Enrique 3 56 Full Mast - Bandurria Cat J.L.Correa Aranha - - - 9S 4 TAFRA F.J.Lavigna-4 3 56 Asiatic Boy - Jaspeada M.Puerari D. - 4S 2S 6S 5 REINA DE LA NOCHE O.Alderete 3 56 In The Dark - Royanita E.R.Bortule - - 4S 4S 6 L`ARBALETE G.J.Garcia 3 56 Santillano - Barbara Brew G.A.Siele - 0P 8S 5S 7 NUMA BOA M.Aserito 3 56 Orpen - Nummi G.G.Gallay - - - - 8 ROMPECADENAS E.Torres 3 56 Santillano - Royal Crazy C.G.Cabrera - - - 9S 9 QUE MISTERIOSA R.Garcia-4 3 56 Manipulator - Que Conga Cat R.O.Cibiriain - 3S 7P 7S 10 LUCKY MAHARANI G.Borda-4 3 56 Indian Maharaja - Lucky Star A.A.Acevedo 4S 4S 9P 5P 11 CHARA SKY W.Pereyra 3 56 Falling Sky - Charizard C.C.Fuentes - - - - 12 FLY ROJITA E.G.Ortega T.-2 3 56 Corinche - Roja Toss F.Scarpello - - 6S 0S 13 SWEET RELIEF F.Coria 3 56 Sebi Halo - Red Hots C.G.Latof

L`ARBALETE (6) FULL BAND (3) CHARA SKY (11) REINA DE LA NOCHE (5)