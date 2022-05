Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TONICO (OPCIONAL) 13:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de mayo de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- 9L 9L 8L 1 ALPESTRE M.A.Sosa-2 3 56 Global Hunter - She`s So Cool N.D.Ribot - - 0P 0P 2 MISTER KUM E.Candia G.-4 3 56 Fire Slam - Miss Finder R.D.Ibarra - - - - 3 ESPLENDIDO I.Monasterolo 3 56 Daniel Boone - Personal Dot G.E.Scarpello - - 0S 2e 4 MORE THAN MAGIC A.Cabrera 3 56 Mr. Magic - Beautiful Becky J.C.Conti - - - - 5 EL IMPROVISADOR G.Tempesti V.-4 3 56 Il Campione - Irisada R.A.Rios - - - 9e 6 REY STAR M.Aserito 3 56 Kamy Rey - Mary Start R.L.Leguiza - - 4P 7P 7 SEX ON THE BEACH W.Pereyra 3 56 Hurricane Cat - Quick Framboise J.J.Congestre - - 0S 0S 8 ASCANIUS O.Alderete 3 56 E Dubai - Ackaway E.R.Bortule 2P 2P 3P 5P 9 MAYO MCQUEEN A.B.Valdez-4 3 56 Manipulator - Majestic Empress H.M.Perez 5S 7S 9S 6S 10 THE BIG WAR L.Brigas-4 3 56 War Command - The Best Queen C.C.Cabrera 3S 0P 6P 4S 11 GRAN CLASS L.Balmaceda 3 56 Grandioso - Ariana Class D.J.Perez Chiama 9P 4S 2S 7S 12 REMOTE CELEBRE J.Villagra 3 56 Remote - Beauty Celebre L.A.Fragale - - - - 13 TONI EL GRANDE P.Carrizo 3 56 Mr. Arjona - Yoye Mus J.E.Zancanaro 2S 0S 3S 8P 14 EL TURQUITO B.Enrique 3 56 Angiolo - Delirantemore H.A.Malarino

SEX ON THE BEACH (7) EL TURQUITO (14) REMOTE CELEBRE (12)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SNOW CAKE 13:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Maipo Glorioso.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE) CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 3. 650.000

8L 3L 4S 1L 1 ALEX SCAPE F.J.Lavigna-4 6 54 Cityscape - Alejandra Mia M.A.Forchetti 3S 4S 7S 0P 2 MILAGROSO RICHARD M.Fernandez 6 52 Emperor Richard - Thunder Dance R.A.Zuco 4S 2S 1S 6S 3 MAIPO GLORIOSO A.Allois-4 6 52 Maipo Royale - Reina Gloriosa C.R.Caballero 1S 6S 2S 5S 4 SERENO R.Villegas-3 8 58 Catcher In The Rye - Cedar Grove H.A.Malarino 3S 2S 2S 1S 5 LIZARD MOON L.Brigas-4 6 54 Lizard Island - Luna Llena C.C.Cabrera 4S 1P 0P 8P 6 STRATEGIC CAT J.Flores-4 6 58 Strategic Prince - Centenaria G.A.Dimattia 1L 3L 3L 2L 7 VILANO JOY M.Valle 6 56 Fortify - Burg Violeta F.J.Bianchimano 2P 6P 0S 5S 8 IL PESCALLINO E.G.Ortega T.-2 6 52 Zensational - Imaginame Linda S.A.Espindola

LIZARD MOON (5) SERENO (4) MAIPO GLORIOSO (3)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: IGLOO 14:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

2L 3P 9S 0P 1 DONA CALLAS J.Villagra 5 57 Cosmic - Curly Sue H.J.Benesperi - - - 8P 2 RUSSIAN SUNDAY I.Monasterolo 5 57 Panegirico - Pam Sunday S.R.Dieguez 2L 2S 3P 4S 3 FIESTHERA D.Lencinas-4 6 55 Andromeda`s Hero - Fiesta Civica O.V.Addati 9P 6S 2P 3S 4 TIERNA MELODIA F.Gimenez-4 5 57 Soy Juguete - Coal Melodiosa A.M.Calcagno 0S 8S 7L 7S 5 EVANORA G.Tempesti V.-4 6 55 Lingote De Oro - Every Now M.A.Zalazar 4P 5S 4P 6S 6 TRIP TO VENEZA L.Noriega 5 57 Heliostatic - Triumph Of Love J.Diaz Gimenez 3P 8P 0S 5S 7 TRUE TALK J.Espinoza-4 5 57 True Cause - Tactical Scene P.O.Villanova 8P 5P 2P 3P 8 EQUAL COMIC J.Flores-4 5 57 Equal Manners - Comic Strip G.R.Hildt - - 2S 4S 9 ORIENTAL PERFECTA E.G.Ortega T.-2 5 57 Perfectperformance - Oriental Bridge G.E.Scarpello 7L 3L 5P 6P 10 WALCOTT M.Alfaro-4 5 57 Dado Vuelta - Wellness H.J.Benesperi

TIERNA MELODIA (4) FIESTHERA (3) ORIENTAL PERFECTA (9)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BENIAMINO 14:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

5P 0P 7P 7Q 1 AVANTI NEGRO L.Noriega 6 55 City Banker - All Parade Justo Benitez 8S 7S 5S 6S 2 KISKA SEA F.Correa-2 5 57 El Prado Rob - Natta Gelata R.G.Medina 5S 2S 2S 3S 3 EMPRESS BOY A.B.Valdez-4 5 57 Asiatic Boy - Empress Flash M.A.Santiago - 3S 0S 3S 4 MANDO FUERTE S.Piliero 6 55 Mandon - Nadia Toss A.Goyeneche 9P 9L 9P 0P 5 DANCERO DE ORO C.Perez G.-2 6 55 Lingote De Oro - Dancing With Fire J.A.Ionadi 3S 7S 0S 6S 6 MISTICO JOY S.Barrionuevo 5 57 Fortify - Stormy Mia C.C.Cabrera 0S 5S 5L 8S 7 ROYAL WINNER A.Allois-4 5 57 Master Of Hounds - Ifiwin C.R.Caballero 0S 4S 4S 6S 8 BOMBON CHUCK F.Gimenez-4 5 57 Chuck Berry - Bombon Sam R.A.Arredondo 0S 8P 9P 7P 9 EN CAUCION C.Cuellar 5 57 True Cause - La Integral L.A.Pierro 0P 5S 3S 5S 10 TAIPIRO A.Paez 5 57 Taifas - Caipira M.E.Bringas

EMPRESS BOY (3) TAIPIRO (10) MANDO FUERTE (4)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ORPEN (USA) 15:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - - - 1 ALSFUN M.Fernandez 4 57 Chubasco Fun - Santamariaquendom F.E.Rivero - 5S 3P 0P 2 LADY HURLEY E.Candia G.-4 4 57 Ap Candy - Lady Slam R.D.Ibarra 5S 1e 9e 8S 3 FANCY BIRD P.Carrizo 4 57 Fancy Cruz - Troyana Bird M.Damelia 4L 0L 3L 0L 4 MOST HAPPY M.A.Sosa-2 4 57 Most Improved - Enoka S.I.Fernandez 2S 3P 4e 2S 5 ENNY W.Pereyra 4 57 John F Kennedy - Entidad D.R.Cima 2S 9P 5P 5P 6 MUCHA SARDINA S.Conti-4 4 57 Manipulator - Monaguesca N.Palacios 7P 9S 6P 7P 7 PISTORIA F.Coria 4 57 Zensational - Pepa D.G.Ariaudo 8S 9S 0P 0S 8 CONTA UN VERSO A.Allois-4 4 57 Seek Again - Count By Numbers Jorge Martinez - - 0P 3P 9 JUANA ZINGARA J.Flores-4 4 57 Juan Talentoso - Momoca Mia G.L.Monteagudo

ENNY (5) MOST HAPPY (4) JUANA ZINGARA (9)

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TONICO (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de mayo de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una horaantes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

0S 9S 7S 8S 1 AGUANTEMOS JUNTOS M.Valle 3 56 Angiolo - Gorky Park K.N.Vallejo 4S 0L 5L 5P 2 EL ECLESIASTICO W.Pereyra 3 56 Angiolo - La Visitacion C.C.Cabrera - - - 0P 3 CHINGON B.Enrique 3 56 Sabayon - Confettura R.O.Perez 3P 2P 4P 4P 4 LIMONCCELLO L.Recuero-4 3 56 Le Blues - La Huracana A.F.Gaitan D. 0S 0P 0P 8P 5 BRU FANTASY S.Barrionuevo 3 56 Flesh For Fantasy - Carla Bruni H.E.Morales 0P 0P 8S 6S 6 SHY RENE J.Doello 3 56 Expressive Halo - Shy Violet J.C.Benedetti - - - - 7 SIMPATICO FIRE E.Candia G.-4 3 56 Fire Slam - Simpatica Jet R.D.Ibarra 5L 5L 0S 8L 8 ATRACTIVO Y LETAL L.Brigas-4 3 56 Don Letal - Sociedad Atractiva H.C.Meoni - 0S 0P 0P 9 DADY NISTEL G.Tempesti V.-4 3 56 Southern Cat - Bambuca Nistel M.A.Zalazar 3P 6P 3P 6P 10 SUPER FAIN J.Villagra 3 56 Super Saver - Orpen Fain M.A.Cafere - - - - 11 CLASSIC DAY A.Paez 3 56 Horse Greeley - Catch Of The Day M.S.Mazza - - - - 12 MAKE AN OFFER L.Noriega 3 56 Master Of Hounds - Spiffy D.J.Fumero R. 3L 2L 3L 8L 13 TERRIBLE COPETIN D.R.Gomez 3 56 Bella Shambrock - La Copetera J.J.Medone - - - 4S 14 CHEMILCO M.Aserito 3 56 Inter Groove - Quelacorran R.A.Cano

SUPER FAIN (10) CHEMILCO (14) LIMONCCELLO (4)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ORPEN (USA) (2º TURNO) 16:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

- - - 5P 1 CANTA RANA P.Carrizo 4 57 Portal Del Alto - Sangre Fria P.P.Sahagian 4L 5L 3P 4P 2 MAHIDEVRAN J.Villagra 4 57 Grand Reward - Game Party L.R.Recabarren 6S 8S 5S 2S 3 DOLCE MADONNA E.Suarez-4 4 57 Grand Reward - Sweet Shine A.O.Aguirre 8S 4S 6S 8S 4 MERMELADA KAL J.Flores-4 4 57 Anak Nakal - Dulzona Jet V.H.Antunez 0P 9P 4P 0P 5 COSTA VIOLENTA J.E.Perez 4 57 Violence - Turf Legend E.L.I.Amaya - 0P 7S 0S 6 NOVO CATALINA D.E.Arias 4 57 Lenovo - Miss Gelic G.Parma - 8P 0S 4S 7 POWER CALL E.Ortega P. 4 57 Strategic Prince - Personal Secret J.L.Cervantes - - - - 8 CHEAP TRICK E.Candia G.-4 4 57 Fire Slam - Chispina R.D.Ibarra 3S 8P 5S 8S 9 LADY RICHARD T.Baez-4 4 57 Russian Blue - Express Lady J.D.Giaccio 0L 0L 0L 8L 10 SOLAR ENERGY A.Allois-4 4 57 Don Valiente - Solar Rhythm G.A.Rodriguez

MAHIDEVRAN (2) POWER CALL (7) DOLCE MADONNA (3)

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: ROMAN RULER (USA) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 0P 0S 1 ALA CESAR M.La Palma 4 57 Festival Key - La Jurista C.M.Saini - - - 0P 2 MADERO POKER J.E.Perez 4 57 Lizard Island - Madison Song E.L.I.Amaya 0S 0S 7P 8P 3 BYORN WET A.Allois-4 4 57 Pub De Llers - Remsheg A.F.Fazzio 5e 0S 5S 7S 4 ORPELENO J.Leonardo 4 57 Lenovo - Orpen Lila R.O.Perez - - - - 5 ARATAC S.Barrionuevo 4 57 Adamas - Tacua Sam A.F.Urruti 8S 0S 4S 0S 6 SR. JOS M.Aserito 4 57 Hook The Pirate - Glitz A.F.Urruti 4L 4L 9L 7L 7 SWORD R.L.Gonzalez 4 57 Horse Greeley - Lady Shy S.M.Rodriguez 4P 6P 3S 0S 8 AMIGUITO BESUQUERO J.Villagra 4 57 Todo Un Amiguito - Kiss Of Life L.A.Gonzalez 7L 5P 6S 4P 9 LUCAS ICY W.Maturan 4 57 Icy Glory - Teofila D.H.Ilincheta 0P 0S 9S 0S 10 TONKO M.Fernandez 4 57 Chuck Berry - War Game F.E.Rivero - 0e 9e 9L 11 CUMPLEAÑERO CAT L.Brigas-4 4 57 Compasivo Cat - Gata Vistosa S.I.Fernandez 4S 2S 7S 2S 12 PALITO DOCENA B.Enrique 4 57 Shanghai Bobby - Vacation Spot M.P.Albe - - - 0P 13 YUYO RYE F.J.Lavigna-4 4 57 Flowing Rye - Entrañable G S.I.Fernandez

PALITO DOCENA (12) AMIGUITO BESUQUERO (8) ORPELENO (4)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EMPIRIC RULES (2018) (CA) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Incursora.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 2. 581. 740

2P 2L 1L 2S 1 ADORA KEY A.Cabrera 4 57 Key Deputy - Miss Trovadora A.E.Reisenauer 5P 7P 7P 4S 2 JOY MUMI L.Brigas-4 4 57 Fortify - Musica Holiday R.R.Caroprese 1S 7S 0S 5S 3 HOLY MANI T.Baez-4 4 57 Manipulator - Holy Halo J.C.Lobrutto 5P 6S 8P 0P 4 JOY REA E.Ortega P. 4 57 Fortify - Burg Rein N.G.Ricchi 4S 6S 8S 6S 5 DOÑA TAJA J.Espinoza-4 4 57 Treasure Beach - Doña Reta C.A.Linares 6P 6S 7P 7S 6 QUE BAGAYA E.G.Ortega T.-2 4 57 South Kissing - Cannoletta G.E.Scarpello 5P 0S 1P 0P 7 SIMPLE MELODIE J.Villagra 4 57 Endorsement - Southern Melodie G.J.Frenkel S. 1S 9S 0P 1S 8 CREME DE CASSIS E.Candia G.-4 4 57 Sidney`s Candy - Cinna Mona O.F.Labanca 3P 1S 4S 1S 9 INCURSORA C.Velazquez 4 57 Lizard Island - Equal Pretty J.I.Etchechoury 6S 2S 3S 3S 10 THENSA O.Alderete 4 57 Hurricane Cat - Tareka E.R.Bortule

INCURSORA (9) SIMPLE MELODIE (7) THENSA (10)

10a. Carrera - 1200 mts. CLASICO SNOW FIGURE 17:30 hs.

Handicap descendente para yeguas 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA CLASICA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 4. 366. 640.

1P 1S 1L 1L 1 AT A GLANCE J.Villagra 3 61.5 Angiolo - Little Respect M.A.Cafere 1S 5S 3S 7S 2 FUSIONADA L.Brigas 3 51.5 Heliostatic - Fuzzy Logic C.A.Linares 7P 1S 1S 6S 3 ENTITY L.Balmaceda 3 51 Lenovo - Entidad N.Martin Ferro 3S 1P 6P 1S 4 SALSA DANCE E.Ortega P. 4 57 Winning Prize - Sambadonna N.Martin Ferro 1P 5P 0P 1P 5 DECIMELO AL OIDO M.Valle 3 55 Decilo - Berta Talk A.E.Martinez 6S 3S 1S 4S 6 SEPAS NUNCA F.Gimenez 3 49.5 Safety Check - Sintiendo A.M.Calcagno 3P 2P 3P 7P 7 TESTARDA C.Velazquez 4 59 Roman Ruler - Temida Rye G.J.Frenkel S.

AT A GLANCE (1) TESTARDA (7) SALSA DANCE (4)

11a. Carrera - 1600 mts. HANDICAP RAFALE 18:00 hs.

Handicap para yeguas de 3 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Deajuera, Master Shiner y Hony Boone.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

4S 1S 3S 1S 1 DEAJUERA E.Ortega P. 3 52 Treasure Beach - Devonia N.Martin Ferro 4P 2S 1P 9S 2 MAS MORA B.Enrique 3 53.5 Full Mast - Mora En Mi J.L.Correa Aranha 6S 5P 7P 5L 3 INDICADA GIRL F.Barroso 4 54 Asiatic Boy - Intense Stripes C.D.Etchechoury 1S 1S 3S 7S 4 MASTER SHINER F.J.Lavigna 4 53 Mastercraftsman - Southern Shiner A.R.Duarte 3S 1S 4P 1S 5 HONY BOONE M.Valle 3 54.5 Daniel Boone - Honey Baby C.D.Etchechoury 1P 3P 4S 6S 6 SALSA TAQUERA W.Pereyra 4 56 Orpen - Salsa Inglesa L.R.Cerutti 3L 3P 7S 0P 7 SINSA DONG L.Balmaceda 4 58 Sebi Halo - I-moon O.F.Labanca

HONY BOONE (5) SALSA TAQUERA (6) MAS MORA (2)

12a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: DIA DE LA ARMADA 18:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Arpad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (SIN PLACE)-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 3.059. 218

1S 7S 6S 3S 1 ARPAD S.Conti-4 5 57 Galicado - Extra Magic G.S.Conti 0L 0L 8L 0L 2 LOBO CHUCK M.Alfaro-4 5 54 Chuck Berry - Loadora H.J.Benesperi 8R 8S 6R 8S 3 ISLANDIO J.Paoloni-4 6 55 Hurricane Cat - Islandia R.R.Molla 7S 3S 6S 6S 4 MUSIC MAJOR B.Enrique 6 55 Campanologist - Mula Manca C.C.Cabrera 7P 3S 1S 7S 5 ELEVADO BOY M.La Palma 5 57 Suggestive Boy - Early Start A.F.Gaitan D. 6P 7P 3S 5S 6 ROJO TED R.Villegas-3 5 54 Star In You - Princesa Dulzona A.C.Tedeschi 4P 1P 2V 4P 7 SALAZARES A.Paez 5 57 Sebi Halo - Black Russia D.A.Carbonetti (h) 0P 0P 7L 1S 8 CITY THE GLORY J.Villagra 5 57 Cityscape - Virgin And Glory H.J.Benesperi 3P 2P 6P 2S 9 JOY MALIBU G.Calvente 5 55 Fortify - Stormy Mandas E.N.Siele 1S 6P 2S 4S 10 TRAMPERO VIOLENTO L.Balmaceda 5 57 Violence - La Trampera O.F.Labanca

TRAMPERO VIOLENTO (10) JOY MALIBU (9) SALAZARES (7)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SNOW MOON 19:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

2L 3L 5L 5L 1 ALMITA TRISTE E.Martinez-2 6 55 Unbridle`s Dream - Venus Queen A.A.Cabrera 3S 2S 3S 2L 2 MERETRICIOUS I.Monasterolo 6 55 Master Of Hounds - Music To My Ears E.C.Bustos 3P 1P 4P 4P 3 CARRY SEATTLE A.Allois-4 5 57 Seattle Fitz - Miss Trevisa L.A.Gaitan 3P 3P 4S 8P 4 NOT TRUE SALE G.Villalba 5 57 True Cause - Election Sale J.E.Zancanaro 2L 1L 4L 5S 5 ATHANEA W.Pereyra 5 57 Orpen - Athania L.R.Cerutti 2S 5P 1S 1P 6 POSTILLA M.Valle 5 57 Sidney`s Candy - Positive Dream C.M.Peralta 3P 1P 8P 1S 7 PURE GRANADA M.Aserito 6 55 Pure Prize - Gran Muralla J.B.Boggiano 4S 7S 8P 6P 8 AMADA SCAT S.Barrionuevo 5 54 Knockout - Plus Lover A.O.Urdagaray 4P 2S 1S 7S 9 LEONA NAIN F.Coria 5 57 Lion`s Circle - Paola Nain Justo Benitez 1A 2T 7S 3P 10 SANTINA LETAL E.Siniani 5 57 Don Letal - Gaucha Azul B.L.Bongiorno 8S 9S 1R 8S 11 KILLAY A.Fuentes 5 57 Most Improved - Unusually Sweet R.H.Abello 4S 3P 8P 1S 12 ONDA LIZARDI U.Chaves-4 6 55 Lizard Island - Onda Buena E.L.Chain

ATHANEA (5) MERETRICIOUS (2) POSTILLA (6)

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EL CHUSCO (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de mayo de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

3S 7S 6S 3P 1 AMAZONA DE FRENTE B.Enrique 3 56 Angiolo - Igualame H.A.Malarino 0S 0P 7S 7S 2 NIÑA INFERNAL E.Candia G.-4 3 56 Hook The Pirate - Informal Champ M.A.Lugo 4S 7S 5S 3S 3 GALERA DORADA A.Allois-4 3 56 Violence - Gallant Miss R.A.Cardon 5P 9P 6L 8L 4 PASSION WITH GLORY J.Flores-4 3 56 Peten Itza - Alexandra Glory J.P.Garrocho 0P 3S 6S 7S 5 DANCING QUEEN J.Espinoza-4 3 56 Most Improved - Zuberoa A.Angerosa 4S 2S 6S 3S 6 REINA DE LA NOCHE O.Alderete 3 56 In The Dark - Royanita E.R.Bortule 2S 4S 0P 0S 7 ROSS SPRING A.Castro 3 56 Greenspring - Roman Dress V.R.Bustamante - - - 0S 8 ASPEN ROSE M.La Palma 3 56 John F Kennedy - Aspen Days P.A.Torres - - - 9P 9 MY DEAR SCAT D.E.Arias 3 56 Knockout - My Dear Cat D.M.Gonzalez - - - - 10 TAMBOREA W.Pereyra 3 56 War Command - Tarabela H.M.Mujica 8P 5S 6S 4P 11 MANICURA RUSA I.Monasterolo 3 56 Zensational - Manipulada H.S.Rodriguez - - 8S 7S 12 QUE FINEZA M.Aserito 3 56 The Confessions - Luzette S.Ramat - - - 0L 13 TOTAL JOHANA E.Torres 3 56 Doc John - Total Acceptance H.D.V.Piriz - - - - 14 DULCE CEBADA J.Doello 3 56 Señor Candy - A Puro Mate J.C.Benedetti

REINA DE LA NOCHE (6) AMAZONA DE FRENTE (1) MANICURA RUSA (11)

15a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EL CHUSCO (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de mayo de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

9S 6S 2S 7S 1 ALPHA SKY I.Monasterolo 3 56 Falling Sky - Arcor Plus E.C.Bustos 6S 4S 7S 3S 2 MATTINATA L.Brigas-4 3 56 Safety Check - Spanakopitas J.A.Lomeña - - - - 3 GOLDEN ILLUSION G.Bellocq 3 56 City Banker - Golden Oasis O.Peppe Cancela - - 0P 6L 4 NICE HOLY A.Giorgis 3 56 Ever Peace - Holy Halo D.O.Badano - - - - 5 CHICA TIN A.Fuentes 3 56 Mister Tin - Comica Chica H.A.Avalos - - - - 6 RIVALITA X.X. 3 56 Fire Slam - Ready To Race R.D.Ibarra - 8S 3S 7S 7 SEEK GUESS F.J.Lavigna-4 3 56 Seek Again - Orpen Guess E.G.Chiappero 7S 0S 5S 4S 8 BELL FRAGANCE A.Paez 3 56 Fragotero - Belle Bijou C.C.Cabrera - - - 0S 9 LEBAC T.Baez-4 3 56 Lenovo - Sofonisba M.A.Penna 8P 0P 8P 0P 10 SIC PANTER L.Balmaceda 3 56 Tantos Años - Elegida Sale R.H.Affre 7L 6L 8L 5L 11 ICY EX L.Caronni-3 3 56 Icy Glory - Exigua H.R.Nieva 5P 0P 4P 7P 12 POLLY GRAY F.Coria 3 56 Safety Check - Jazmin Del Cabo S.L.Rojo - - - 7P 13 SOBERBIA JOHANA E.Miguez 3 56 Doc John - Warrior Lady F.C.Panet 2P 6P 2S 3P 14 EH AMEA E.Candia G.-4 3 56 Señor Candy - Muy Amigable R.C.Gutierrez

EH AMEA (14) MATTINATA (2) BELL FRAGANCE (8)

16a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: EL CHUSCO (OPCIONAL) (3º TURNO) 20:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de mayo de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

- - - - 1 BALLY BOSS J.Villagra 3 56 Holy Boss - Ballylee G.E.Romero - - - 6P 2 LA BUENA RACHA B.Enrique 3 56 Equal Stripes - Laraccetta E.R.Bortule - 7S 4S 0S 3 FLITZI O.Alderete 3 56 Endorsement - Turfly J.C.Borda - - - - 4 LE DEMENCIA A.B.Valdez-4 3 56 Le Sereno - Mi Demencia M.A.Santiago - - - 2S 5 DANCY PARTY L.Balmaceda 3 56 Endorsement - Game Party O.F.Labanca 2e 3S 3S 6S 6 SAINT GRACE I.Monasterolo 3 56 Endorsement - Rosa Isabel M.N.Ferraguti 9L 9L 0P 9L 7 SARAH FRIEND W.Maturan 3 56 Todo Un Amiguito - Lovely Sarah A.O.Urdagaray - - - 0S 8 BAT MACANA A.Paez 3 56 Bat Ruizero - Shy Macana M.E.Bringas 3P 5P 7P 4S 9 FRANCHESCA SEATTLE C.Velazquez 3 56 Seattle Fitz - Air Five M.Dulom - - - 0P 10 SHE`S SPECIAL X.X. 3 56 Hurricane Cat - Wispering Wind M.C.Muñoz 9S 8S 9P 7S 11 FLOR DE CANDY J.Flores-4 3 56 The Royal Candy - Flor Del Rocio C.I.Lopez - 0P 6P 0S 12 NEW RATE D.A.Gomez 3 56 Ellos - New Penny D.D.Nieva - - - - 13 TRITI F.Coria 3 56 Manipulator - La Valiosa J.Wessolowski 9S 2S 4S 6S 14 EMIRATES FLIGHT G.Sediari 3 56 Valid Stripes - Emirates I.Francisco

DANCY PARTY (5) LA BUENA RACHA (2) SAINT GRACE (6) EMIRATES FLIGHT (14)